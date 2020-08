한국관광 디지털 홍보 강화…킹덤프렌즈 캐릭터 개발

K팝 아이돌 '있지' 한국관광 명예 홍보대사 위촉한국관광공사와 문화체육관광부는 26일 디지털 홍보를 강화하고, K팝 아이돌 있지(ITZY)를 한국관광 명예 홍보대사로 위촉한다고 밝혔다.먼저 한국관광공사는 한국 관광의 대표 브랜드 'Imagine your Korea'의 로고에 디지털의 옷을 입혔다.이에 따라 그동안 사용해 온 아날로그 로고를 'Imagine your Korea', 'Korea', 'Kor', 'K' 등 다양한 종류의 디지털 로고로 변형했다.또 '킹덤프렌즈'(Kingdom Friends)라는 한국 관광 대표 캐릭터를 개발했다.킹덤프렌즈는 조선 시대 왕 호종이(호랑이)가 호위무사인 무고미(곰), 그리고 까우니(까치)를 거느리고 나타나는 형상을 담았다.한국관광공사는 관광 상품이나 기념품, 온라인 이모티콘 등에 킹덤프렌즈 캐릭터를 활용할 계획이다.또 한국관광공사는 아이돌 있지(ITZY)를 한국관광 명예 홍보대사로 위촉했다.있지(ITZY)는 앞으로 1년 동안 명예 홍보대사로 활동하며 각종 홍보·광고영상에 출연하고, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 한국 관광을 홍보할 예정이다.한국관광공사는 온라인 광고 활동에도 적극적이다.특히 올해 13편의 광고 영상을 새롭게 제작했으며, 지난달 4일 유튜브에 올린 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 특별 광고 '우리의 마음은 항상 열려 있어요'(Our hearts are always open)는 19일 현재 2천400만 조회 수를 기록하며 좋은 반응을 얻고 있다고 밝혔다.이와 함께 서울, 부산 전주 등 지역관광을 홍보하기 위해 국악밴드와 댄스를 조합한 영상을 제작해 유튜브 등에 올렸으며, 23일 기준 1억7천만 조회 수를 기록하고 있다고 한국관광공사는 밝혔다.한국관광공사는 이달 말에는 2억5천만 조회 수가 가능할 것으로 전망했다.한국관광공사는 올해 강릉, 목포, 안동 관광 등과 관련된 영상도 제작할 예정이다.또 아이돌 있지(ITZY)는 다음 달부터 아시아 지역을 대상으로 송출할 예정인 영상물 6편에 등장해 한국 관광 전반을 소개할 예정이다./연합뉴스