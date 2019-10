GM 말리부 '시동꺼짐'·벤츠 E200 '부품결함'…2만1천대 리콜

한국지엠(GM)의 올 뉴 말리부 1만5천여대와 벤츠 E200 2천여대 등 총 32개 차종 2만1천452대가 제작결함으로 자발적 시정조치(리콜)된다.20일 국토교통부에 따르면 한국GM이 제작·판매한 올 뉴 말리부 1만5천631대는 주행 중 시동 꺼짐 및 시동 불가 현상이 발생할 가능성이 있어 리콜된다.해당 차량은 연료 분사 관련 데이터 처리 과정에서 배열순서 오류로 인해 시동 시 문제가 발생할 가능성이 있는 것으로 확인됐다.제너럴모터스(GM) 아시아퍼시픽지역본부가 판매한 캐딜락 에스컬레이드 135대는 브레이크 패달이 무겁게 느껴지고 제동거리가 길어질 가능성이 있어 리콜된다.보조 브레이크 부스팅(부양) 기능이 제동 시 정차 시점에서 적절히 작동하지 않아 이런 문제가 발생하는 것으로 나타났다.메르세데스-벤츠 코리아가 수입·판매한 E200 등 16개 차종 4천66대는 5가지 사유로 리콜된다.먼저 E200 등 9개 차종 3천462대에서는 조향기어 잠금 너트에 균열이 발견돼 리콜된다.CLS 450 4MATIC 488대는 냉각수 펌프 전원 공급용 배선 설치 위치가 불량했고, AMG GT S 등 2개 차종 107대는 탄소 섬유 구동축과 엔진 또는 트랜스미션 연결부(플랜지) 접착이 불량했다.벤츠 AMG C 43 4MATI 등 3개 차종 6대는 바퀴·핸들 관련 부품 결함으로, EQC 400 4MATIC 3대(판매전)는 운전석 에어백 모듈 잠금 너트 체결 불량으로 각각 리콜된다.한국닛산이 수입·판매한 QX60 등 6개 차종 1천471대(판매전 346대 포함)는 변속기를 후진(R)으로 변경했을 때 후방카메라 모니터에 화면이 흐릿하게 표시돼 리콜된다.이 사안은 자동차관리법상 안전기준위반으로, 국토부는 추후 리콜을 통한 시정률 등을 감안해 과징금도 부과할 예정이다.다임러트럭코리아가 수입·판매한 스프린터 중형화물 등 2개 차종 90대도 리콜된다.이들 차량은 부품공급업체의 착오로 퓨즈 박스 내 전기배선이 기준용량(직경 4㎜) 이하로 공급돼 열 과부하로 인한 단선 및 화재 발생 가능성이 있었다.스프린터 중형 승합 33대에서는 차량 후드 상단 걸쇠의 나사 체결이 제대로 되지 않아 주행 중 전방 후드가 열리고 운전자의 시야를 가려 안전운행에 지장을 줄 가능성이 확인됐다.BMW코리아가 판매한 X4 xDrive20i 등 5개 차종 26대(미판매)는 차량 조향·선회 등을 위해 필요한 부품인 '스위블 베어링'의 강도 부족으로 베어링이 파손되고 차량의 조향이 정상 작동하지 않을 가능성이 확인돼 리콜 조치된다.리콜 관련 궁금한 사항은 한국GM(☎ 080-3000-5000), GM아시아퍼시픽지역본부(☎ 080-3000-5000), 한국닛산(☎ 080-010-2323), 메르세데스벤츠코리아(☎ 080-001-1886), 다임러트럭코리아(☎ 080-001-1886), BMW코리아(☎ 080-269-5181)로 문의하면 된다.해당 제작사는 리콜 대상 자동차 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자메시지로 시정 방법 등을 알려야 한다.리콜 시행 전 자비로 수리한 경우는 제작사에 수리비 보상을 신청할 수 있다.국토부는 자동차 제작결함 정보를 수집·분석하는 자동차리콜센터(www.car.go.kr, ☎ 080-357-2500)를 운영하고 있다.홈페이지에서 차량 번호를 입력하면 리콜 대상 여부와 구체적인 제작결함 내용을 확인할 수 있다.◇ 리콜 대상 자동차┌──────┬─────┬────┬────────────┬──────┐│ 제작사 │차명(형식)│결함장치│ 제작일자 │ 대상대수 │├──────┼─────┼────┼────────────┼──────┤│한국지엠(주)│올뉴말리부│엔진제어│ 2017.5.15.∼2018.11.30 │ 15,631││ │ │장치 소 │ │ ││ │ │프트웨어│ │ ││ ├─────┴────┴────────────┼──────┤│ │ 소 계 │ 15,631│├──────┼─────┬────┬────────────┼──────┤│ 지엠아시아 │캐딜락 ESC│제동장치│2016.8.24 ∼ 2017.7.12 │ 135││퍼시픽지역본│ ALADE(K │ │ │ ││ 부(주) ├─────┴────┴────────────┼──────┤│ │ 소 계 │ 135│├──────┼─────┬────┬────────────┼──────┤│한국닛산(주)│ 맥시마 │후방카메│2018.06.05 ∼ 2018.06.21│ 5(미판매)││ │ │ 라 │2018.08.13 ∼ 2018.11.01│ 395││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ 알티마 │ │2018.06.11 ∼ 2019.04.11│ 2││ │ │ │ │ 4(미판매)││ │ │ ├────────────┼──────┤│ │ │ │2018.05.02 ∼ 2018.08.04│ 191││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │패스파인더│ │2018.08.01 ∼ 2019.04.24│ 54││ │ │ │ │ 101(미판매)││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ 리프 │ │2018.07.23 ∼ 2019.01.18│ 140││ │ │ │ │ 9(미판매)││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ QX60 │ │2018.08.01 ∼ 2019.04.17│ 312││ │ │ │ │ 158(미판매)││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │무라노 하 │ │2018.05.04 ∼ 2018.06.20│ 31││ │ 이브리드 │ │ │ 69(미판매)││ ├─────┴────┴────────────┼──────┤│ │ 소 계 │ 1,471│├──────┼─────┬────┬────────────┼──────┤│메르세데스- │ E 200 │조향기어│2016.08.18 ∼ 2018.04.18│ 2,016││벤츠코리아( │ │ 잠금너 │2016.08.11 ∼ 2018.04.04│ ││ 주) ├─────┤ 트 ├────────────┼──────┤│ │ E 220 d │ │2016.08.11 ∼ 2018.05.16│ 607││ │ │ │2016.03.15 ∼ 2018.04.18│ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │E 220 d Co│ │2018.01.04 ∼ 2018.05.14│ 111││ │ upe │ │2017.04.29 ∼ 2018.04.29│ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │E 220 d Ca│ │2018.01.02 ∼ 2018.05.29│ 115││ │ briolet │ │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ E 300 │ │2016.06.02 ∼ 2018.06.06│ 601││ │ │ │2016.04.23 ∼ 2018.02.22│ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ E 350 d │ │2017.01.16 ∼ 2017.05.29│ 8││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │E 400 Cabr│ │ 2018.05.15 │ 1││ │ iolet │ │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ E 450 │ │ 2018.02.21 │ 1││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │CLS 300 d │ │2018.02.20 ∼ 2018.02.26│ 2││ ├─────┼────┼────────────┼──────┤│ │CLS 450 4M│ 냉각수 │2018.02.23 ∼ 2019.01.08│ 488││ │ ATIC │펌프배선│ │ ││ ├─────┼────┼────────────┼──────┤│ │ AMG GT │탄소섬유│2015.08.21 ∼ 2016.04.28│ 32││ ├─────┤ 구동축 ├────────────┼──────┤│ │ AMG GT S │ │2015.06.03 ∼ 2016.04.28│ 75││ ├─────┼────┼────────────┼──────┤│ │AMG C 43 4│우측 타 │2019.02.05 ∼ 2019.02.19│ 4││ │ MATIC │ 이로드 │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ AMG C 63 │ │ 2019.02.20 │ 1││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │ C 200 │ │ 2019.02.20 │ 1││ ├─────┼────┼────────────┼──────┤│ │EQC 400 4M│ 운전석 │2019.09.20 ∼ 2019.09.27│ 3(미판매)││ │ ATIC │ 에어백 │ │ ││ │ │모듈 잠 │ │ ││ │ │ 금너트 │ │ ││ ├─────┴────┴────────────┼──────┤│ │ 소 계 │ 4,066│├──────┼─────┬────┬────────────┼──────┤│ 다임러트럭 │스프린터( │에어컴프│ 2012.12.10 │ 2││ 코리아(주) │중형화물) │레셔 연 │ 2014.04.10 │ ││ ├─────┤결 전기 ├────────────┼──────┤│ │스프린터( │ 배선 │2012.06.01 ∼ 2014.04.23│ 88││ │중형승합) │ │2016.01.28 ∼ 2017.02.21│ ││ │ │ │ 2013.09.12 │ ││ ├─────┼────┼────────────┼──────┤│ │스프린터( │후드 상 │2018.07.25 ∼ 2019.05.20│ 33││ │중형승합) │ 단걸쇠 │ │ ││ ├─────┴────┴────────────┼──────┤│ │ 소 계 │ 123│├──────┼─────┬────┬────────────┼──────┤│ 비엠더블유 │BMW X4 xDr│스위블베│ 2019.08.30 │ 2(미판매)││ 코리아(주) │ ive20i │ 어링 │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │BMW X3 xDr│ │2019.08.31 ∼ 2019.09.13│ 6(미판매)││ │ ive20i │ │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │BMW X3 xDr│ │2019.08.26 ∼ 2019.09.13│ 5(미판매)││ │ ive20d │ │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │BMW X4 xDr│ │ 2019.08.26 │ 1(미판매)││ │ ive30d │ │ │ ││ ├─────┤ ├────────────┼──────┤│ │BMW X4 xDr│ │2019.08.25 ∼ 2019.09.03│ 12(미판매)││ │ ive20d │ │ │ ││ ├─────┴────┴────────────┼──────┤│ │ 소 계 │ 26│├──────┴───────────────────────┼──────┤│ 총 계 │ 21,452│└──────────────────────────────┴──────┘/연합뉴스