KB금융, 중소기업 전용 패키지 상품 'ONE KB' 출시

KB금융그룹은 중소기업 고객들이 많이 이용하는 금융상품에 우대 혜택을 담은 'ONE(원) KB' 그룹 패키지 상품을 출시했다고 3일 밝혔다.이 상품은 KB국민은행, KB손해보험, KB국민카드, KB캐피탈의 대표 금융상품으로 구성돼 있어 중소기업 고객이 이들 4개사의 금융상품에 대한 정보를 보다 쉽고 편하게 확인하고 이용할 수 있는 게 특징이다.국민은행의 'ONE KB 기업 우대대출'은 일반상품 대비 최대 0.4%포인트 추가 우대금리를 제공한다.시설자금 대출 시 소요자금의 최대 90%까지 대출을 해주고 최장 20년까지 대출 기간을 설정할 수 있다.대출 금액에 따라 세무회계 컨설팅·최고경영자(CEO) 특화 자산관리 서비스·임직원 자산관리 세미나 등의 비금융서비스도 이용할 수 있다.KB손해보험의 'ONE KB 기업종합보험Ⅱ'은 사업장 내 화재손해, 배상책임 등 다양한 리스크를 하나의 상품으로 보장받을 수 있으며, 기존 상품 대비 최대 10%까지 저렴한 보험료로 가입 할 수 있다.KB국민카드의 'ONE KB국민 기업카드'는 적립 한도 제한 없이 결제금액의 0.3%가 포인트로 쌓인다.포인트 자동 환급 및 후불 교통카드 기능 등 편의 서비스도 가능하다.KB캐피탈의 'ONE KB 캐피탈'은 신차 할부·렌터카·자동차리스·의료기기리스 등의 상품 이용 시 월납입금액 또는 수수료 할인 혜택을 받을 수 있다.