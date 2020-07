[순간포착] 달 표면에 남겨진 '인류의 첫 발자국'

1969년 7월 20일 오후 8시 17분(세계협정시, 한국시간 7월 21일 오전 5시 17분). 인류가 달에 처음 발을 디딘 시간이다.인류를 대표해 달 표면을 처음 디딘 아폴로 11호 선장 닐 암스트롱(1930∼2012)은 "한 사람에게는 작은 한 걸음이지만, 인류에게는 위대한 도약이다"(That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind)라는 유명한 말을 남겼다.사진은 닐 암스트롱에 이어 두 번째로 달 표면에 발을 디딘 버즈 올드린(90)의 발자국이다.틀로 찍어낸 듯 무늬가 선명해 보인다.'인류의 첫 발자국'이라고도 불리는 이 사진은 이후 과학의 진보를 대표하는 상징이 됐다.선장 암스트롱과 달착륙선 조종사 올드린, 사령선 조종사 마이클 콜린스를 태운 아폴로 11호는 7월 16일 전 세계인이 TV 생중계 화면을 지켜보는 가운데 미국 플로리다주 케네디 우주센터를 출발했다.사흘 만에 달 뒤편에 도달한 뒤 로켓 엔진을 점화해 달 궤도에 진입했으며, 사령선 컬럼비아호에서 착륙선 이글호에 옮겨탄 암스트롱과 올드린은 7월 20일 드디어 달 표면에 착륙했다.콜린스는 이들이 달에 다녀오는 동안 달 궤도를 선회하며 대기했다.달에 도착한 암스트롱과 올드린은 성조기를 세우고 월석과 토양 표본을 채집했으며, 지구에서 달까지의 거리를 측정하기 위한 레이저 반사경과 지진계 등 과학 장비를 설치했다.착륙지 주변과 서로의 모습도 사진기에 담았다.이 두 명이 달에 체류한 시간은 21시간 30여분이었다.달에서의 임무를 완수하고 지구로 돌아오는 데는 4일이 걸렸다.아폴로 11호가 지구를 출발해 7월 24일 태평양 해상에 안착하기까지 걸린 시간은 총 8일 3시간 18분 35초였다.아폴로 11호의 달 착륙은 인류 과학기술의 발전을 증명한 대사건이었다./연합뉴스