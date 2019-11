김광수 농협금융 회장, 디지털전환 추진전략 현장점검

NH농협금융은 경기도 의왕시 NH통합IT센터에서 '농협은행 정보기술(IT) 부문 디지털전환(DT) 추진전략 보고회'를 개최했다고 5일 밝혔다.김광수 농협금융 회장은 이날 IT 부문의 DT 추진전략과 IT 거버넌스 대응을 직접 점검하고 직원들과 토론에서 ▲ 사업부서-IT 간의 경계를 허무는 애자일(Agile) 활성화 ▲ 클라우드·빅데이터 등 신기술 대응 ▲ 디지털 인재양성 등에 박차를 가해줄 것을 주문했다.김 회장은 "테크 기업과 경계가 모호해지는 '빅블러(Big Blur)' 시대에 IT 부문의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "사업 부문별로 긴밀하게 협력해 농협금융 DT추진 3개년 계획이 차질 없이 이행되도록 만전을 기해달라"고 당부했다./연합뉴스