[신년사] 최정우 포스코 회장 "글로벌 모범시민으로 거듭나자"

신년을 맞이하는 기대와 희망이 어느 때보다도 간절하지만, 2020년 국내외 경제 상황은 작년에 이어 어려움이 지속될 것으로 전망됩니다.하지만 앞으로의 미래가 어두운 것만은 아닙니다.신(新)모빌리티, 인공지능(AI), 친환경 사업의 개화가 진행되면서 우리가 집중하고 있는 이차전지 소재, 스마트 팩토리, 친환경 에너지 등의 분야가 신성장동력으로 더욱 각광받을 수 있을 것으로 기대됩니다.올 한해 어려운 경영환경을 슬기롭게 극복하고 회사와 임직원 모두가 글로벌 모범 시민으로 거듭나기 위해 추진해야 할 3대 중점 사항을 말씀드리겠습니다.첫째, 안전하고 쾌적한 일터를 만들고 선진적 노사문화를 구현하는 것입니다.기업시민 경영이념 실천의 주체이자 대상이 구성원이기 때문입니다.둘째, 끊임없는 사업의 진화와 핵심사업에 대한 집중입니다.미래 트렌드 변화에 맞게 지속적으로 사업의 진화를 추구하면서 잘 할 수 있는 분야를 선택하고 집중해야만 지속성장이 가능합니다.셋째, 기업시민 경영이념 구현의 핵심인 공생 가치 창출입니다.저성장 고착 국면을 극복하고 100년 기업으로 지속성장하기 위해서는 혼자 가지 말고 함께 가야 합니다.우리 모두가 한마음으로 'JUMP'(Join together, Upgrade value, Move forward, with POSCO)해 대한민국 기업의 미래, 글로벌 모범시민으로 우뚝 설 수 있도록 전력을 다합시다./연합뉴스