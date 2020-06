삼성전자서비스, 한국서비스품질지수 1위 선정

전자제품 AS 전 부문서 1위삼성전자서비스는 한국표준협회(KSA)가 주관하는 '2020 한국서비스품질지수' 조사에서 전자제품 애프터서비스(AS) 전 부문에서 1위로 선정됐다고 1일 밝혔다.삼성전자서비스는 이 조사가 시작된 이래 ▲ 컴퓨터 A/S 부문 19회 ▲ 가전 A/S 부문 17회 ▲ 휴대전화 A/S 부문 17회의 부문별 1위를 달성했다.회사는 "고객에게 기대 이상의 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 혁신을 거듭한 결과 최고의 서비스 전문기업으로 인정받았다"고 설명했다.삼성전자서비스는 최근 딥러닝 인공지능(AI) 데이터 학습 기술을 적용한 챗봇 서비스를 도입했다.고객은 챗봇 서비스로 365일·24시간 해결책을 제시받을 수 있다.고객이 원하는 장소에 찾아가 휴대폰을 점검하는 방문 서비스, 센터 방문이 어려운 지역에 전문 장비를 탑재한 버스를 파견해서 휴대폰을 점검하는 서비스, 출장 점검 때 요청 제품 외에 다른 제품도 추가로 무상 점검해주는 서비스 등도 운영하고 있다./연합뉴스