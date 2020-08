미국, 영국 프랑스 등 잇따라 화웨이 제재 동참

지난 2분기, 삼성전자 제치고 스마트폰 출하 1위

한국 업체들에 기회 혹은 위기 엇갈린 시선

화웨이 로고 [사진=AP 연합뉴스]

자오리졘 주이슬라마바드 중국 대사관 부대사는 트위터에 "화웨이는 애플을 쪼개 놓은 것"이라는 설명과 함께 사진 한 장을 공유했다. [사진=자오리졘 트위터 캡처]

'反화웨이' 움직임 미국 넘어 유럽으로 확산 중

보리스 존슨 영국 총리(오른쪽)와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(왼쪽) [사진=로이터 연합뉴스]

화웨이의 이름 뜻…"중국을 위해 분투한다"

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=AP 연합뉴스]

'反화웨이' 전선과 한국의 이해관계

이재용 삼성전자 부회장 [사진=연합뉴스]