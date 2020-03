'바다를 더 가까이' 해양산업협회 해양콘텐츠 공모

한국해양산업협회는 부산시와 공동으로 제1회 '해양 콘텐츠 공모전'을 연다고 24일 밝혔다.공모전은 해양 웹툰과 포스터 두 개 부문으로 진행되며, 4월 29일까지 작품을 접수한다.해양에 관심 있는 국민 누구나 공모전에 참여할 수 있다.해양 웹툰 부문에서는 '해양과 부산'을 주제로 최소 4컷, 최대 20컷의 작품을 제출하면 된다.포스터 부문에서는 제14회 세계해양포럼(WOF)의 포스터 디자인 작품을 제안받는다.제14회 세계해양포럼 대주제는 '미래로 한 발 더'(One more Step toward Sustainable Future of Oceans)로 이에 걸맞은 디자인을 온라인과 우편으로 제출하면 된다.해양산업협회는 다양한 콘텐츠로 국민이 해양에 더 쉽고 가깝게 다가가고 인식하는 기회를 만들고자 공모전을 기획했다고 설명했다.부문별 대상에는 상금 150만원, 최우수상에는 상금 100만원, 우수상에는 상금 50만원을 준다.웹툰과 포스터 당선작은 10월 27일부터 29일까지 부산에서 열리는 세계해양포럼 행사장에 전시된다.자세한 사항은 한국해양산업협회 홈페이지(www.kami.kr) 공지 사항에서 확인할 수 있다./연합뉴스