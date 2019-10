'부주의'와 '오해'에서 비롯된 유니클로 광고 논란

현장에서



민지혜 기자

일본 제조·직매형 의류(SPA) 브랜드 유니클로가 플리스 제품 TV 광고를 중단했다. ‘위안부 할머니들이 아직도 80년 전 일을 들춰내고 있다’는 뉘앙스를 광고에 담았다는 ‘오해’를 샀기 때문이다. ‘실수’에서 시작된 일이었다.사정은 이렇다. 얼마 전 유니클로는 광고를 하나 내보냈다. 13세 패션 디자이너 여자아이와 98세의 옷 잘 입는 할머니가 함께 등장해 대화하는 내용이었다. 둘은 영어로 대화한다. 소녀는 할머니의 패션 감각에 감탄하며 “스타일 완전 좋은데요! 제 나이 때는 어떻게 입으셨어요?”라고 질문한다. 할머니는 “세상에, 그렇게 오래전 일을 어떻게 기억하겠니?(Oh my God, I can’t remember that far back)”라고 답한다.그러나 국내에서 방영하는 광고에 유니클로는 “맙소사! 80년도 더 된 일을 기억하냐고?”라는 자막을 달았다. 80년 전인 1939년은 일제강점기로 한국 여성들이 일본군 위안부로 많이 끌려갔던 시기다.네티즌들은 “원문에는 없던 80년이라는 숫자를 굳이 넣은 것은 다분히 의도적”이라고 해석했다. 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 퍼져나갔다.오해를 살 만했다. 일본에서 방영된 광고 속 자막은 “옛날 일은 잊어버렸어”라고 돼 있다. 한국에서만 숫자를 넣은 것이다.패스트리테일링코리아 관계자는 “각 광고 속 자막은 해당 국가 마케팅팀이 자연스럽게 해석해 넣었다”며 “둘의 나이 차이가 많이 난다는 것을 강조하기 위해 ‘85세 차이’를 실제 말하는 것처럼 자연스럽게 ‘80년도 더 된 일’이라고 의역했다”고 해명했다. 이어 “전혀 위안부 할머니를 떠올리지도 못했고 이렇게 해석할 줄은 생각조차 못 했다”고 덧붙였다.비판이 확산되자 패스트리테일링코리아는 “많은 분이 불편함을 느낀 점을 무겁게 받아들인다”며 해당 광고를 중단했다. 많은 사람은 유니클로가 부주의했다고 지적한다.이에 앞서 한국의 불매운동을 비하하는 발언이 문제가 돼 매출 타격을 받은 유니클로였기 때문에 더 신중했어야 한다는 지적이다. 하지만 이를 직접 위안부 할머니와 연결시키며 감정적으로 대응하는 것에 대해 불편해하는 시각도 있다.이 광고는 사실 호평받았다. 할머니의 패션 스타일을 칭찬하는 당돌한 소녀의 말투와 할머니의 자신감 넘치는 태도가 꽤 멋스럽다고 생각하는 사람이 적지 않았다. 하지만 유니클로의 신중하지 못한 태도가 오해와 만나 상황을 악화시켰다.‘패스트리테일링코리아의 마케팅팀 직원도 한국인인데, 설마 위안부 할머니를 생각하며 그런 자막을 넣었을까’라는 일부 소비자의 얘기는 묻히고 말았다.spop@hankyung.com