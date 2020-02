우리에프아이에스 “IT 운영리스크 집중 관리”

우리은행이 2018년 도입한 ‘차세대 시스템’이 안정적으로 자리 잡았다는 분석이 나왔다.



23일 우리에프아이에스에 따르면 최근 90일간 우리은행 차세대시스템을 비롯 정보기술(IT) 운영 장애 건수는 한 건도 없었다. 우리에프아이에스는 우리은행, 우리카드 등에 IT 서비스를 제공하는 우리금융그룹 자회사다.



지난해 IT 운영 장애 건수는 차세대시스템 도입 전인 2017년보다 57% 감소했다. 우리에프아이에스는 지난해부터 ‘무결점 IT 운영 체계’를 수립하고 90일 주기로 ‘클린로드 90’ 캠페인을 하고 있다.



우리에프아이에스는 지난해부터 장애 요인이 되는 항목을 집중 점검하고 있다. 2018년 5월 우리은행 차세대시스템 가동 후 약 13시간동안 인터넷 장애사고와 56억원의 금전사고가 발생한 적이 있기 때문이다. 이후 IT 관리 체계를 정비했다. 설, 추석 등 명절에 금융거래가 몰려 시스템 부하가 급증하는 때 대량 거래를 대응하는 데도 신경썼다는 후문이다.



우리에프아이에스 관계자는 “금융사 전산 시스템은 업무 범위가 방대한데다 대외기관 연계 등으로 복잡하기 때문에 항상 장애 발생 가능성이 있다”며 “안정적인 서비스를 보장하기 위해 시스템 관리를 더욱 강화할 것”이라고 말했다.



정지은 기자 jeong@hankyung.com