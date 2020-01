스타벅스는 20일 오전 서울 중구 스타벅스 한국프레스센터점에서 대한민국 청년들의 꿈을 응원하는 'Be the Brightest Stars' 캠페인 시작을 알리는 포토행사를 진행했다. 직원들이 'Be the Brightest Stars' 캠페인 기념 방탄소년단(BTS)과 컬래버레이션한 상품을 선보이고 있다.2020년 새해부터 'Be the Brightest Stars'를 테마로 한 새해 프로모션을 진행중인 스타벅스는 21일부터 사회 전반에 걸쳐 선한 영향력을 펼치고 있는 방탄소년단(BTS)과 협업을 통해 대한민국의 미래인 청년들에게 "너는 그 자체로 빛나는 별"이라는 공감과 희망 메시지를 전할 예정이다.오는 21일부터 2월 6일까지 캠페인 시즌 동안 음료 1종, 푸드 5종, MD 6종이 출시되며, 판매 수익금 일부로 기금을 조성해 '아름다운재단'과 함께 하는 '청년 자립 프로젝트' 후원 사업을 위해 기부한다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com