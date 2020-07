금호타이어, 창립 60주년 'Go with you' 이벤트

추첨 통해 승용차, 골드바, 타이어 및 치킨 모바일 교환권금호타이어는 창립 60주년 기념 '60 years, Go with you' 이벤트를 한다고 16일 밝혔다.1960년 9월 창립한 금호타이어는 60년을 함께 해온 고객에게 보답의 의미로 이번 이벤트를 기획했다.'60 years, Go with you' 슬로건에는 금호타이어가 창립 이후 60년간의 노하우와 경험을 바탕으로 새로운 미래를 준비하고 '강하고 희망찬 금호타이어'를 만들겠다는 의지가 담겨있다.'Go with you' 이벤트를 통해 오는 20일부터 한 달 동안 금호타이어 프리미엄 제품을 구매하는 고객에게 다양한 혜택과 경품을 제공한다.경품으로 1등 2020 그랜저(1명)부터 에디션 골드바(68명), 승용 타이어 4개 무료 교환권(10명), 60계 치킨 모바일 상품권(600명)과 스타벅스 모바일 상품권(6천명)을 제공한다.당첨자 발표는 창립 기념일인 9월 5일에 SNS(유튜브) 라이브 방송에서 추첨할 예정이다.금호타이어 공식 SNS 채널인 페이스북, 유튜브, 인스타그램 등을 통해 이벤트 참여자 전원에게 추첨권을 증정한다.구매 인증샷, 또로·로로 컬러링, 사연 공모 등의 이벤트를 통해 모바일 주유권, 커피 및 타이어 교환권 등을 730여명에게 선물한다.임병석 금호타이어 한국영업담당 상무는 "어려운 환경 속에서도 소비자의 선택을 받아 3년 연속 내수 판매 1위를 지켜냈다"며 "앞으로도 소비자의 기대에 부응하는 성과를 창출해 글로벌 대표 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.행사 참조, 금호타이어 공식 홈페이지(www.kumhotire.com) 및 페이스북(www.facebook.com/KumhoTireKr)./연합뉴스