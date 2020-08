LG전자 "온택트 IFA 2020에 초대합니다"

박일평 사장, 'Life's Good from Home' 주제 연설최신 가전·IT 소개하는 주택 마련해 공개LG전자가 내달 3일(현지시간) 오전 11시 독일 메세 베를린에서 유럽 최대 가전전시회 'IFA 2020'의 프레스 콘퍼런스를 연다.LG전자는 20일 글로벌 미디어를 대상으로 IFA 2020 프레스 콘퍼런스 초청장을 보냈다고 밝혔다.이번 콘퍼런스는 '온택트'(언택트+온라인) 방식으로 진행되며 IFA 홈페이지와 LG전자 글로벌 유튜브 채널에 실시간으로 중계된다.LG전자 최고기술책임자(CTO) 박일평 사장은 이날 '라이프 이즈 굿 프롬 홈'(Life's Good from Home)을 주제로 미래 비전을 선보일 계획이다.또한 독일 현지 오프라인 전시를 대신해 최신 가전제품과 IT 기술을 소개하기 위한 주택을 국내에 별도로 꾸며 온라인으로 공개한다.이곳을 배경으로 가수 헨리가 미술관의 도슨트처럼 주제의 의미를 설명하는 영상, 한 가족의 일상을 드라마 형식으로 담아낸 영상 등도 선보인다.내달 1일부터는 3D 가상 전시장을 운영해 PC나 모바일로 LG전자의 제품과 서비스를 체험할 수 있도록 할 예정이다.LG전자 글로벌마케팅센터장 김진홍 전무는 "글로벌 전시회 패러다임 변화에 맞춰 온택트 방식의 IFA를 기획했다"며 "다양한 영상과 버추얼 콘텐츠를 적극 활용해 더 많은 글로벌 고객과 소통할 것"이라고 말했다./연합뉴스