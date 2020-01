CJ제일제당 ‘비비고’ CES 2020서 화제

'비비고 존' 운영…비비고칩 증정 등 브랜드 알려

CJ제일제당이 지난 7일부터 나흘간 미국 라스베가스에서 열린 세계 최대 전자제품박람회 CES에서 '비비고존'을 운영했다고 12일 밝혔다. 웰빙 건강 스낵인 '비비고칩' 등 다양한 제품을 증정하며 방문객들에게 한식을 알렸다.CJ제일제당은 CJ CGV의 최첨단 영화 상영 기술인 4D플렉스와 협업해 비비고존을 운영했다. 영화를 볼 때 팝콘 대신 김으로 만든 스낵 비비고칩을 추천하고, 비비고 글로벌 광고도 상영했다. 아일랜드에서 온 방문객 로건은 "비비고 칩은 건강 스낵이면서도 맛과 바삭함이 살아있어 누구나 좋아할 것 같다"고 말했다. 이외에도 많은 방문객들이 비비고칩의 대량 구매처를 문의했다고 CJ는 설명했다. CJ의 글로벌 광고 메시지는 'Too good not to share'다. 가장 맛있는 음식을 나누고 싶은 모든 순간에 비비고와 함께 한다는 뜻을 담았다.손은경 CJ제일제당 마케팅 본부장은 "'비비고'는 스포츠, 음악 등 다양한 산업을 넘나들며 글로벌 마케팅을 펼치고 있다"며 "세계의 최첨단 기술이 모이는 CES에서 한식 대표 브랜드를 널리 알렸다"고 말했다. 김보라 기자 destinybr@hankyung.com