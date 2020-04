2020 브랜드 고객충성도 대상 (3)

1955년부터 세계에서 사랑받아온 글로벌 브랜드 ANF가 ‘브랜드 고객충성도 대상’ 펫푸드 부문 1위에 선정됐다. 한국소비자포럼이 주최한 ‘2020 브랜드 고객충성도 대상’은 미국 10대 조사 및 컨설팅 기관인 브랜드키와 한국소비자포럼이 함께 개발한 고객충성도 평가지표 BCLI를 통해 브랜드 고객 충성도를 측정해 선정한다. ANF는 브랜드 신뢰, 애착, 타인추천의도, 전환의도 네 가지 평가항목에서 주요 경쟁사 브랜드를 앞서고 펫푸드 부문 1위 브랜드로 선정됐다.ANF는 1955년 미국 위스콘신에서 탄생했으며 올해로 65주년을 맞았다. 지속적으로 고객들의 피드백에 따른 품질 개선을 통해 최상의 제품만을 고집해 왔다. 경쟁 브랜드와 차별화된 제품으로 소비자가 믿고 선택할 수 있는 신뢰 있는 펫푸드 브랜드로 자리매김하고 있다. ANF는 유럽, 중남미, 아시아 등 전 세계 국가에서 반려견, 반려묘를 위한 건사료 제품라인(Grainfree, Doublemeat, Holistic, Made with Organic, 6Free, Nature’s Kitchen, Lamb 28, Advantage) 8종, 간식 제품라인(Rawhide, Real Treat, Tastick) 3종, 습식 제품라인(Love Me, ANF Can) 2종 등 다양한 펫푸드 라인업을 운영하고 있다. 전 세계 반려동물 및 고객의 다양한 니즈에 부합하기 위해서다. 그 중 휴먼그레이드 원료에 슈퍼푸드를 첨가한 ‘ANF Grainfree’와 홀리스틱 식단인 ‘ANF Holistic’, 스테디셀러 유기농 인증식단인 ‘ANF 6Free’는 오랫동안 대한민국 고객들의 사랑을 받아오고 있다.‘브라바 이모님’으로 유명한 아이로봇 브라바 로봇청소기가 ‘2020 브랜드 고객충성도 대상’ 로봇청소기 부문에서 1위로 선정됐다.브라바 로봇청소기는 세계적인 가전 전문 회사인 아이로봇에서 출시한 물걸레 로봇청소기다. 전 세계 수많은 고객에게 큰 사랑을 받고 있다.아이로봇은 지난 30년간 로봇 전문 기술을 개발해 유명한 로봇들을 탄생시켰다. 현재는 로봇청소기에 중점을 두고 고객들의 편리한 여가생활과 청소에서의 해방을 위해 혁신적인 로봇청소기 개발에 앞장서고 있다.아이로봇 로봇청소기들은 60개국에서 3000만 대 판매됐다. 한국에서는 렙테크가 공식 수입원이다. 진공 로봇청소기 라인인 룸바와 함께 한국 고객이 직구를 통해 많이 찾았던 브라바 물걸레 로봇청소기는 손걸레질에서 해방될 수 있다는 점에서 많은 주부 고객에게 사랑을 받고 있다.브라바 로봇청소기의 가장 큰 특징은 맵핑 기능을 통해 꼼꼼하게 청소를 한다는 점이다. 브라바만의 핵심 기술인 내비게이션 시스템을 통해 집안의 환경에 맞게 효율적인 청소가 가능하다. 콤팩트한 사이즈와 퍼펙트 에지 디자인으로 설계된 로봇이 침대나 소파 아래, 손이 닿기 힘든 곳의 먼지까지 효과적으로 닦아준다. 낙하방지 센서나 장애물 센서가 내장돼 있다. 계단, 난간 등에서 떨어지지 않고 추락으로 인한 고장 혹은 사고에도 안전하다.브라바 로봇청소기를 구매한 고객들의 평가를 살펴보면 대체로 조용하면서도 손으로 눌러 닦는 것처럼 청소한다는 기분이 든다고 한다. 밤에 돌려도 전혀 신경 쓰이지 않을 정도로 조용하다.162년 전통의 미국 유기농 화장품 브랜드 닥터 브로너스가 2020 브랜드 고객충성도 대상에서 바디케어 부문 1위 브랜드로 선정됐다.닥터 브로너스는 브랜드 신뢰도, 애착도, 재구매의도, 타인추천의도, 타제품으로의 구매전환의도 등 총 5개 항목에 대해 진행된 조사에서 바디케어 부문 후보 브랜드 중 가장 높은 고객충성도 지수를 기록했다. 닥터 브로너스가 오랜 시간 고수해온 일관된 기업의 친환경 철학과 윤리, 뛰어난 제품력이 기존 고객들로부터 신뢰와 브랜드에 대한 높은 충성도를 얻은 것으로 풀이된다.닥터 브로너스는 ‘최고 품질의 비누를 만들되 자연을 해치지 않는다’는 창립자 엠마누엘 브로너의 원칙에 따라 유기농 식물성 원료를 사용해 자연에서 무해 분해되는 제품만을 제조하는 친환경 브랜드다. 동물 실험 및 공장식 축산 반대, 비건 실천, 공정 무역, 재생 유기농업 등 사람과 동물 그리고 지구의 공존을 위한 책임 이행에 앞장서는 윤리적 브랜드이자 매년 판매 수익의 7% 이상을 자선 단체에 기부하는 사회적 기업으로 신뢰받고 있다.베스트셀러인 ‘퓨어 캐스틸 솝’은 합성 화학 성분을 배제하고 미국 농무부(USDA) 인증 유기농 원료를 담아 민감한 피부에도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 올인원 클렌저다. 올리브오일과 코코넛오일을 배합해 만든 천연 계면활성제가 풍성한 거품을 형성해 피부 자극 없이 깨끗한 세정을 돕는다.파파레서피가 2020 브랜드 고객충성도 대상 자연주의 화장품 부문 1위를 차지했다.조사 결과 파파레서피는 자연주의 화장품 부문 7개 후보 중 브랜드 신뢰, 브랜드 애착, 재구매 의도, 타인 추천 의도 등 전 항목에서 높은 점수를 받아 타 브랜드 대비 우위를 선점한 것으로 나타났다.자연주의 화장품 부문 1위에 오른 파파레서피는 피부 질환을 앓는 딸을 위해 화장품을 연구하며 ‘아빠가 만든 화장품’에서 시작된 브랜드로, 편안한 피부를 위한 자연주의 제품들을 선보이고 있다. 가지 추출물을 연구해 출시한 ‘가지 클리어링 머드 크림 마스크’는 화장품 성분분석 앱 ‘화해’에서 워시오프팩 부문 2년 연속 1위를 차지했다. 발효 추출물이 주성분인 ‘블레미쉬 크림’과 글로벌 10억 장 판매량을 달성한 ‘봄비 꿀단지 마스크팩’ 등이 대표적인 제품이다.파파레서피는 최근 코로나19로 인한 국가적 위기 사태에 대응해 혼자 사는 어르신, 원주 지역 초등학교 돌봄교실, 대구 지역 사회 및 의료진 등 취약계층을 위한 예방 물품 후원을 진행중이며, 여성을 위한 생리대 후원, 자립아동 지원을 위한 제품 수익금 기부 등 사회공헌 활동을 지속하고 있다.가비아 클라우드가 ‘2020 브랜드 고객 충성도 대상’에서 클라우드 기술지원 부문 대상을 수상했다.가비아는 클라우드 전문 기업으로 1998년부터 정보기술(IT) 비즈니스 기반이 되는 인프라와 솔루션을 제공해왔다. 호스팅부터 클라우드, 컨테이너까지 다양한 IT 인프라를 모두 경험한 회사로 기업용 클라우드뿐 아니라 공공기관 클라우드, 글로벌 클라우드 등 산업과 클라우드 플랫폼을 가리지 않고 직접 기술지원 서비스를 제공한다.‘클라우드 기술지원’에는 클라우드 구축 및 이전 컨설팅부터 운영 계획 수립, 24시간 모니터링, 긴급 장애 처리 등의 서비스가 속한다. 가비아 클라우드가 브랜드 고객 충성도 대상을 수상한 배경에는 자체 클라우드 기술력이 자리한다. 가비아는 직접 개발한 스택으로 클라우드를 제공하는데, 벤더 제품이 아니기 때문에 중간 업체를 거치지 않고 엔지니어가 고객과 직접 소통할 수 있다. 이는 갑작스러운 서버 문제가 발생했을 때 파트너 업체가 기술지원을 수행하는 기업에 비해 커뮤니케이션이 원활해 처리가 빠르다는 장점이 있다.자체 보안 조직을 갖추고 있는 것도 가비아 클라우드 기술지원의 강점이다.73년 전통의 이탈리아 유기농 여성 위생용품 전문 브랜드 콜만이 2020 브랜드 고객충성도 대상에서 순면 생리대 부문 1위 브랜드로 선정됐다.콜만은 5개 항목 조사에서 순면 생리대 부문 후보 브랜드 중 가장 높은 고객충성도 지수를 기록했다. 생리대 선택 시 성분 안전성을 고려하는 여성이 많아지면서 화학 성분을 배제하고 커버부터 흡수체까지 모두 인증받은 유기농 100% 순면 소재 사용으로 신뢰할 수 있는 성분이라는 점, 편안하고 부드러운 사용감으로 고객으로부터 가장 높은 신뢰도를 얻은 것으로 분석된다. 콜만은 세계적인 면 직조 기술을 가진 글로벌 웰니스 기업으로 유기농 트렌드가 자리잡기 수십 년 전부터 여성의 건강과 지구 환경을 위한 유기농 순면 위생용품을 생산해 왔다. 콜만 생리대는 커버와 날개, 흡수체까지 국제유기농섬유기구(GOTS) 인증 유기농 100% 순면으로 제조된다. 유럽 산부인과 임상 연구를 통해 피부 자극 방지 및 개선 효과를 입증받았다. 착용감이 부드럽고 통기성 및 흡수력이 뛰어나 민감한 피부에도 자극 없이 편안한 것이 특징이다.콜만은 지속 가능한 지구 환경을 위해 이탈리아 밀라노에 있는 제조 시설에서 지열과 태양열 등의 재생 에너지를 사용해 제품을 생산하고 있다.