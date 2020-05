몰디브 관광청(MMPRC)은 오는 6월 9일 자정부터 3시간에 걸쳐 페이스북 라이브 이벤트를 진행한다.'몰디브, 태양이 다시 빛날 것입니다'(Maldives, The Sun Will Shine Again)라는 주제로 진행되는 이번 이벤트는 전 세계인들이 집에서 랜선으로 몰디브 여행을 즐길 수 있도록 준비한 프로그램이라고 관광청은 설명했다.이번 생중계를 통해 몰디브의 가장 아름다운 곳들을 탐험해 보고, 몰디브가 '포스트 코로나'를 대비해 준비하는 과정도 생생히 보여줄 예정이다.페이스북 검색창에 'Maldives, The Sun Will Shine Again'을 검색하거나 라이브 페이지 주소(https://www.facebook.com/events/586833138630960)를 검색하면 생중계를 볼 수 있다./연합뉴스