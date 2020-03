LG전자 올레드 TV, 레드닷 디자인 어워드 '최고상' 수상

LG 에어컨·세탁기·건조기 등 18개 제품은 '본상'LG전자가 세계적 권위의 디자인상인 레드닷 디자인 어워드에서 '최고상(Best of the Best)'을 포함해 모두 19개 상을 받아 디자인 우수성을 입증했다고 24일 밝혔다.LG전자에 따르면 TV 전체를 벽에 밀착시키는 '갤러리 디자인'을 적용한 2020년형 LG 올레드 TV(모델명: 65GX)는 제품 디자인 부문에서 최고상을 차지했다.이 제품은 디스플레이와 구동부, 스피커, 벽걸이 부품 등을 모두 내장해 외부 장치를 별도로 연결할 필요가 없다.기존 벽걸이형 TV와 달리 제품 전체를 벽에 밀착 시켜 TV와 벽이 하나가 된 듯한 느낌을 준다.LG 올레드 TV는 처음 출시된 2013년부터 8년 연속으로 레드닷 디자인 어워드에서 수상했으며 최고상만 6차례에 이른다.아울러 이번 레드닷 디자인 어워드에서 LG전자는 시그니처 올레드 8K를 포함한 TV 3종과 에어컨, 세탁기, 건조기, 얼음정수기냉장고, 스타일러, 모니터, 청소기, 사운드바 등 18개 제품도 디자인 부문 본상을 받았다.레드닷 디자인 어워드는 iF 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다./연합뉴스