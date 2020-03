넥쏘에서 포니까지…한국 경제사 보여주는 현대차 동영상 인기

넥쏘부터 스텔라, 포니까지. 더 거슬러 올라가면 조선소(현대중공업) 설립과 경부고속도로 건설까지.현대자동차그룹의 역사를 담은 동영상이 화제를 끌고 있다. 현대차그룹은 지난 16일 한국 공식 유튜브 계정을 통해 공개한 '내일을 향합니다'라는 제목의 동영상이 사흘 만에 조회수 100만건을 넘겼다고 22일 밝혔다. 이 영상은 약 2분 길이로, 현대차그룹이 걸어온 역사를 역순으로 조명하고 있다.영상을 보면 최첨단 기술이 집약된 수소전기차 넥쏘가 등장한 뒤 시간은 계속 거꾸로 흐른다. 투싼과 티뷰론, 스텔라 등 역대 현대차가 내놓은 주요 차량들을 비춘 뒤 1974년 토리노 모터쇼에서 포니를 공개하는 장면까지 보여준다.포니는 한국 최초의 고유 자동차 모델이다. 처음으로 수출한 자동차이기도 하다. 현대차그룹 관계자는 "포니는 한국을 자동차 수출국 반열에 올려놓은 차"라며 "어려웠던 시절 국민들에게 '우리도 할 수 있다'는 자긍심을 갖게한 모델"이라고 설명했다.영상은 포니가 컨테이너선 안으로 들어가는 장면으로 전환된다. 이어 "우리는 전 세계에 직접 만든 차를 실어 나르기 위해 배를 건조했다"라고 설명하면서 과거 한 식구(현대그룹)였던 현대중공업의 설립도 언급한다. 한강 다리와 경부고속도로를 건설하고, 용광로에서 철을 생산하는 장면도 보여준다. 마지막 장면에는 고(故)정주영 현대그룹 창업주의 젊은 시절을 보여준다.이 영상을 제작한 단테 아리올라 감독은 정 창업주의 영문 평전(Made in Korea:Chung Ju-Yung and the Rise Of Hyundai)을 바탕으로 스토리를 구성했다. 현대차그룹 관계자는 "단순히 신차를 소개하는 기존 마케팅 방식에서 벗어나 전 세계인들에게 현대의 역사와 기원을 알리고자 했다"며 "현대차그룹이 핵심 가치인 '인류를 위한 진보'를 어떻게 구현했는지 보여주는 계기가 되기를 기대한다"고 설명했다.도병욱 기자 dodo@hankyung.com