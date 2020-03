[알립니다] 2020 세계 경제·금융 컨퍼런스

4월2일 한경TV·유튜브 중계

한국경제TV와 한경미디어그룹이 ‘2020 세계 경제·금융 컨퍼런스’를 엽니다. 올해로 12회째인 이번 행사의 주제는 ‘D의 역습, 또 다른 위기(Dangers of D, the next financial crisis)’입니다.경기 침체 우려가 채 가시기도 전에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 퍼지며 ‘D의 공포’가 세계 경제를 위협하고 있습니다. 질병(disease) 부채(debt) 디플레이션(deflation) 등을 의미하는 D의 공포를 불식시키기 위해 각국 정부가 대규모 경기부양책을 펴면서 막대한 국가부채라는 부메랑을 맞을 것이란 전망이 나옵니다. 세계에서 가장 저명한 경제학자 중 한 명으로 꼽히는 로버트 배로 미국 하버드대 경제학과 교수, 유일호 전 부총리 겸 기획재정부 장관, 이인호 한국경제학회장(서울대 경제학부 교수), 김경수 성균관대 경제학과 명예교수, 성태윤 연세대 경제학부 교수가 해법을 찾습니다. 올해는 코로나19 확산 방지 차원에서 현장 행사 대신 한경TV와 유튜브로 중계합니다.4월 2일(목) 오후 4~6시한국경제TV·유튜브(한경TV)(02)6000-2524, 팩스 (02)6000-2501, 이메일 gfc@wowtv.co.kr미디어그룹