청년창업재단, 12~13일 서울 연세로서 스타트업 거리축제



은성수 금융위원장이 학생 창업기업에 "세상을 바꾸는 힘으로 성장해달라"고 격려했다.



은 위원장은 은행권 청년창업재단이 12일부터 이틀간 서울 연세로 일대에서 진행한 스타트업 거리축제 'IF 2019'에 참석해 이같이 말했다.



은 위원장은 12일 스타트업 부스에서 기업별 대표 제품·서비스 시연을 참관한 후 학생 창업기업 발굴 차 진행한 'Y.E.S 데모데이'로 이동했다.



은 위원장은 이 자리에서 "데모데이 5개 수상기업이 혁신의 씨앗에서 세상을 바꾸는 힘으로 성장해 나갈 수 있기를 기대한다"면서 "특히 2020년에는 오늘 수상한 기업들이 사업화에 성공해 스타트업 부스에 자리 잡아달라"고 당부했다.



둘째 날인 13일에는 손병두 금융위 부위원장이 IF 2019 행사장을 찾았다.



손 부위원장은 핀테크 아이디어 공모전 시상식에서 "세상을 바꾸는 혁신은 하나의 아이디어로부터 시작되며 아이디어 공모전은 그 아이디어가 세상에 선보여지는 무대"라고 말했다.



이어 "아이디어만으로 사업에 도전할 수 있도록 핀테크지원센터와 디캠프에서 공간, 교육, 홍보 등 지원을 확대할 것"이라고 강조했다.



/연합뉴스

