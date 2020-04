ANF, 반려동물에게 믿고 먹일 수 있는 유기농 음식

2020 브랜드 고객충성도 대상

1955년부터 세계에서 사랑받아온 글로벌 브랜드 ANF가 ‘브랜드 고객충성도 대상’ 펫푸드 부문 1위에 선정됐다. 한국소비자포럼이 주최한 ‘2020 브랜드 고객충성도 대상’은 미국 10대 조사 및 컨설팅 기관인 브랜드키와 한국소비자포럼이 함께 개발한 고객충성도 평가지표 BCLI를 통해 브랜드 고객 충성도를 측정해 선정한다. ANF는 브랜드 신뢰, 애착, 타인추천의도, 전환의도 네 가지 평가항목에서 주요 경쟁사 브랜드를 앞서고 펫푸드 부문 1위 브랜드로 선정됐다.ANF는 1955년 미국 위스콘신에서 탄생했으며 올해로 65주년을 맞았다. 지속적으로 고객들의 피드백에 따른 품질 개선을 통해 최상의 제품만을 고집해 왔다. 경쟁 브랜드와 차별화된 제품으로 소비자가 믿고 선택할 수 있는 신뢰 있는 펫푸드 브랜드로 자리매김하고 있다. ANF는 유럽, 중남미, 아시아 등 전 세계 국가에서 반려견, 반려묘를 위한 건사료 제품라인(Grainfree, Doublemeat, Holistic, Made with Organic, 6Free, Nature’s Kitchen, Lamb 28, Advantage) 8종, 간식 제품라인(Rawhide, Real Treat, Tastick) 3종, 습식 제품라인(Love Me, ANF Can) 2종 등 다양한 펫푸드 라인업을 운영하고 있다. 전 세계 반려동물 및 고객의 다양한 니즈에 부합하기 위해서다. 그 중 휴먼그레이드 원료에 슈퍼푸드를 첨가한 ‘ANF Grainfree’와 홀리스틱 식단인 ‘ANF Holistic’, 스테디셀러 유기농 인증식단인 ‘ANF 6Free’는 오랫동안 대한민국 고객들의 사랑을 받아오고 있다.