SK하이닉스, 청주시청소년수련관에 'IT Zone' 개소

SK하이닉스는 14일 청주시청소년수련관에서 '행복 IT Zone' 개소식을 했다.'행복 IT Zone'은 청소년들이 우수한 과학 인재로 성장할 수 있도록 첨단 IT 학습환경을 지원해 주는 SK하이닉스의 사회공헌사업이다.SK하이닉스는 2011년부터 지역아동센터의 노후시설 개보수를 지원해오다 2014년부터는 '행복 IT Zone'으로 지원 방식을 변경해 사업을 이어오고 있다.이번 청주시청소년수련관에는 최신 PC 장비와 가상현실(VR) 등 첨단 IT 기기를 보급하는 한편, 아이들이 모여 자유롭게 상상력을 발휘할 수 있는 창의공간도 마련했다.사업비는 SK하이닉스 구성원들이 자발적으로 모은 '행복 나눔 기금'에서 마련했다.이일우 SK하이닉스 청주경영지원실장은 "지역의 청소년들이 미래 과학 인재로의 꿈을 펼쳐나갈 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다./연합뉴스