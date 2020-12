홍남기 "디지털·그린경제로 전환해 포스트 코로나 대비해야"

미래전략 콘퍼런스서 발언…"포용사회도 강화해야"홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 우리 경제를 '디지털·그린 경제'로 전환해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 시대를 대비해야 한다고 4일 밝혔다.홍 부총리는 기재부와 국회 미래연구원, 한국개발연구원(KDI)이 이날 공동 주최한 제2회 미래전략 콘퍼런스에서 이같이 밝혔다.홍 부총리는 "포스트 코로나 시대를 대비해 회복력(resilience)을 가진 경제사회를 구축하고자 4가지 변화와 전환(TURN)이 필요하다"고 말했다.여기서 TURN은 ▲ T(Transformation of Economy): 디지털·그린 경제로의 대전환 ▲ U(Upgrade of Growth Engine): 미래를 이끌 성장동력 육성 ▲ R(Reinforcement of Safety-net): 따뜻한 포용사회 강화 ▲ N(Normalization of Global Network): 코로나19로 약화된 국제협력 정상화를 의미한다.염재호 고려대 명예교수(전 고려대 총장)은 '뉴노멀 시대 한국의 미래'를 주제로 기조연설을 했다.염 교수는 "우리나라는 지난 50여 년 간 경제발전과 민주주의를 동시에 성취한 기적을 이뤘으며 이를 뛰어넘는 새로운 시대정신으로 한 단계 도약하며 '또 하나의 기적(Korean Miracle 2.0)'을 이뤄야 한다"고 말했다.이어 "특히 압축 성장 과정에서 나타난 많은 문제를 리모델링하며, 도시, 연구개발(R&D) 투자, 교육 등 사회문제를 무한한 상상력을 동원해 새로운 발상으로 미래를 준비해야 한다"고 강조했다.이날 콘퍼런스는 코로나19 사태와 한국 및 주요국의 대응(세션1·2), 코로나19와 글로벌 이슈(세션3), 초불확실성 시대 한국이 나아갈 길에 대한 종합토론(세션4) 등으로 진행됐다./연합뉴스