이공계 회계인재 육성한다…'융합 회계아카데미' 개설

한국공인회계사회는 이·공학적 기반을 갖춘 회계산업 인재 육성을 위한 '융합 회계아카데미'(AIES) 운영을 시작한다고 23일 밝혔다.융합 회계아카데미는 4차 산업혁명 등 기술 고도화에 맞춰 이·공학적 기반에 회계 및 정보기술(IT) 감사 능력을 갖춘 전문가를 배출하고자 마련한 교육 프로그램이다.이공계 및 IT 관련 전공 학생을 모집해 내년 3월 1일부터 1년간 회계와 IT 감사 등을 교육하고 대형 회계법인의 단기 현장 인턴 기회를 제공한다.앞서 회계사회는 지난 20일 융합 회계아카데미 설명회를 열고 본격적인 입학생 모집과 운영에 들어갔다.이공계 및 IT 관련 분야를 전공하는 평균 B학점 이상의 4년제 대학 2학년 이상 재·휴학생과 졸업생은 누구나 지원할 수 있다.자세한 모집 요강과 커리큘럼은 회계사회 홈페이지(www.kicpa.or.kr)를 참고하면 된다./연합뉴스