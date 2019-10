은성수, 학생 창업기업에 "세상을 바꾸는 힘 돼달라"(종합)

청년창업재단, 12~13일 서울 연세로서 스타트업 거리축제은성수 금융위원장이 학생 창업기업에 "세상을 바꾸는 힘으로 성장해달라"고 격려했다.은 위원장은 은행권 청년창업재단이 12일부터 이틀간 서울 연세로 일대에서 진행한 스타트업 거리축제 'IF 2019'에 참석해 이같이 말했다.은 위원장은 12일 스타트업 부스에서 기업별 대표 제품·서비스 시연을 참관한 후 학생 창업기업 발굴 차 진행한 'Y.E.S 데모데이'로 이동했다.은 위원장은 이 자리에서 "데모데이 5개 수상기업이 혁신의 씨앗에서 세상을 바꾸는 힘으로 성장해 나갈 수 있기를 기대한다"면서 "특히 2020년에는 오늘 수상한 기업들이 사업화에 성공해 스타트업 부스에 자리 잡아달라"고 당부했다.Y.E.S 데모데이 행사에서는 스타트업 총 5곳이 우수 업체로 선정됐다.대상인 금융위원장상은 ㈜팬딩(고려대)에 돌아갔다.최우수상에는 카핏(경북대), 우수상에는 소프트 스퀘어드(인하대)·프롭 웨이브(서울대)·모닥(동국대)이 선정됐다.둘째 날인 13일에는 손병두 금융위 부위원장이 IF 2019 행사장을 찾았다.손 부위원장은 핀테크 아이디어 공모전 시상식에서 "세상을 바꾸는 혁신은 하나의 아이디어로부터 시작되며 아이디어 공모전은 그 아이디어가 세상에 선보여지는 무대"라고 말했다.이어 "아이디어만으로 사업에 도전할 수 있도록 핀테크지원센터와 디캠프에서 공간, 교육, 홍보 등 지원을 확대할 것"이라고 강조했다.13일 행사에서는 제2회 핀테크(금융기술) 아이디어 공모전도 함께 열려 총 15개 아이디어가 상을 받았다./연합뉴스