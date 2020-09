금호타이어 60년…고객에게 안전과 편리한 이동 제공

전대진 대표 "새로운 60년 성장 위해 일심전진" 강조금호타이어가 창립 60주년을 앞둔 4일 새로운 가치체계인 미션(Mission)과 비전(Vision)을 발표했다.창립기념일인 5일에는 온라인 라이브 방송을 통해 프로모션 당첨자 발표와 축하 메시지를 전달한다.금호타이어의 새 미션은 새로운 기술과 솔루션으로 고객에게 안전과 편리한 이동을 제공한다.유어 스마트 모빌리티 파트너(Your Smart Mobility Partner)'를 새 비전으로 2025년까지 중단기 목표도 제시했다.글로벌 타이어업계 10위권 재진입과 수익성 중심의 경영을 목표로 모빌리티 비즈니스 기업의 발판을 마련하겠다고 금호타이어는 강조했다.타이어 비즈니스에 역량을 집중함과 동시에 모빌리티와 연관된 미래 기술 제품과 서비스 개발에도 나서는 등 비즈니스 모델을 확장할 계획이다.미래의 비전을 실현하기 위한 전제로 광주공장 이전을 들었다.광주공장 이전을 통해 최첨단 친환경 스마트 공장으로 탈바꿈하겠다는 것이다.전대진 금호타이어 대표이사는 "지난 60년을 넘어 새로운 60년의 미래성장을 위해 일심전진(一心前進) 해야 한다"며"고객을 최우선 가치로 삼아 현재의 위기를 타개하고 미래 성장을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.금호타이어는 고객 보답의 의미로 '60 years, Go with you' 캠페인도 진행 중이다.프리미엄 행사제품 구매와 온라인 이벤트 참여 고객을 대상으로 7월 한 달 동안 프로모션을 진행했다.당첨자는 5일 SNS(유튜브) 라이브 방송에서 추첨한다.승용차를 비롯해 골드바, 타이어 무료 교환권, 치킨, 커피 모바일 상품권 등 약 6천660여명에게 행운을 준다.1960년 설립된 금호타이어는 국내외 8개 공장에서 연간 5천500만개의 타이어를 생산, 전 세계 180여개국에 수출·판매한다.국내 최초 항공타이어 개발과 생산, 세계 최초 32인치 초고성능(UHP) 타이어 개발 등 900여개의 독자 기술을 보유한 기술 명가다./연합뉴스