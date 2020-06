YG엔터테인먼트 52주 최고가 경신

블랙핑크, 'How You Like That' 컴백 /사진=YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크의 컴백 효과에 와이지엔터테인먼트(122870) 주가가 급등세를 보이고 있다.29일 오전 9시 47분 기준 YG엔터테인먼트는 전 거래일 대비 4750원(14.03%) 오른 3만8600원에 거래되고 있다. 한때 장중 4만1000원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신하기도 했다.앞서 지난 26일 YG엔터테인먼트 소속 블랙핑크가 약 1년 2개월 만에 컴백했다.현재 블랙핑크는 신곡 'How You Like That(하우 유 라이크 댓)'으로 호성적을 거두고 있는 중이다. K팝 걸그룹 최초로 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, '지미 팰런쇼')'에 출연해 컴백 무대를 최초로 펼치는가 하면, 신곡 공개 이후 연일 신기록을 경신하고 있다.YG엔터테인먼트에 따르면 28일(현지시간) 블랙핑크의 신곡 'How You Like That'은 스포티파이 글로벌 톱50 차트에서 2위에 등극했다. 지난해 'Kill This Love(킬 디스 러브)'가 세운 종전 기록 5위를 넘어선 성과이자 역대 K팝 최고 순위(3위)를 한 계단 올려놓은 쾌거다. 국내 음원차트에서도 4일째 정상을 차지하고 있다.'How You Like That' 뮤직비디오 역시 공개 약 32시간 만에 유튜브 1억뷰를 돌파하며 세계 신기록을 세웠다.특히 블랙핑크는 'How You Like That' 공개를 시작으로 7~8월쯤 특별한 형태의 두 번째 신곡을 내고, 9월쯤에는 첫 정규앨범까지 발매, 하반기 내내 이어질 활약에 더욱 기대가 모아지고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com