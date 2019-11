한경연 "신산업 빠르게 성장…美·日과 기업규모 격차 줄여야"

'한미일 기업성장 분석 보고서'…"규제개혁으로 성장 동력 확보해야"한국이 헬스케어, IT, 통신서비스(CS) 등 신성장 산업 분야에서 빠르게 성장하고 있지만, 기업 규모는 미국, 일본에 크게 못 미쳐 규제개혁을 통한 성장 모멘텀(동력) 확보가 필요하다는 주장이 제기됐다.전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 18일 '한·미·일의 최근 기업성장 분석과 시사점' 보고서에서 자산증가율 기준 한국 기업의 성장세가 미국, 일본보다 낮고 이 추세가 지속될 가능성이 있다고 경고했다.한경연은 S&P 데이터를 활용해 지난해 경제협력개발기구(OECD) 국가의 상장기업(금융 부문 제외)의 총자산 증가율을 계산한 결과 한국은 1.72%로 OECD 중간 수준을 차지해 미국(5.92%), 일본(10.76%)보다 낮은 수준으로 조사됐다고 소개했다.이태규 한경연 연구위원은 기업성장률과 경제성장률이 비례 관계가 있다고 분석하면서 "지금까지 경제성장률을 볼 때 올해 우리 기업성장률은 더 둔화할 가능성이 있다"고 주장했다.한경연은 한국의 경우 신성장 산업으로 꼽히는 헬스케어 서비스(HS), IT, CS 부문의 기업성장률이 전체 산업 평균보다 훨씬 더 높게 나타났다고 분석했다.이런 현상은 미국도 유사했고, 일본의 경우 HS, IT 부문보다 CS 부문의 기업 성장이 두드러지는 것으로 나타났다.한·미·일 모두 전체 상장기업의 총자산 중 HS, IT, CS 등 신성장산업 기업의 자산 비중이 높아지는 방향으로 산업구조 변화가 진행되고 있는 것으로 나타났다.HS, IT, CS 세부 부문에서 각국의 1등 기업 규모(작년 자산 기준)를 비교한 결과 대부분 한국은 미국, 일본과 격차가 큰 것으로 나타났다.HS 부문에서 한국은 일본보다 성장세가 빠르지만, 일본 1위 HS 기업 규모는 한국 1위 HS 기업의 9.4배에 이르는 등 규모 격차는 여전한 것으로 나타났다.미국과 비교하면 한국은 전 부문에서 1위 기업 간 규모 차이가 더 났는데, 소프트웨어 분야 격차는 445.5배까지 벌어지는 것으로 조사됐다.한경연은 작년 경상 국내총생산(GDP) 기준 일본은 한국의 약 3.1배, 미국은 약 12.7배 경제 규모인데 상당수 산업에서 한국과 미국·일본 간 기업 규모 격차는 경제 규모 격차를 초월한다고 평가했다.이 연구위원은 "신성장 산업 분야에서 미·일과의 기업 규모 격차를 줄이려면 개인정보 관련 규제, 원격의료 규제 등 해묵은 규제를 개선하는 것이 절실하다"며 "거대 규모의 미국경제가 산업구조를 빠르게 변화시키는 원인을 분석하고 벤치마킹할 필요가 있다"고 말했다./연합뉴스