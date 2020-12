알아서 주차하는 '무인 자율주행차'…영어로 어떻게?

[경제뉴스 English]

코로나19 백신 개발에 초저온 물류업체 '관심'

중국 기업, 글로벌 지수 산출에서 퇴출

▶좁은 공간에서 차를 주차하고 빼는 것(maneuvering in and out of tight parking spaces)은 누구에게나 성가신 일이죠. 조만간 이 고민이 해결될 것으로 보입니다. 현대자동차가 2024년까지 자동 주차가 가능한 레벨 4~5의 자율주행차를 상용화할 계획(plans to commercialize Level 4 and 5 autonomous vehicles)이기 때문입니다. 차량이 알아서 빈 공간을 찾고 주차하는 '무인 시스템'(a driverless system that finds a free space in the parking lot and parks the car itself )입니다.- 더 자세한 영어원문은 Hyundai Motor to roll out automated remote valet parking cars in 2024 ▶코로나19 백신 개발 소식이 알려지면서 백신을 보관할 수 있는 초저온 물류 업체(the cryogenic logistics business)들에게도 관심이 쏠리고 있습니다. SK㈜가 투자한 한국초저온이 대표적입니다. 영하 70도에서(at 70 degrees Celcius below zero) 보관해야 하는 백신을 다룰 수 있는 국내 유일의 기업입니다.- 더 자세한 영어원문은 Korea Superfreeze readies to store COVID-19 vaccines ▶S&P다우존스인다이시스, MSCI 등 글로벌 지수 산출 기관들(global index providers)이 일제히 주식·채권 지수에서 중국 기업을 빼는(to remove Chinese companies from their benchmarks) 방안을 추진 중입니다. 이렇게 되면 한국 증시로 글로벌 자금이 더 유입될 것(draw additional global money into South Korean stock markets)이란 전망이 나옵니다.더 자세한 영어원문은 Seoul shares tipped to benefit from global indices' China exclusions 이선아 기자 suna@hankyung.com