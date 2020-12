현대차, 대대적인 조직 개편...영어로는?

[경제뉴스 English]



K콘텐츠, 세계 무대에서 두각

SKC, 말레시아에 동박 공장 건설

▶현대자동차그룹이 핵심 계열사를 대상으로 대대적인 조직 개편(a massive reshuffling among its key affiliates)을 단행했습니다. 정의선 현대차그룹 회장의 핵심 측근(inner circle)들이 최고경영자로 승진했습니다. 코로나발 경기 불황으로 주요 대기업들이 최고경영자를 교체하는 것을 꺼리는 것(tend to avoid replacing chief executives)과 대조되는 모습입니다.- 더 자세한 영어원문은 Hyundai Motor Chairman's inner circle promoted to key leadership ▶전기차 배터리 소재에 대한 수요가 급증하면서(In line with soaring demand for the EV battery materials) SKC가 말레이시아에 첫 해외 동박 공장(its first oversea copper foils plant)을 짓기로 했습니다. 동박은 전기차 배터리의 핵심 재료(a key component of electric vehicle batteries)입니다.- 더 자세한 영어원문은 SKC to build first overseas copper foil plant in Malaysia ▶K콘텐츠가 세계 무대에서 두각을 나타내고 있습니다(have risen to prominence on the global stage). 코로나 록다운 속에서 세계적 인기를 끌고(on the back of the global popularity of K-content amid the COVID-19 lockdown) 있기 때문입니다. 국내 관련 기업의 주가는 올해 급등(breakneck growth)한데 이어 내년에도 상승세를 이어갈 전망입니다.- 더 자세한 영어원문은 K-content companies set to rule 2021 stock market after breakneck growth 이선아 기자 suna@hankyung.com