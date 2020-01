현대차·벤츠·포드 15개 차종 3만5천868대 제작결함 리콜

국토교통부는 현대자동차, 메르세데스-벤츠코리아, 포드세일즈서비스코리아에서 판매한 총 15개 차종 3만5천868대에서 제작 결함이 발견돼 시정조치(리콜)한다고 30일 밝혔다.현대차에서 제작, 판매한 쏘나타 1만2천902대는 연료펌프 제어 유닛 내부 인쇄회로의 제조 불량으로 전기 회로가 끊겨 시동 불량 또는 주행 초기 시동 꺼짐 등의 가능성이 있어 리콜에 들어간다.메르세데스-벤츠코리아에서 수입, 판매한 C 220 CDI 등 13개 차종 1만9천260대는 일본 다카타사(社)가 제조한 에어백이 펼쳐질 때 인플레이터(팽창장치)의 과도한 폭발압력으로 발생한 내부 부품의 금속 파편이 운전자 등을 다치게 할 가능성이 확인됐다.포드세일즈코리아에서 수입, 판매한 몬데오 3천706대는 시간이 지나면서 배터리 음극(-) 단자 주변에 황산구리가 생성돼 배터리 모니터링 센서 하단부에 전류의 흐름이 증가하는 문제가 발견됐다.이 때문에 주변부가 가열돼 발화될 위험이 있어 시정조치에 들어간다.해당 제작사에서는 자동차 소유자에게 우편과 휴대전화 문자로 시정방법 등을 알리게 되며, 결함시정 전에 자동차 소유자가 결함내용을 자비로 수리한 경우에는 제작사에 수리한 비용에 대한 보상을 신청할 수 있다.국토부는 자동차의 제작결함정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, 080-357-2500)를 운영하고 있으며, 홈페이지에서 차량번호와 차대번호를 입력하면 상시적으로 해당 차량의 리콜대상 여부와 구체적인 제작결함 사항을 확인할 수 있다.◇ 리콜 대상 자동차┌─────┬─────────┬─────┬───────────┬───┐│ 제작사 │ 차명(형식) │ 결함장치 │ 제작일자 │대상대││ │ │ │ │ 수 │├─────┼─────────┼─────┼───────────┼───┤│현대자동차│ 소나타(DN8) LPI │ 연료펌프 │ 2019.3.11∼2019.9.24 │12,902││ │ │제어 유닛 │ │ ││ ├─────────┴─────┴───────────┼───┤│ │ 소 계 │12,902│├─────┼─────────┬─────┬───────────┼───┤│메르세데스│ C 220 CDI │ 동승자석 │2011.2.22.∼2014.2.27 │ 5,014││-벤츠 코리├─────────┤ 에어백 ├───────────┼───┤│ 아 │ C 220 CDI │ │ 2013.6.7∼2013.12.3 │ 550││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ C 200 │ │2011.2.21∼2013.12.13 │ 5,000││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ C230 / C 250 │ │ 2011.2.2∼2013.4.18 │ 253││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ C 63 AMG │ │ 2011.3.24∼2013.9.10 │ 119││ ├─────────┼─────┼───────────┼───┤│ │ C 220 CDI │운전석 및 │ 2009.4.2∼2011.2.4 │ 445││ ├─────────┤ 동승자석 ├───────────┼───┤│ │ C 200 KOMPRESSOR │ 에어백 │ 2009.5.5∼2010.2.26 │ 1,089││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ C 200 CGI │ │ 2010.1.29∼2011.2.18 │ 2,374││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ C 230 / C 250 │ │ 2009.5.5∼2011.2.15 │ 598││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ C 63 AMG │ │ 2009.5.14∼2011.1.5 │ 151││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │GLK 220 CDI 4MATIC│ │ 2009.5.12∼2012.5.25 │ 2,476││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ E 350 Coupe │ │2008.12.17∼2011.4.29 │ 782││ ├─────────┤ ├───────────┼───┤│ │ E 350 Cabriolet │ │ 2009.11.12∼2011.5.5 │ 409││ ├─────────┴─────┴───────────┼───┤│ │ 소 계 │19,260│├─────┼─────────┬─────┬───────────┼───┤│포드세일즈│ 2015∼2018년식 │배터리 음 │ 2014.8.3∼2017.10.15 │ 3,706││서비스코리│ Mondeo │ 극단자 │ │ ││ 아 ├─────────┴─────┴───────────┼───┤│ │ 소 계 │ 3,706│├─────┴───────────────────────────┼───┤│ 총 계 │35,868│└─────────────────────────────────┴───┘/연합뉴스