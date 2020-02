스페인도 글로벌 IT기업에 디지털세 부과 추진

스페인 내 매출의 3% 부과 방안 의회 제출스페인도 인터넷을 기반으로 사업하는 글로벌 IT(정보기술) 대기업들에 디지털세를 도입하기로 했다.스페인의 마리아 제수스 몬테로 예산장관은 18일(현지시간) 디지털세 도입 법안을 의회에 제출했다고 밝혔다고 로이터통신이 전했다.매년 전 세계에서 7억5천만유로 이상의 매출을 올리는 글로벌 디지털기업 중 스페인에서 300만유로(39억원 상당) 이상의 매출을 올리는 업체가 부과 대상이다.스페인 정부는 글로벌 IT 기업이 스페인 내에서 올리는 수익에 3%의 세율을 부과하기로 했다.구글, 아마존, 페이스북 등 주로 미국계 IT 공룡 기업들이 부과 대상이 될 것으로 보인다.몬테로 장관은 부과 대상 기업은 올해 말부터 세금을 납부해야 할 것이며, 과세 연기는 국제협의에 따라 허용될 수도 있다고 덧붙였다.세계 주요국들은 경제협력개발기구(OECD) 차원에서 '디지털세'를 비롯해 글로벌 기업의 역외 조세와 관련한 국제규정을 합리적으로 개편하기 위한 논의를 진행 중이다.OECD 사무국은 작년 10월 디지털세와 관련한 국가 간 협상 촉진을 위해 시장소재지에 과세권을 부여하고 초과이익에 대한 과세권을 국가 간에 비례적으로 할당하는 접근법을 제안한 바 있다.앞서 프랑스가 올해부터 연 매출이 7억5천만유로 이상이면서 프랑스 내에서 2천500만유로(330억원 상당) 이상의 매출을 올리는 IT 기업에 프랑스 내에서 벌어들인 연 매출의 3%를 디지털세로 부과하기로 했지만, 미국과의 협상 끝에 국제사회가 디지털세에 관한 합의를 도출한 이후로 과세를 미루기로 한 바 있다./연합뉴스