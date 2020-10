서울시는 관광특구의 외국어 관광안내 표지판을 점검한 결과 영문 79건, 중문 40건, 일문 105건 등 224건의 표기 오류를 발견해 다음 달까지 정비하기로 했다고 20일 밝혔다.



시는 오류가 발견된 외국어 관광안내표지판에 스티커를 부착하거나 표지판 전체 시트를 교체하는 등 긴급보수를 시행하기로 했다.



이는 서울시의 요청으로 외국인 현장점검단 36명이 8월 말부터 9월 중순까지 ▲ 이태원 ▲ 명동·남대문·북창동·다동·무교동 ▲ 동대문 패션타운 ▲ 종로·청계 ▲ 잠실 ▲ 강남 마이스(MICE) 등 시내 6개 관광특구의 점검을 벌인 결과다.



시는 이런 현장점검단을 2015년부터 매년 운영하고 있다.



[표] 서울시 외국어 관광안내 표지판 오류 사례

(자료: 서울시)

┌────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ 국문명 │ 현재표기 │ 수정표기 │ 비고 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 송파구 │ Songpa gu Office │Songpa-gu Communit│ 보건소를 │

│ 보건소 │ │ y Health Center │ 구청으로 오기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│동대문역│Heunginjimun Gate │Dongdaemun Station│동대문 지하철역을 │

│ │ │ │흥인지문으로 오기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│봉은사역│ Maebong Station │Bongeunsa Station │봉은사역을 매봉역 │

│ │ │ │ 으로 오기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│광장시장│チョンノオ? │クァンジャン(??) │'광장시장'을 '종로│

│ │ │市場 │ 5역'으로 오기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│평화시장│トンデムン │ピョンファ(平和)市│'평화시장'을 '동대│

│ │?史文化公園? │場 │ 문 │

│ │ │ │역사문화공원역'으 │

│ │ │ │ 로 오기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│IBK기업 │第一病院 │IBK企業銀行本店 │ 'IBK기업은행'을 │

│ 은행 │ │ │'제일병원'으로 오 │

│ 본점 │ │ │ 기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│아르헨티│Argentine Embassy │Embassy of the Rep│ 공식 기관명 │

│나 대사 │ │ublic of Argentina│ │

│ 관 │ │ │ │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│해밀톤호│ Haemilton Hotel │ Hamilton Hotel │ 민간 기관명 │

│ 텔 │ │ │ │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│세계평화│ World peace Gate │ World Peace Gate │ 대소문자 오류 │

│ 의문 │ │ │ │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│우리은행│ Woori banka │ Woori Bank │ 단순오타 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 코엑스 │COEXアクアリム│コエックスアクアリ│ 민간 시설명 │

│아쿠아리│ │ ウム │ │

│ 움 │ │ │ │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│봉은사역│ポンウンサヨク │ポンウンサ? │시설명 후부요소인 │

│ │ │ │ '역' 음역 오기 │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│ 장통교 │チャノトノギョ(長 │チャントンギョ(長 │ 단순오타 │

│ │通橋) │通橋) │ │

├────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│경기여자│Kyunggi Girls' Com│Seoul Medical Heal│'경기여자상업고등 │

│상업고등│mercial High schoo│thcare High School│학교→'서울의료보 │

│ 학교 │l │ │건고등학교'로 기관│

│ │ │ │ 명 변경 │

│ │ │ │(한글표기도 병행보│

│ │ │ │ 수 필요) │

└────┴─────────┴─────────┴─────────┘





/연합뉴스

