한국 딜로이트 그룹은 글로벌 딜로이트컨설팅이 HR솔루션컨설팅 회사인 'Presence of IT'를 인수했다고 23일 밝혔다.



딜로이트에 따르면 'Presence of IT'는 인적자본관리(HCM) 비즈니스 시장의 선두주자로, 기업의 HR, 인재양성, 급여 등 인력 관리를 개선할 수 있도록 컨설팅을 제공하고 소프트웨어 지원 서비스를 한다.



이번 인수로 'Presence of IT'의 공동 설립자, 최고경영자(CEO) 등이 딜로이트 호주에 파트너로 합류하는 등 600여명의 직원이 한국, 미국, 인도, 동남아시아 지역의 딜로이트컨설팅에서 일하게 된다.



배정희 딜로이트컨설팅 최고전략담당임원(CSO)은 "이번 인수합병을 통해 한국시장에서 HR솔루션 컨설팅 분야의 리더십을 강화하고 기술기반 경영혁신을 선도하겠다"고 말했다.



/연합뉴스

