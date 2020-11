'2020 대한민국광고대상' 68개 작품 선정…관광공사 3관왕

SSG닷컴·경찰청 광고 등도 부문별 대상한국광고총연합회는 '2020 대한민국광고대상'에서 12개 일반부문 63개 작품, 3개 특별부문 5개 작품 등 총 68개 수상작을 선정했다고 16일 밝혔다.올해로 27회를 맞이하는 대한민국광고대상에는 광고회사와 제작사, 광고주 등 총 108개 사가 참여해 2천700여개 작품이 출품됐다.심사는 작품의 창의성과 완성도, 브랜드 관련성, 메시지 전달성, 사회반영적 표현성 등을 기준으로 광고업계 현업 실무자와 임원, 대표 등을 중심으로 구성된 심사위원들이 참여해 진행됐다.TV영상 부문에서는 '돌고래유괴단'이 제작한 신세계그룹 통합 온라인몰 SSG닷컴의 '압도적 쓱케일 시리즈'가 선정됐다.이 광고 시리즈는 언어적 유희와 눈길을 끄는 영상으로 디지털영상 부문에서도 대상을 받았다.택배 상자 밀봉용 테이프에 실종 아동의 정보를 담은 경찰청 '호프테이프 캠페인'(제일기획 제작)은 옥외부문과 인쇄부문에서 각각 대상을 받았고, 어린 물고기 보호와 윤리적인 수산물 소비문화 확산을 위한 세계자연기금(WWF) 코리아·해양수산부의 '피시 러브밴드(Fish LoveBand) 치어럽 캠페인'(제일기획 제작)은 공익광고 부문에서 대상을 받았다.최근 퓨전 국악과 중독성 있는 춤으로 국내외에서 화제가 됐던 한국관광공사의 '필 더 리듬 오브 코리아(Feel the Rhythm of KOREA) 캠페인'(HS애드 제작)은 오디오 대상작으로 선정됐다.이 캠페인은 해외집행광고 부문과 공공광고 공기업 부문에서도 특별상으로 선정됐다.이 광고는 지난 7월 한국관광공사 공식 유튜브 채널 '이매진 유어 코리아(Imagine your Korea)'에 게시된 이후 누적 조회 수 1억6천여 건을 달성하는 등 큰 인기를 끌었다.그 외에도 특별상 공공광고 중앙부처 부문에는 보건복지부의 '담배는 노답, 나는 노담 캠페인'(HS애드·한국언론진흥재단 제작)이, 공공광고 지방자치단체 부문에는 전라북도청의 '여행체험 1번지 말이 필요 없는 여행'(한국언론진흥재단 제작)이 선정됐다.올해 대한민국광고대상 시상식은 코로나19 여파로 전면 취소됐다.대신 다음 달 4일 열리는 '2020대한민국광고대상 수상작 온라인 전시회' 홈페이지(adawards2020.ad.co.kr)를 통해 수상작을 공개할 예정이다./연합뉴스