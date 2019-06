지난주(6월14일~20일) 전국 7대 도시에서 새로 설립된 기업수는 1042개였다. 한 주 전(924개)보다 118개 늘었다.



21일 한국경제신문과 나이스신용평가정보가 조사한 신설법인 현황에 따르면 지난주 서울 지역의 신설법인은 629개로 집계됐다. 이어 인천(93개) 부산(116개) 대구(66개) 광주(48개) 대전(63개) 울산(27개) 순이었다.



업종별로는 서비스기타(442개) 유통(199개) 정보통신(89개) 건설(76개) 전기전자(42개) 관광운송(34개) 무역(24개) 화학(22개) 기계(18개) 잡화(19개) 인쇄출판(18개) 식품(17개) 섬유(12개) 농수축산(12개) 금속(10개) 등이 많았다. 가구목재(3개) 피혁(3개) 광업(1개) 건자재(1개) 등은 10개 미만이었다.



나수지 기자 suji@hankyung.com





<서울>(회사명·대표·자본금 순)



◇가구/목재



▷스마일문(최은지·1·어린이 가구, 소품 제조업) 용산구 한남대로42길 51, 201호 (한남동)



▷울트라퓨어쎄븐(공기호·10·가구 제조 및 판매업.) 중랑구 중랑역로 127, 3층 (중화동,토담한의원)



◇건설



▷금아테크(김재우·10·건설업) 성북구 동소문로28길 54, B동 04호 (동선동3가,서경빌딩)



▷나라이앤씨(선금상·50·주택건설업) 서초구 서초중앙로 114, 322호 (서초동,일광빌딩)



▷나이스영건설(이향란·200·실내건축공사업) 영등포구 63로 40, 1306호 1307호 (여의도동,라이프오피스텔)



▷대방하우징(황호순·100·주택건설업) 금천구 두산로 70, A동 405-8호 (독산동,현대지식산업센터)



▷대산종합건설(차상학·50·실내건축공사업) 강북구 삼양로77길 81, 1층 (수유동)



▷대성이지텍(유대운·20·냉난방 공조 설비업) 강북구 도봉로 328, 1807호 (번동,가든타워오피스텔)



▷대원디엠시(장기란·300·주택건축 및 시행업) 송파구 올림픽로 350, 1105호 (방이동,쌩모리빌오피스텔)



▷미래피엠(임재민·360·건축공사업) 서초구 바우뫼로27길 7-21, 2층 (양재동,알리코제약빌딩)



▷삼일아이엠(박경민·400·금속구조물창호공사업) 양천구 월정로31길 27, 지하03(신월동)



▷시원금속(한송희·200·금속구조물창호공사업) 노원구 동일로 1077, 5층 502호 (공릉동,스테이션빌빌딩)



▷씨에이치에스디벨롭먼트(현준성·300·포장 공사업) 강남구 언주로150길 43, 4층 (논현동,제이빌딩)



▷씨엠지아이(노범종·10·주택건설업) 강남구 영동대로 602, 6층 (삼성동,삼성동미켈란)



▷씨티글로벌(안순철·1·주택건설업) 영등포구 국제금융로8길 25, 706호 (여의도동,주택건설회관)



▷에이플레이어파트너스(이상현·300·주택건설업) 강남구 역삼로33길 18, 202호 (역삼동)



▷엠투제이산업개발(문종주·50·부동산 건설 시행업) 종로구 대학로 4-1, 205호 (효제동,현대빌딩)



▷인데코디자인(김영은·30·주거용 건물 건설업) 서초구 서초대로 146 (방배동)



▷제이스톤제일차(황재영·0·주택건설및분양판매업) 영등포구 여의대로 66 (여의도동)



▷중앙코킹(안장민·50·실리콘 공사업) 도봉구 덕릉로63가길 38, B01호호 (창동)



▷케이비리얼티에셋(김용정·1·주택 건설업) 서초구 강남대로85길 5, 6층 (반포동,대유빌딩)



▷큐엔큐(차재영·150·전기설비 및 정보통신공사업) 영등포구 선유로49길 23, 813호 (양평동4가,아이에스비즈타워2차)



▷태복플래닝(김복래·10·건설시행 및 대행업) 강남구 선릉로14길 7, 2층 201호 (개포동,서울광학)



▷파트너자산관리(박경숙·50·토목건축공사업) 영등포구 영등포로 109, 2층 나열22호 (당산동2가,영등포유통상가)



▷하이스마트시티(김경용·50·주택건설업) 서초구 강남대로 327, 지하1층 404호 (서초동,센추리비즈니스센터)



▷한라선건설(이인철·1·시행업(오피스텔, 상가, 주택, 아파트, 공동주택 등을 신축하여 판매)) 강남구 남부순환로379길 15, 101동 702호 (도곡동,현대빌라트)



▷한성씨에이종합건설(최수임·350·건축공사업) 은평구 가좌로 186, B동 01호 (응암동,한성벨라트리)



▷한솔디이지(김형광·10·전문건설 하도급업) 동작구 만양로12가길 15, 4층 (노량진동)



▷해건이앤씨(국현옥·100·토목공사(철강재공사)) 구로구 구로중앙로 197, 4동 212호 (구로동,구로기계공구상가 에이블럭)



▷허스키컴퍼니(김정아·200·건축공사업) 강동구 올림픽로 806, 301호 (암사동,까사팔공육)



▷협재도시개발(송윤·300·주택건설업) 관악구 남부순환로 1808, 15층 16호 (봉천동,관악센츄리타워)



▷형수종합건설(임진영·350·실내건축공사업) 강남구 광평로56길 8-13, 813호 (수서동,수서타워)



▷홈테리(박희만·15·주택, 건물, 상가, 빌딩 건설업) 영등포구 국회대로68길 23, 502호 (여의도동,정원빌딩)



▷후암개발(원진모·100·주택건설업) 광진구 구의강변로 45, 8층 (구의동,성진빌딩)



◇관광/운송



▷대진관광(정대진·50·자동차운송사업(전세버스)차량 및 인력관리사업) 강서구 공항대로 220, 1018호 (마곡동,우성에스비타워2)



▷도원인터내셔널(엄준청·100·일반여행사(국내.국외)) 중구 남대문로5길 47, 803호 (북창동,삼흥빌딩)



▷리모파트너스(이상락·5·탁송 및 운전대행업) 중구 퇴계로31길 13 (필동1가,필삼사빌딩)



▷마이드림투어(김석훈·30·국내여행업) 송파구 중대로 97, 5층 560호 (가락동,효원빌딩)



▷위플러스항공(최귀옥·100·국내외 운송업) 영등포구 의사당대로 8, 5층 501호 (여의도동,태흥빌딩)



▷제이앤엘로지스틱스(장영진·100·일반 및 특수 화물자동차 운송사업) 강남구 논현로 564, 6층 (역삼동,석우빌딩)



▷코코글로벌(김옥선·100·일반여행업, 여행 관련 온라인 정보 제공업) 마포구 서강로9길 24, 501호 (창전동,계린빌딩)



▷크레아티브(장인용·30·국내여행업 및 국내여행업.) 강남구 논현로155길 21, 5층 (신사동,새한빌딩)



▷태원엔유(박노욱·10·육상 여객(시내버스, 시외버스) 운송업) 금천구 벚꽃로 40, 110동 1802호 (독산동,금천롯데캐슬골드파크1차)



▷토탈패스(김기봉·10·일반여행업 (일반 여행알선업)) 중구 수표로 45, 301호 (저동2가,을지비즈센터)



▷트리비즈지엘에스(임수한·300·복합운송 주선업) 강서구 마곡중앙로 171, 409호 (마곡동,마곡나루역프라이빗타워2)



▷한강피케이(김광복·200·주기장업) 종로구 창경궁로 112-7, 6층 (인의동,인의빌딩)



▷한국트립플러스(김송화·100·국내,국외 일반여행업) 영등포구 도림천로21길 25, 1층 (대림동,에이동)



▷한정여행사(푸관중·100·국내, 국외, 일반여행업) 서대문구 증가로25길 33, 2층 (북가좌동)



◇광업



▷코리아마이닝(이재헌·200·각종 금속개발을 위한 광산의 개발) 송파구 양재대로62길 8, 7층 727호 (가락동,금강빌딩)



◇금속



▷썬스틸하우징(권미경·10·에이치빔, 철근, 씨형강, 강관, 철판, 스텐, 판넬 제작설치 및 가공, 도소매) 노원구 덕릉로118길 29, 상가동 119호 (상계동,불암현대아파트)



◇기계



▷쓰리디바이오클러스터(임덕균·100·금속부품제조 및 금속가공업) 금천구 벚꽃로 278, 609동 128호 (가산동,에스제이테크노빌스페이스위즈비즈센타)



▷코원모터스(윤삼걸·100·자동차 용품, 부품 제조 및 도.소매업) 송파구 충민로 66, 8층 티-8126호 (문정동,가든파이브라이프)



◇농수축산



▷에스엠그룹(우정화·3·농산물의 생산, 유통, 가공 및 판매업) 강남구 테헤란로87길 46 (삼성동)



◇무역



▷광림에프앤비(이재운·40·식육 및 축산물 수출입, 유통, 판매업) 서초구 나루터로10길 29, 601호 (잠원동,디올리치빌딩)



▷그린컨슈머(임수정·1·식품 및 공산품 무역업) 강남구 영동대로 513, 2층 상사전시장 비-32호 (삼성동,코엑스)



▷길트레이딩(길윤섭·20·철강제품 수출입업) 동작구 노량진로23가길 20, 103동 402호 (본동,유원강변아파트)



▷노윤후(노윤후·0·수출입업) 용산구 보광로59길 5 (이태원동)



▷비트코비체실린더즈코리아(소경빈·100·산업용 및 소화용 용기 및 그 관련 설비 무역업) 마포구 마포대로 19, 808호 (마포동,신화빌딩)



▷샤인아트코리아(김창원·20·의류부자재 및 패션장식제품 수출입업) 광진구 능동로 270, 302호 (능동,윤중빌딩)



▷유성쉬핑(강병도·10·수출입업 및 동 대행업(건설장비,통신전자장비,기동장비,선박,기계,부품,식자재,생활용품 등) 종로구 삼일대로30길 21, 913호 (낙원동,종로오피스텔)



▷에이지케이코퍼레이션(권남표·30·의류 및 원단, 원사, 의류부자재 수출입업) 광진구 구의로 61, 2층 (구의동)



▷에이치제이텍스타일(신희자·20·섬유관련 무역업



) 구로구 디지털로27가길 17 (구로동,오닉스타워)



▷에이치플러스티(허자홍·500·석유화학 제품의 무역업) 송파구 석촌호수로 222, 8층 (석촌동,제이타워)



▷엠엘피(박대훈·100·농수축산물 수출입업) 송파구 동남로30길 6, 301호 (오금동,미다채)



▷원월드(심성보·20·수입과일 무역업) 강남구 봉은사로68길 41 (삼성동)



▷태주엘케이피(조연주·0·건축자재무역업) 노원구 동일로 1021, 301호 (공릉동,하이서울빌딩)



▷후머트레이딩(마드라히모프시러지딘카흐라먼욱·100·중장비(포트레인,레미콘,굴삭기 등이며 이하 중장비로 표기) 수출입업) 영등포구 버드나루로12길 8, 608호 (영등포동7가,영등포리버텔)



◇서비스/기타



▷24프로(김성호·300·유가증권의 운용과 매매 및 중개업) 영등포구 국제금융로2길 37, 1604호 (여의도동,에스트레뉴)



▷졜죤메디박스(전문도·0·의료컨설팅업) 동대문구 장한로 119, 4층 426호 (장안동,장안삼성쉐르빌)



▷가드킹(허윤호·100·경비업(신변보호업)) 마포구 마포대로 53, A동 1602호 (도화동,마포트라팰리스)



▷가우디엔씨(김경란·5·부동산 분양 및 분양대행사업) 양천구 목동중앙서로3길 20-3, B01호 (목동)



▷가을하늘(최기영·10·실내인테리어설계 및 시공업) 용산구 한강대로 205, D동 1층 11호 (한강로1가,용산파크자이)



▷골드레몬파이(이옥란·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하거나 관련되는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의나루로 61 (여의도동)



▷골드인베스트홀딩스(김성관·5·토목 공사업) 서초구 신반포로45길 22, 405호 (잠원동,은양빌딩)



▷골든트리에셋(김흥엽·100·보험판매업) 강남구 역삼로 216, 1층 (역삼동)



▷골든포레스트에쿼티파트너스(이용민·30·투자기구의 설정, 해지 업무) 영등포구 국제금융로 10, 43층 (여의도동,서울국제금융센터3아이에프씨)



▷공유지분연구소(정묘랑·10·부동산 매매업) 금천구 디지털로 173, 1103-44호 (가산동,엘리시아)



▷굉운여행사(리청르·100·영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업) 종로구 청계천로 71, 7호 (관철동,계원빌딩)



▷국제회계세무교육원(이윤경·20·평생교육사업 및 연구개발업) 종로구 새문안로 89, 7층 701호 (신문로1가,정우빌딩)



▷굿스피드(설인수·1·투자자문업) 종로구 새문안로3길 36, 1238호 (내수동,용비어천가)



▷굿웰니스인터내셔널(김준현·30·자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업 내용을 지배, 경영지도) 구로구 디지털로26길 110, 303호 (구로동,동일테크노타운2차)



▷그레이트교진(김기영·10·판촉물, 카드지갑 등 기획 및 제작업) 중구 을지로33길 21, 지하1층 (을지로4가)



▷그룹나인종합건축사사무소(김진욱·50·건축물의 설계 및 공사감리업) 서초구 반포대로14길 36, 204호 (서초동,현대전원오피스텔)



▷그리지오(이선민·1·경영 자문 및 컨설팅업) 강남구 도곡로28길 8, 101동 304호 (도곡동,도곡1차아이파크)



▷글로리스코리아보험중개(이재명·10·보험중개업) 종로구 종로 1, 15층 (종로1가,교보생명빌딩)



▷글로벌컨설팅랩(김성호·30·온라인오프라인 마케팅 및 경영 컨설팅) 강동구 성내로 28, 404호 (성내동,강동빌딩)



▷글로벌포스(정헌재·100·금융투자관련 컨설팅업) 구로구 디지털로34길 55, 1408호 (구로동,코오롱싸이언스밸리2차)



▷글로벌해드림(김한옥·10·사업경영자문 및 경영컨설팅 (경영지도, 관리, 평가, 조달, 정보제공)) 강서구 공항대로 247, 818호 (마곡동,퀸즈파크나인)



▷글링크미디어(임현재·30·광고 대행업) 강남구 선릉로 428, 11층 126호 (대치동)



▷나린에너지(정명환·100·각종 발전사업 (풍력, 태양광, 바이오가스, 바이오메스, 바이오디젤, 등) 관련개발) 강남구 논현로67길 56, 4층 (역삼동,이루미빌딩)



▷내니멀(나영규·50·손해, 생명, 제3보험 대리점업) 영등포구 양평로21가길 19, 406호 (양평동5가,선유도 우림라이온스밸리 비)



▷넌네스(안광일·100·변화하는 시대에 걸맞는 새로운 트랜드창조) 성북구 성북로31가길 11, 에이동 (성북동)



▷네이처인베스트먼트(김수현·100·금융, 보험, 부동산 컨설팅업) 서초구 서초대로 397, 1407호 (서초동,부띠크모나코)



▷네잎클로버(최성호·80·영화,방송,음반,드라마,영상,컨텐츠 제작 및 기획, 판매업) 서초구 사임당로17길 60, 지하1층 (서초동,진송빌딩)



▷넥스트페이지일공이칠(신재열·50·건물 및 각종 시설물 관리, 부속토지의 관리) 중구 동호로 241, 1층 장충체육관 (장충동2가)



▷노스스톤(정주환·0·대출실행, 대출금채권 양수 및 대출채권을 담보 등 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷뉴로믹스(이지원·30·기타전문, 과학 및 기술 서비스업) 서초구 강남대로 369, 12층 1326호 (서초동,에이플러스에셋타워)



▷뉴하이화성병점(권승길·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 70, 11층 (여의도동,신한금융투자타워)



▷늘푸른(이동윤·30·부동산 컨설팅업) 성북구 보문로38길 11, 123호 (동소문동5가,돈암동일하이빌)



▷다나음(한동호·10·병의원 경영지원업(MSO)) 양천구 오목로 300, 206동 2306호 (목동,현대하이페리온2)



▷다드림에프앤씨(이숙영·5·음식점업) 성북구 종암로 63, 301호 (종암동)



▷다움글로벌(이지현·1·기업경영컨설팅 및 경영자문) 광진구 천호대로 840, 2층 (광장동,다움앤다움빌딩)



▷다함경영컨설팅(임향순·10·회사 경영지도 및 자문업) 강남구 논현로38길 34, 4층 (도곡동,경향빌딩)



▷닥터뉴로브레인(안광만·50·뉴로피드백 뇌훈련 및 브레인짐 운동 교육업) 금천구 서부샛길 606, 2층 212호 (가산동,대성디폴리스지식산업센타)



▷담담(이광섭·10·부동산컨설팅) 광진구 뚝섬로 703, 102호 (자양동)



▷대안대부(하영재·300·온라인대출정보연계대부업) 강남구 봉은사로 622, 2층 3호 (삼성동,공조회관)



▷대한채권관리(김범락·100·부실채권매입) 서초구 효령로72길 57, 3층 제오-313호 (서초동)



▷대한토지정보(김애숙·50·부동산 매매업) 강남구 테헤란로 151 (역삼동)



▷대호디벨로퍼(장인영·50·부동산 개발업 및 위탁관리업) 강남구 영동대로 602, 6층 (삼성동,삼성동미켈란107)



▷더나은인재들(최유연·8·서비스업) 강남구 강남대로 156-14, 2층(신사동, 511-4 2층)



▷더넥스트컬쳐(이하민·50·화장품 기획, 제조, 판매업) 금천구 가산디지털1로 165, 1002호 (가산동,가산비즈니스센터)



▷더랩스휘트니스독산(양희재·12·요가업) 금천구 남부순환로 1372, 본관3층, 서관4층 (독산동,현경빌딩)



▷더블유에스디자인(박귀풍·30·인테리어업) 성동구 둘레길 47, 1층 (성수동1가)



▷더블유이케이(박주언·10·김밥 및 기타 간이 음식점업) 강남구 남부순환로359길 14, 1층 (도곡동)



▷더아루(김영식·51·부동산 임대,전대, 매매 및 컨설팅, 관리업) 구로구 디지털로26길 111, 406호 (구로동,제이엔케이디지털타워)



▷더에스앤에스홀딩스(심복자·20·부동산 컨설팅,투자,개발,분양,임대,중개,청소,경비 및 유지관리업) 영등포구 여의대방로43라길 9, 108동 2002호 (신길동,삼환아파트)



▷더포리치(최정환·5·광고 및 광고대행업) 관악구 양지13길 42-2 (신림동)



▷더푸르밍(홍미순·200·산후조리원) 강서구 국회대로7길 120, 2층 202호 (화곡동,신진빌딩)



▷동빙고워크룸(김지운·10·제과점업) 용산구 장문로 54, 1층 (동빙고동)



▷두리대부(문신영·50·부동산 담보대출 대부업) 강남구 선릉로112길 12-2, 203호 (삼성동,호암빌딩)



▷두빛비즈테인먼트(한문열·30·경영컨설팅업) 마포구 독막로6길 9, 2층 2289호 (합정동)



▷드림테크글로벌파트너스(피에트로어구스토도란·5·해외직접투자 컨설팅) 영등포구 선유로47길 19, 점프237 소호비지니스센터 지하1층 (양평동4가,우신빌딩)



▷등촌아리스타(김영인·0·회사가 지정하는 회사 등에 대한 대출 및 그에 수반하는 권리에 대한 관리, 운용



) 영등포구 국제금융로8길 25, 706호 (여의도동,주택건설회관)



▷디렉티브(양지연·10·온라인 마케팅업) 송파구 법원로 114, 제비동 제11층 제비-1105호 (문정동,엠스테이트)



▷디아이에스플러스(송향전·0·국내 또는 국외회사에 대한 대출 및 그에 수반되거나 관련된 모든 권리의 취득, 관리, 운용) 영등포구 의사당대로 97, 19층 (여의도동,교보증권빌딩)



▷디알앤파트너스(김민경·0·부동산, 주택 매매 및 임대업) 구로구 디지털로33길 48, 601호 (구로동,대륭포스트타워7차)



▷디앤에스푸드(신철호·34·음식점업(한식,분식)) 관악구 신림로 309, 2층 (신림동)



▷라이하우스이엔티(장창주·1·드라마, 영화, 그 외 영상물 제작, 유통사업) 영등포구 의사당대로1길 25, 608호, 609호 (여의도동,하남빌딩)



▷라프로익연산(이옥란·0·국내외 기관에 대한 프로젝트파이낸싱 또는 유동화거래 목적의 대출 실행) 영등포구 국제금융로8길 32 (여의도동)



▷래플스프라이빗에쿼티(김병훈·10·경영컨설팅업) 강남구 압구정로12길 42-1, 3층 (신사동)



▷랩추종윤(이주헌·10·스포츠 서비스업) 강서구 마곡서로 152, 9층 오비동 914호 (마곡동,두산더랜드타워)



▷레온코퍼레이션(서재현·10·광고제작, 대행업) 강남구 테헤란로 116, 10층 1062호 (역삼동,동경빌딩)



▷레츠아이앤씨(이현철·30·해외부동산 투자업) 강남구 테헤란로64길 13, 제705에이호 (대치동,풍림아이원레몬)



▷로덴알앤씨(이용한·10·보건의료업) 강남구 선릉로129길 9-7, 5층 (논현동,미림빌딩)



▷로사컨설팅코리아(이예나·45·해외 경영 컨설팅업) 강남구 논현로72길 16, 4층 (역삼동,초원빌딩)



▷리본스페이스(박형석·5·인테리어업 및 관련 서비스업) 종로구 새문안로3길 36, 732호 (내수동,용비어천가)



▷리얼티메이트(이주화·10·부동산 임대 및 임대관리업) 용산구 원효로90길 11, 102동 214호 (원효로1가,용산더프라임)



▷마에스트로에스티(장은재·0·(주)서부티엔디에 대한 대출실행 또는 대출채권의 취득) 중구 세종대로9길 20 (태평로2가)



▷마요르카(김경민·0·다른 회사에 대한 자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 마포구 마포대로 52, 지하층 38호 (도화동,고려아카데미텔2)



▷마운트홉제일차(유기현·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷머스트에이(윤선영·30·광고협찬 대행업) 영등포구 여의대방로65길 6, 15층 1521호 (여의도동,센터빌딩)



▷명도에스디(오철원·10·부동산 매매업) 강남구 테헤란로53길 23, 6층 (역삼동,평화빌딩)



▷몽타주컬처앤스테이지(김유신·10·공연 기획 및 제작업) 은평구 연서로 487, 524동 302호 (진관동,은평뉴타운제각말)



▷문박앤드컴퍼니(박문서·1·이동통신 및 정보통신 (ICT) 컨설팅 및 사업자문) 영등포구 양평로 20, 020호 (당산동6가,타워)



▷미다스토건(박만우·1·부동산 매매업) 강남구 테헤란로51길 18, 447호 (역삼동,광진빌딩)



▷미래씨엠에스미디어(정유철·30·신인가수 및 연기자의 발굴, 양성) 강남구 학동로4길 14, 5층 (논현동,로터스빌딩)



▷미래파트너에셋(채창길·1·광고대행업) 강북구 도봉로 369, 4층 9-96호 (수유동)



▷미르기획(박채연·30·공동주택 및 빌딩관리업) 양천구 등촌로 70, 4층 (목동)



▷미르애드(윤용운·2·광고 기획, 제작, 대행 및 마케팅업) 서초구 사평대로 353, 6층 619-2호 (반포동,서일빌딩)



▷미스터로맨스플러스(황선권·0·행사대행업) 은평구 백련산로2길 19, 103동 201호 (응암동,백련산힐스테이트1차)



▷바나나마케팅(여승환·10·광고대행 및 홍보) 서초구 방배로 84, 3층 326호 (방배동,유성빌딩)



▷바른파트너스컴퍼니(김승현·300·계기의 검침 및 요금에 관련된 업무) 강남구 테헤란로 528, 13층 (대치동,슈페리어타워)



▷반려(유삼해·50·애완동물 장례 중개업) 영등포구 국회대로70길 15-1, 914호 (여의도동,극동브이아이피빌딩)



▷배드리치스(장성균·15·음식점업) 강남구 언주로172길 65, 2층 (신사동,휴빌딩)



▷배우마당(임나윤·15·연예인소개 및 알선업) 양천구 중앙로29길 55, 3동 808호 (신월동,신안약수아파트)



▷배우마당연기학원(임나윤·19·연기자 양성업) 강남구 논현로175길 68, 4층 (신사동)



▷백투더베이직(유승호·5·유아교육업) 강남구 영동대로 602, 6층 (삼성동,삼성동 미켈란 107)



▷베라금융서비스(윤용기·10·보험서비스) 서초구 방배천로24길 7, 801호 (방배동,이수초석빌딩)



▷벨라루스제일차(이미희·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷벨키스홀딩스(국희주·10·기업의 경영, 구조조정 및 재무에 대한 컨설팅) 서초구 반포대로23길 22, 지층 102호 (서초동,영변빌딩)



▷보성디엔에스(김호준·50·부동산 개발 및 공급업) 강남구 강남대로94길 95, 602호 (역삼동,태양빌딩)



▷복카(김유동·15·자동차 렌트 및 리스업) 강서구 마곡중앙4로 18, B동 516호 (마곡동,그랑트윈타워)



▷봉은투자(이정석·5·부동산관련사업개발 및 사업시행업) 마포구 독막로29길 17-4, 305호 (신수동)



▷뷰티풀스토리(박진언·10·장례서비스업) 도봉구 도봉로177길 11-14, 1층 101호 (도봉동)



▷브루리더십(신호준·10·경영 자문업) 서초구 강남대로 369, 12층 1699호 (서초동,에이플러스에셋타워)



▷브이더블유디자인(김민선·50·인테리어디자인업) 강남구 도곡로27길 39, 302호 (역삼동)



▷브이디텍(강병돈·50·부동산매매 및 임대업) 송파구 올림픽로 88, 811호 (잠실동,올림픽타워)



▷브이케이메디(박진수·100·외국인 환자 유치업) 마포구 신촌로20길 18, 1층 (노고산동)



▷비사이즈(박정환·1·일자리에 관한 자료 및 정보의 수집 분석) 성북구 안암로 145, 530호 (안암동5가,산학관)



▷비에스엘개발(이춘광·50·경영컨설팅업) 강서구 마곡중앙로 168-8, 비동 1005호(마곡동, 두산더랜드파크)



▷비와이플러스(이경호·300·부동산 개발업 및 시행업) 강남구 학동로87길 9, 진흥아파트상가 지층 비2호(청담동)



▷비욘드광성제이차(이동현·0·국내외 회사가 발행한 채무증권, 지분증권, 수익증권 및 이에 부수하는 권리의 취득, 관리) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷비욘드만촌제일차(박양준·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷비젼효성시티(이용웅·50·부동산매매 및 임대업) 강남구 도산대로8길 17-8, 3층 (논현동,큐브빌딩)



▷비즈온(정요식·4·경영 컨설팅업) 서초구 사평대로 368, 714호 (서초동,중앙빌딩)



▷비케이베스트제1차(최인오·0·금융투자상품, 주식, 채권, 대출채권 등의 양수, 양도, 관리, 운용) 영등포구 국제금융로6길 17, 4층 (여의도동,부국증권빌딩)



▷비플랏(손지연·5·캐릭터 상품의 기획, 제조, 판매 및 라이선스 사업) 강남구 강남대로 456, 13층 1314호 (역삼동,한석타워)



▷빅보스엔터테인먼트(문용성·1·엔터테인먼트업) 강남구 도산대로30길 21, 2층 (논현동)



▷빈센트컴(정홍·10·광고대행업) 강남구 학동로23길 21, 202호 (논현동,의신빌딩)



▷빌스테이(장종찬·40·부동산업) 강서구 공항대로 228, 802호 (마곡동)



▷빛연(김창균·2·부동산 개발) 강남구 테헤란로 147, 1710호 (역삼동,성지하이츠2차)



▷삼각형(이광규·3·경영컨설팅업) 강남구 언주로 647, 4층 (논현동,강남빌딩)



▷삼성랜드론파주(이옥란·0·국내외 기관에 대한 프로젝트파이낸싱 또는 유동화거래 목적의 대출 실행) 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동)



▷삼승엘앤디(이병선·300·골프장업) 강남구 테헤란로 406, A동 2004호 (대치동,샹제리제센터)



▷삼진이앤지제일차(송향전·0·국내외 회사가 발행한 채무증권, 지분증권, 수익증권 및 이에 부수하는 권리의 취득, 관리) 영등포구 여의대로 66, 3층 (여의도동,케이티비빌딩)



▷삼합산업개발(이영순·100·분양 대행업) 종로구 종로 236, 202호 (종로5가)



▷상상인이안제2호기업인수목적(김기동·60·유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 사업목적함) 서대문구 충정로 50 (충정로3가)



▷샐러드앳프레임(김준영·10·부동산매매 및 임대업(전대)) 서대문구 서소문로 45, 1123호 (합동,에스케이리쳄블)



▷성광제일차(이석주·0·목적자산의 취득에 필요한 자금의 차입 및 상환



) 송파구 오금로 62 (신천동)



▷성봉코리아(주효봉·100·식품 복합 조미료 가공, 제조, 도소매업) 광진구 아차산로30길 23, 102호 (자양동)



▷센트럴태양광발전소2호(박지민·10·신재생에너지 운영 및 유지보수업) 강남구 테헤란로82길 15, 13층 (대치동,디아이타워)



▷센트럴태양광발전소3호(정현·10·태양광 발전소의 개발, 설치, 운영 및 유지보수에 관한 사업) 강남구 테헤란로82길 15, 13층 (대치동,디아이타워)



▷소나무입찰컨설팅(천용승·10·입찰 정보 제공업) 성동구 서울숲2길 47, 3층 (성수동1가,성광빌딩)



▷속초레지던스제일차(박양준·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 송파구 오금로 62 (신천동)



▷스마트정보기술(박성애·150·교육사업) 송파구 가락로 133, 309호 (송파동)



▷스마트허브코리아(박희주·1·수출 중계 알선업) 성동구 자동차시장1길 18, 402호 (용답동,화성개발장한평)



▷스카이테라퓨틱스(김철환·300·의약품 및 의료용 물질의 연구개발, 제조 및 판매업) 서초구 강남대로107길 21, 2층 (잠원동,대능빌딩)



▷스튜디오단(강태욱·15·실내외 인테리어 디자인업) 광진구 천호대로130길 22, 1층 상가 1호-비호 (구의동,구의동필하임)



▷스포츠유니버스(신동진·50·스포츠 교육서비스업) 강남구 강남대로 354, 11층 1140-5호 (역삼동,혜천빌딩)



▷승윤노블레스1차(김경민·0·다른회사에 대한 자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 마포구 마포대로 52, 지하층 38호 (도화동,고려아카데미텔2)



▷시공인포일피에프브이(이정훈·5000·본건 토지를 대상으로 하는 부동산개발사업) 서대문구 통일로 530, 비1층,105호 (홍은동,홍은동아더프라임)



▷시티앤지(정진기·5·부동산개발 및 시행업) 마포구 모래내로1길 8, 나동 301호 (성산동)



▷신도세기강남(함시창·50·한식음식점업) 서초구 서초대로78길 22, 3층 (서초동,홍우제2빌딩)



▷실버벨제이차(황재영·0·자금의 대여 및 대여금채권과 이에 부수하는 담보권 기타 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 국제금융로 70, 710-씨 (여의도동,미원빌딩)



▷쎈느(김재관·50·일반 음식점업) 성동구 연무장5길 20 (성수동2가)



▷씨네라인쓰리(석명홍·500·영화제작 및 배급업) 강남구 테헤란로 201, 17층 1708호 (역삼동,아주빌딩)



▷씨앗팩토리(이종원·1·지적 재산권 매매 및 임대업) 강남구 봉은사로 418, 5층 (삼성동,에이치에스타워)



▷씨에이치엘엘(이진수·10·기업 경영자문 서비스업) 강남구 테헤란로98길 8, 3층 브이 026 (대치동,케이티앤지대치타워)



▷씨엔에스블루(이병찬·300·부동산 임대업 및 컨설팅) 영등포구 양평로12가길 2, 205호 (당산동6가,씨엔에스파크)



▷씨엘홀딩스(이동희·10·경영컨설팅업, 공공관계 서비스업) 서초구 효령로68길 13, 21동 908호 (서초동,현대아파트)



▷씨제이더블유엠(정영준·100·해외유가증권 및 암호화폐 투자업) 서초구 서초대로 397, B동 2601호 (서초동,부띠크모나코)



▷아뜰리에페이퍼건축사사무소(한철수·10·건축설계, 감리 및 관련서비스업) 서초구 방배로13길 70, 301호 (방배동,서림빌딩)



▷아바코제일차(김미지·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷아이멘토스(변영주·10·교육관련 자문 및 평가업(85701)) 종로구 세종대로 149, 20층 (세종로,광화문빌딩)



▷아이이엔에스(이복임·100·쓰리디(3D) 컨텐츠 개발, 제작업) 강남구 테헤란로25길 20, 717호 (역삼동,역삼현대벤쳐텔)



▷아임래디(강동화·100·조경기술 교육업) 금천구 가산디지털1로 168, B동 1103호 (가산동,우림라이온스밸리)



▷아진산업제삼차(서중호·0·아진산업(주) 및 신탁업자 등 사이에 체결되는 금전채권신탁에 따른 제1종 수익권 취득) 강남구 테헤란로4길 13, 102호 (역삼동,예성아이라이프오피스텔)



▷아쿠아덕트에너지컨설팅(김종수·5·에너지 관련 컨설팅 서비스업) 영등포구 의사당대로 97, 10층 (여의도동,교보증권빌딩)



▷아큐레시스바이오(이동원·500·혈액 및 체액분석을 통한 질병진단사업) 구로구 디지털로29길 38, 603호 (구로동,에이스테크노3차)



▷아토이엔티(김동환·1·디지털콘텐츠 개발 및 공급업) 서초구 사평대로 335, 505-61호 (반포동,금성빌딩)



▷안도라(김경민·0·다른회사에 대한 자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 마포구 마포대로 52, 지하층 38호 (도화동,고려아카데미텔2)



▷안오(손만호·30·물품매도확약서 발행업) 송파구 백제고분로 67, 708호 (잠실동,위너스오피스텔2)



▷애드커스터머(김성진·10·광고대행업) 광진구 동일로64길 13, 지하1층 (중곡동)



▷애디드홀딩스(최정휘·300·부동산 매매 및 임대업) 강남구 학동로3길 9, 7층 (논현동,명림빌딩)



▷에반컴퍼니(윤성진·5·광고대행업) 서초구 나루터로 59, 4층 4477호 (잠원동,라성빌딩)



▷에스엘티어연(이옥란·0·국내외 기관에 대한 프로젝트파이낸싱 또는 유동화거래 목적의 대출 실행) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷에스엘티연산(이옥란·0·국내외 기관에 대한 프로젝트파이낸싱 또는 유동화거래 목적의 대출 실행) 영등포구 국제금융로8길 32 (여의도동)



▷에스엠준(양승만·10·부동산 컨설팅업) 송파구 송파대로 260, 5층 505-12호 (가락동,제일오피스텔)



▷에스와이앤컴퍼니(박재용·50·부동산 컨설팅 및 자문업) 구로구 경인로 661, 101동 핀포인트타워 6층 브이54호 (신도림동,신도림1차푸르지오)



▷에스제이투자(유영주·50·부동산 매매 및 분양대행업) 강서구 공항대로 247, C동 9층 932호 (마곡동,퀸즈파크나인)



▷에스하모니제13차(최인오·0·금융투자상품, 주식, 채권, 대출채권 등의 양수, 양도, 관리, 운용) 영등포구 국제금융로6길 17, 4층 (여의도동,부국증권빌딩)



▷에슬로우선릉4호점(조재근·100·휴게음식업) 강남구 테헤란로 322, 지하1층 102호 (역삼동,한신인터밸리24)



▷에이블케이디제일차(박용현·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷에이스나이스제일차(오미경·0·국내 및 국외법인이 발행한 회사채, 국채, 공사채 또는 이에 준하는 증권, 채권 등 채무증권) 영등포구 여의대로 60, 14층 (여의도동,NH투자증권빌딩)



▷에이치앤피어소시에이츠(박홍·1·부동산 개발업 및 공급업) 강남구 테헤란로70길 14-10, 4층 2실 (대치동,남양빌딩)



▷에이치에스디씨(문재봉·10·반려동물 시장 조사, 분석 및 자문업) 강남구 봉은사로16길 26, B동 1호 (역삼동,제이크하우스)



▷에이치와이에스에프제이차(이봉관·0·국내 및 국외 기관이 발행한 사채 또는 이에 준하는 증권, 채권 등 채무증권, 금융투자상품) 영등포구 의사당대로 97, 19층 (여의도동,교보증권빌딩)



▷에이치와이에스에프제일차(이봉관·0·국내 및 국외 기관이 발행한 사채 또는 이에 준하는 증권, 채권 등 채무증권, 금융투자상품) 영등포구 의사당대로 97, 19층 (여의도동,교보증권빌딩)



▷에이치이엔터테인먼트(조윤정·10·엔터테이먼트업) 용산구 녹사평대로40나길 75, 4층 401호 (이태원동)



▷에이치제이부동산컨설팅(배형준·200·부동산 컨설팅업, 부동산 개발, 관리업) 관악구 낙성대역길 88 (봉천동)



▷에이티에이치(박선영·10·부동산 개발업) 송파구 오금로15길 5-12, 3층 397호 (방이동,정환빌딩)



▷엔브이엔터테인먼트(김규상·50·엔터테인먼트 및 미디어사업) 서초구 매헌로 46, 2층 210호 (양재동,블루펄)



▷엔엑스홀딩스(이병택·50·부동산 분양대행업) 강남구 영동대로 602, 6층 (삼성동,미켈란107)



▷엘본더테이블(유인석·50·일반음식점(전문식당).) 강남구 테헤란로83길 33, B동 3층 (삼성동,나라키움빌딩)



▷엘케이에스씨(최재우·100·대리점 운영업 (경비법상의 시설경비, 호송경비, 신변보호 등의 경비업관련)) 송파구 법원로 114, 2층 209호 엠116호 (문정동,엠스테이트)



▷엠제이제13차(최인오·0·금융투자상품, 주식, 채권, 대출채권 등의 양수, 양도, 관리, 운용) 영등포구 국제금융로6길 17, 4층 (여의도동,부국증권빌딩)



▷예건푸드시스템(탁정호·1·음식점업) 강남구 봉은사로112길 16-4, 3층 (삼성동)



▷오렌지렌탈(김상철·50·건설기계, 차량, 기타장비 임대업) 영등포구 영신로 220, 6층 601호 (영등포동8가,케이엔케이디지털타워)



▷오케이유파트너스(서이채·40·부동산 임대차 계약대행업) 강서구 공항대로 242, 1213호 (마곡동,열린엠타워2)



▷와이낫엔터테인먼트(이원재·20·음반. 광고제작 및 배급.) 강남구 도산대로46길 11, 303호 (논현동,논현오피스텔)



▷와이낫엠앤씨(박승훈·10·광고 및 마케팅 대행업) 중구 퇴계로 지하 265, B동 202호 (충무로5가,충무창업큐브)



▷와이디코리아(권기현·30·주차관리서비스업) 성북구 동소문로 315 (길음동,현대백화점 미아점 지하2층주차관리 사무실)



▷와이박스(박정민·20·외국어 학원) 송파구 가락로 94, 3층 (석촌동,일신빌딩)



▷와이케이피엔터테인먼트(여호수아·1·신인가수 및 연기자의 발굴, 양성) 강남구 학동로 342, 918호 (논현동,에스케이허브블루)



▷와이하우스(이강자·10·주거용 부동산 관리업) 마포구 성암로 91, 106동 2001호 (중동,현대아파트)



▷우남에프앤씨(남은희·50·프랜차이즈 컨설팅업) 성동구 마장로 137, 402동 112호 (상왕십리동,텐즈힐)



▷원클릭(황훈·50·공연 기획업) 종로구 율곡로 84, 1703호 (운니동,가든타워)



▷웨스트포인트(이시흥·936·부동산 매매, 임대(전대) 및 관리용역업) 강남구 테헤란로 116, 3층 (역삼동,동경빌딩)



▷위드앤파트너(정윤정·5·경영 분석) 양천구 목동중앙본로24길 13, 제502호 (목동)



▷위드웨이투자파트너스(변진영·550·부동산개발업) 강남구 영동대로106길 23, 6층 (삼성동,중앙빌딩)



▷위매드(이현욱·20·연예인 및 기타 공인 매니지먼트업) 노원구 노원로 58, 405동 703호 (공릉동,우방아파트)



▷위빌파트너스(김민규·1·국내외 유가증권 및 파생상품 투자업무) 강남구 테헤란로 423, 22층 2244호 (삼성동,현대타워)



▷윈즈개발(임양호·20·광고 대행 및 기타 광고 관련서비스업.) 중구 을지로 213, 601호 (을지로5가,정건벨라지오)



▷유앤엘코리아(유성우·5·광고 기획 및 대행업(인터넷, 온라인, 오프라인 포함)) 금천구 가산디지털2로 98, 2동 1107호 (가산동,아이티캐슬)



▷유에이글로벌(백승재·30·방송프로그램 제작업) 서초구 강남대로 479, 지하1층 피치트리랩 190호 (반포동,신논현타워)



▷윤정홀딩스(이영철·100·자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용의 지배, 경영지도) 중구 무교로 32, 3층 2호 (무교동,효령빌딩)



▷이백컨설팅(백봉문·20·보험대리점업 및 컨설팅업) 종로구 새문안로 82, 19층 (신문로1가,에스타워)



▷이베데스다제사호위탁관리부동산투자회사(박영희·300·부동산의 취득·관리·개량 및 처분) 강남구 테헤란로 306 (역삼동,카이트타워)



▷이앤피컴퍼니(김한길·50·홍보대행서비스업) 강남구 학동로31길 13, 4층 (논현동,승창빌딩II)



▷이엑스네트웍스(안준영·100·물물교환중개업) 구로구 디지털로33길 11, 807호 (구로동,에이스테크노타워8차)



▷이엘커뮤니케이션즈(이동호·50·행사 대행업 및 행사 자문업) 마포구 토정로 16, 501호 (합정동,평산빌딩)



▷이엘케이제일차(오혜진·0·회사가 지정하는 회사에 대한 대출 또는 대출채권의 양수 및 이에 부수하는 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의나루로4길 18 (여의도동)



▷이오엠(엄수혁·1·방송,광고,영화 등 영상 콘텐츠에 관한 기획,촬영,후반작업 외주 제작업) 서초구 서초대로4길 7, 202호 (방배동,성현빌딩)



▷이지모기지대부중개(윤장호·10·대부중개업) 영등포구 양평로 61, 315호 (당산동5가,유경빌딩)



▷이태리식당(이유섭·10·농수산물 가공 및 유통업) 송파구 법원로 114, J동 비 157호 (문정동,엠스테이트)



▷인스팁(김재석·10·보험 대리점) 도봉구 도봉로 476, 804호 (창동,삼성쉐르빌)



▷인캠핑카라반(김향·50·부동산 매매, 임대 및 분양대행업) 영등포구 버드나루로 73, 7층 704호 (영등포동7가,우성빌딩)



▷자영업자(왕수용·59·전자제품 렌탈업) 강남구 논현로127길 13-3, 3층 (논현동,태림빌딩)



▷잭(임철웅·1·방송 프로그램 제작업) 강남구 논현로114길 8 (논현동,청원빌딩)



▷정음(심영규·100·문화콘텐츠 제작 및 기획) 서대문구 연희로11길 26 (연희동)



▷제이디알미디어(김윤찬·10·인터넷 동영상서비스업 및 판매업) 서초구 사평대로 335, 501-36호 (반포동)



▷제이앤나우(김선일·1·부동산 개발 및 분양,임대업) 강남구 봉은사로 138, 907호 (역삼동,더스위트캐슬)



▷제이앤케이밸류인베스트먼트(김현주·50·기업경영에 관한 종합 컨설팅업) 서초구 신반포로 194, 상가 4층 93호 (반포동,경부선서울고속터미널)



▷제이앤파트너(김준헌·50·부동산 컨설팅및 개발사업) 영등포구 의사당대로1길 25 (여의도동,하남빌딩)



▷제이에스와이랩(양지삼·10·인터넷 광고대행업) 영등포구 영중로10길 32-4, 3층 (영등포동3가)



▷제이에이치엘에스이(김승환·38·경영컨설팅업) 송파구 송파대로40길 3, 지하1층 14-2호 (송파동,삼호빌딩)



▷제이에이치중개법인(양정화·10·부동산 중개업, 매매, 임대, 전대, 부동산 컨설팅업) 구로구 디지털로31길 41, 제707에이 제8호 (구로동,이앤씨벤처드림타워6차)



▷제이지에스골프(김나경·50·골프연습장 운영) 강남구 논현로175길 18, 지하1층 (신사동,태암빌딩)



▷제이케이유파트너스(윤육중·10·부동산개발 및 분양 임대업) 서초구 서초대로78길 56, 지하 102호 (서초동,금성상가)



▷제이티오티스(오석순·50·비주거용 지식산업센터 건물신축 판매업) 금천구 가산디지털1로 145, 6층 610호 (가산동,에이스하이엔드타워3차)



▷준미디어컴(김원태·1·광고대행 및 디자인) 양천구 중앙로 294, 6층 (신정동,명성빌딩)



▷준솔(신나래·20·무용 및 음악 단체 운영업) 구로구 디지털로31길 41, 611비 제4호 (구로동,이앤씨벤처드림타워6차)



▷중앙에프엔비(고정휘·200·매니지먼트업) 송파구 위례성대로20길 33, 3층 (오금동,중앙빌딩)



▷지산이앤씨(윤창규·10·부동산 개발업) 송파구 충민로 66, 8층 엘-8118호, 8119호 (문정동,가든파이브라이프)



▷지심(최효진·100·건물 및 시설관리업) 영등포구 양산로 43, 1305호 (양평동3가,우림이비지센타)



▷지에스제삼차(이옥란·0·국내외 기관에 대한 프로젝트파이낸싱 또는 자산유동화목적의 대출실행 및 대출채권의 취득) 영등포구 국제금융로6길 11 (여의도동)



▷진시황(황영하·0·음식점의 경영업) 중구 다산로36길 110, 104동 302호 (신당동,신당푸르지오아파트)



▷징검다리(오정선·50·부동산 매매업) 종로구 이화장길 20, 3층 (이화동,삼영빌딩)



▷챠우매화(조동원·20·중국음식점) 마포구 성미산로 192, 1층,지하1층 (연남동)



▷카리스파트너스(유철·200·자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업) 영등포구 국제금융로8길 27-8, 4층 4553호 (여의도동,엔에이치농협캐피탈빌딩)



▷카린지프리젠트(정동우·10·일반음식점운영업) 성동구 왕십리로4길 10-3, 1층 (성수동1가)



▷카붐(김승현·3·광고 대행업) 서초구 강남대로 369, 12층 1417호 (서초동,에이플러스에셋타워)



▷카페온(육관영·6·음식업 및 외식업) 종로구 돈화문로11다길 17 (돈의동)



▷커넥트원(이건희·10·광고물 제작 및 유통업) 금천구 범안로 1142, 524호 (가산동,하우스디더스카이밸리가산2차)



▷케이메디컬(김기환·0·광고기획 및 대행업) 강남구 강남대로84길 23, 1011호 (역삼동,한라클래식오피스텔)



▷케이아이에스디에스제일차(최은지·0·부동산개발사업에 대한 금융업) 영등포구 의사당대로 88 (여의도동)



▷케이앤에스인베스트(신성수·1·창업자에 대한 투자, 융자 및 구조조정, 기업에 대한 투자업) 도봉구 도봉로 595-1, 지하1층 (쌍문동)



▷케이푸드코리아코퍼레이션(홍세훈·245·휴게음식점업) 서초구 반포대로 96, 4층 (서초동,석정빌딩)



▷코칭타운(윤형석·25·비즈니스 및 마케팅 컨설팅업) 성동구 뚝섬로1길 25, 3층 301호 (성수동1가,서울숲한라에코밸리)



▷쿠거인더주피에프브이(정욱재·5000·창고시설과 부속시설의 건축과 개발을 위한 회사의 자산 매입, 투자, 관리) 강남구 논현로 430, 14층 (역삼동,아세아타워)



▷쿼드벤처스(조강헌·2000·중소기업창업지원법에 의한 창업자에 대한 투자) 영등포구 국제금융로 10, 29층 (여의도동,쓰리아이에프씨동)



▷큐브리테일(최승국·10·인적자원개발 및 운영컨설팅 외) 성동구 연무장11길 10, 2층 300호 (성수동2가,우리큐브빌딩)



▷큐브팜(김명수·50·교육 컨텐츠 개발 및 제공업) 성북구 보문로 188 (삼선동4가,반곡플러스빌딩)



▷크로스에듀테크(최성호·10·스포츠무예학교) 구로구 디지털로31길 41, 511에이 제5호 (구로동,이앤씨벤처드림타워6차)



▷크루즈랩(장우석·10·문화 공연기획 및 공연업) 종로구 종로1길 50, 2층 (중학동,더케이트윈타워)



▷크리에이터그룹(윤재민·2·비디오물 배급업) 마포구 월드컵북로54길 25, 1745호 (상암동,상암디엠씨푸르지오시티, 에스-시티)



▷클린스윕(한웅대·1·건축물 일반 청소업) 중랑구 면목로56길 63, 1층 (면목동)



▷키나바(최강일·10·유기성 폐기물 처리기술 연구 및 제공업) 종로구 북촌로 67-7, 205호 (가회동,안국메트로빌)



▷토구미디어(이희승·10·영화 수입 및 배급) 서초구 서초대로46길 99, 4층 (서초동,현빌딩)



▷토렌스건설(이복희·50·부동산 개발시행 및 분양대행업) 동작구 사당로 279, B2호호 (사당동,진양빌딩)



▷투케이원(홍기선·10·부동산 매매업) 강동구 천중로 213, 1175호 (길동,어반라이프오피스빌딩)



▷트라이엄프월드(강태원·30·일반음식점) 영등포구 영등포로 247, 101호 (영등포동2가,경동미르웰2차)



▷트러스트로지스틱스(이준우·10·건설, 건축 관련 컨설팅 및 서비스업) 관악구 양녕로2가길 31, 505호 (봉천동)



▷티씨파트너스(김석원·300·투자대상기업발굴 및 기투자기업의 가치제고를 위한 자문업) 강남구 삼성로 540, 2층 프로7 (삼성동)



▷티티유앤파트너스(이경학·600·사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무) 금천구 디지털로9길 68, 1606호내 101호 (가산동,대륭포스트타워5차)



▷티티팔팔엔터프라이즈(문일보·20·기업경영 컨설팅 및 자문업) 서초구 강남대로 631, 909호 (잠원동,크레신타워)



▷팀돈키호테(김오진·2·영상, 공연기획, 행사 및 이벤트 대행업) 마포구 양화로 183, 2층 283호 (동교동,효성홍익인간오피스텔)



▷파트너스위(김민수·10·필라테스 레슨) 노원구 석계로 102, 401호 (월계동,주원빌딩)



▷팡스터디(한성원·10·학원 운영업) 강남구 선릉로 704, 10층 12층 122호 (청담동,청담벤처프라자)



▷펫시민(오수진·10·반려인구 대상 정보제공 및 교육서비스업) 성동구 뚝섬로1나길 5, 6층 에스626,에스627 (성수동1가,헤이그라운드)



▷편백세상(문기채·100·헬스케어) 송파구 법원로 127, 1112호 (문정동,문정대명벨리온)



▷포사이스제일차(조한나·0·자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 모든 권리의 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷포티스마월드(임동범·300·멀티스크린 스포츠 프로그램(승마 등) 개발 및 운영업) 송파구 올림픽로10길 13-1, 지층 1호 (잠실동)



▷푸르미컴(김동민·10·광고제작 및 광고대행업.) 마포구 양화로 73, 6층 에스-23호 (서교동,체리스빌딩)



▷퓨처시티(이복재·10·부동산컨설팅) 강남구 테헤란로 329, 1115호 (역삼동,삼흥오피스텔)



▷퓨쳐라이프(이형일·50·보험대리업) 영등포구 영등포로22길 3-8, 401호 (당산동2가)



▷프리즘무브먼트(김기헌·5·공연기획) 마포구 독막로6길 9, 2층 2300호 (합정동)



▷플랜업양산(박진수·0·대출실행, 대출금채권 양수 및 대출채권을 담보하기 위한 인적, 물적 담보 등 관리, 운용) 영등포구 여의대로 60 (여의도동)



▷하나원부동산중개법인(홍애선·50·부동산중개업) 강남구 도산대로85길 42, 3층 (청담동,리즈사인)



▷하늘구조엔지니어링(박재석·20·건설구조물 안전점검 및 진단) 강동구 명일로13길 8, 401호 (둔촌동,대은빌딩)



▷하늘정원(이명훈·1·부동산의 취득 관리 개발 및 공급업) 강남구 논현로 507, 511호 (역삼동,성지하이츠3차빌딩)



▷한국개인형엑셀러레이터협회(김남욱·100·개인형엑셀러레이터 양성 및 기술 개발을 위한 교육실시 및 자격검정, 관리사업) 강남구 삼성로133길 14, 302호 (청담동)



▷한국관광자산투자(강성일·20·관광지 개발 및 투자사업) 용산구 이태원로 211, 7층 18호 (한남동,한남빌딩)



▷한국교육복지진흥(홍금표·5·평생교육시설 설치 및 원격평생교육 운영사업) 송파구 마천로 305, 3층 (마천동)



▷한국기업전자매출피투비3호(김경민·0·다른 회사에 대한 자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 권리의 관리, 운용) 마포구 마포대로 52, 지하층 38호 (도화동,고려아카데미텔2)



▷한국기업전자매출피투비4호(김경민·0·다른 회사에 대한 자금의 대여 및 대여금 채권과 이에 부수하는 권리의 관리, 운용) 마포구 마포대로 52, 지하층 38호 (도화동,고려아카데미텔2)



▷한국디앤디(김경환·50·학원 설립 및 운영업) 마포구 월드컵로 123, 6층 (망원동,케이디빌딩)



▷한국인재정보(안수정·10·채용대행업, 인사관리컨설팅업, 인력 및 각종업무제공 용역업) 강남구 광평로51길 8, 406호 (수서동,로얄플라자)



▷한울방(정의숙·1·부동산 매매, 개발, 임대) 강남구 언주로90길 28, 8층 (역삼동,대흥빌딩)



▷항아전력에스피시(이윤원·10·신재생 에너지사업) 서초구 방배천로 22, 509-5호 (방배동)



▷해랑씨앤씨(이영미·50·정비사업컨설팅 및 관련 서비스업) 서초구 논현로 79, 813호 (양재동,윈드스톤오피스텔)



▷행꿈사(정인경·5·부동산 관련 서비스업) 구로구 디지털로31길 41, 511에이 제7호 (구로동,이앤씨벤처드림타워6차)



▷행복드림금융대부(김태호·3000·부실채권의 매매업, 알선 및 중개업) 서초구 서초중앙로24길 35, 6층 (서초동,로고스빌딩)



▷허밍포레스트(이민수·20·프렌차이즈사업) 강서구 양천로 470, 지1층 비-113호 (등촌동,그레이스힐)



▷헤세드자산운용(조준환·1·경영컨설팅) 강서구 공항대로 200, 901호 (마곡동,마곡지웰타워)



▷헤움(오종윤·25·부동산 재건축사업) 양천구 목동중앙북로 8, 4층 정문 (목동,보성빌딩)



▷헥토콘디앤씨(석화훈·300·부동산 개발 및 컨설팅업) 강남구 테헤란로 306, 15층 (역삼동,카이트타워)



▷협동경제투자(김혁·20·국내외 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무) 영등포구 국회대로 547, 4층 (당산동4가,부천빌딩)



▷혜안경영경제연구소(이서우·30·경영컨설팅) 성동구 상원1길 25, 4239호 (성수동1가,에스오엘623빌딩)



▷호제이스튜디오(하지수·10·유료, 무료 패션 교육) 강남구 언주로30길 13, A동 2205호 (도곡동,대림아크로빌, 대림아크로텔)



▷홀하티드(황영진·20·부동산 컨설팅업) 강서구 양천로 482, 102-1 (등촌동,삼부르네상스)



▷휴라인애드(김동민·10·광고제작) 강서구 송정로 51, 4층402-20에이 (공항동)



▷휴먼메디케어컨설팅(나은화·50·전문,일반 의약품 전문 온라인 교육 지원 서비스업 및 자문, 평가업) 영등포구 경인로82길 3-4, 506호 (문래동1가,센터플러스)



▷희주디자인(김희영·5·인테리어 설계 및 공사업) 강남구 강남대로 364, 1411호 (역삼동,미왕빌딩)



◇섬유



▷그린필텍스(김민규·10·의류 제조업) 동대문구 장한로22길 20-20, 1동 1층 102호 (장안동)



▷디에프어페럴(조판래·10·의류 제조업) 동대문구 한천로2길 81, 지하1층 호 (장안동)



▷로에르(최선주·30·의류,잡화 제조,도소매) 성동구 독서당로 257, 2층 201호 (금호동4가,세보빌딩)



▷명경인터내셔널(김민지·50·의류 제조, 개발, 도소매, 수출입업) 강남구 역삼로 149, 502호 (역삼동,녹동빌딩)



▷성안무역(김수권·10·의류 제조,도소매,무역) 마포구 백범로 82, 102동 1302호 (대흥동,동양엔파트)



▷씨가드선(조성숙·1·해상안전용 의류 제조업) 서초구 방배중앙로 26 (방배동)



▷오디크리에이티브(장승일·100·탄소섬유 제조업(나노탄소융합소재)) 중구 다산로47길 39, 3, 4층 (신당동)



▷우찬사(김정복·7·운송, 창고 및 보관업) 금천구 두산로 70, B동 215-1호 (독산동,현대지식산업센터)



▷유니크학생복(임헌남·10·교복의류 제조업) 강서구 등촌로13아길 25, 지층 (화곡동)



▷케이제이케이인터내셔널(강종국·50·의류 제조업) 광진구 용마산로 106, 4층 (중곡동)



▷파스토(김광학·50·의류 및 원부자재 생산 및 제조, 도,소매, 수출입업) 중구 을지로45길 62, 6층 210호 (신당동,누죤)



◇식품



▷국민공동소유기업경제연구소(김종서·500·식품 제조 판매업) 강서구 양천로 731, 309B동 101호 (염창동,동아3차아파트)



▷기프트팩토리(김흥태·10·식품가공 및 제조업(농수산물 및 축산가공, 건강기능식품, 화장품 및 생활용품)) 서초구 반포대로28길 76, 4층 (서초동,흥정빌딩)



▷두끼롯데미아점(김관훈·1·식품제조 가공 및 운반,보존판매업) 강북구 도봉로 62, 지하2층 (미아동,롯데백화점)



▷데일리브이(김도연·100·건강기능식품 제조업,도소매업 및 무역업) 금천구 가산디지털2로 123, 206호 (가산동,월드메르디앙2차)



▷디셀로힐링하우스(김다미·100·건강보조식품 및 건강식품 제조, 판매(도소매)업) 구로구 디지털로 243, B동 108호 (구로동,지하이시티)



▷마션트레이딩(류덕기·50·각종 식,음료 제조 가공 및 판매업) 성동구 연무장11길 10, 2층 278호 (성수동2가,우리큐브빌딩)



▷엘리스파이(김희원·50·각종 빵류제품 제조 및 판매업) 영등포구 양평로 87 (양평동4가)



▷케이엘푸드시스템(강성국·30·음식료품의 제조,가공,판매,유통업) 마포구 동교로3길 104, 씨동 (망원동)



▷토마스웡(안진봉·1·식품 제조 및 가공업) 성동구 성수이로16길 39, B동 603호 (성수동2가)



▷핀치(이일주·10·식료품 제조업) 서초구 강남대로69길 8, 10층 111호 (서초동)



▷한국고려홍삼(최태범·10·홍삼 및 건강식품 제조업) 송파구 충민로 66, 엘-9134호 (문정동,가든파이브라이프)



▷황칠바이오(김용혈·50·식품 제조 및 유통, 판매업) 영등포구 국회대로68길 23, 308호 (여의도동,정원빌딩)



◇유통



▷거성의료기(윤정철·100·의료기기판매 및 도, 소매업) 강동구 강동대로 143-22, 304호 (성내동)



▷경현(김성범·10·자동차 에이에스부품 판매업) 강남구 테헤란로 145, 16층 1641호 (역삼동,우신빌딩)



▷국가대표과일촌(이원선·30·농수산물 도소매 및 중개업) 금천구 가산디지털1로 45, 607호 (가산동,이앤씨드림타워8차)



▷글로벌오토모빌(송기채·50·자동차 도,소매업) 서초구 효령로53길 45, 201-39호 (서초동,서초이오빌)



▷네오몰(김병희·20·도어락 소매 및 도매업) 도봉구 도봉로133길 8-33, A동 101호 (쌍문동,북한산그랑빌)



▷니코타리소시즈(김원경·10·철강금속, 비철금속 도소매 및 중계무역업.) 서초구 서초대로58길 35-16, 3층 (서초동,현지빌딩)



▷다원메디칼(이정주·100·의료기기 도, 소매업) 서초구 강남대로101안길 5, 202호 (잠원동,서울빌딩)



▷더블리로(신혜진·10·패션의류 및 잡화 도.소매업) 마포구 망원로1길 12, 4층 (망원동)



▷더블세이프(이창엽·50·의료기기 수입,도.소매업) 강동구 진황도로 215-7, 지층 1호 (둔촌동,현대아파트)



▷더블유디에이치엠(조하영·1·화장품 도.소매업) 송파구 올림픽로35길 104, 18동 1401호 (신천동,장미아파트)



▷더예스(김삼정·100·판촉서비스업) 금천구 범안로 1142, 6층 604호 (가산동,하우스디더스카이밸리가산2차)



▷더휴바이오(장홍석·30·상품중개업) 송파구 송파대로 201, 제비동 제17층 제비-1710호 (문정동,송파테라타워2)



▷디엘앤코(이병두·1·의류 도소매업) 도봉구 도봉로152길 32, B101호호 (방학동)



▷디자이노블연구소(송우상·1·가죽 및 모피의복 소매업) 성동구 왕십리로 222, 융합교육관 806호 (사근동,한양대학교)



▷라이브키스토어(전상민·1·컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업) 강남구 봉은사로63길 41, 4층 (삼성동)



▷라인뷰티아카데미(김진숙·0·화장품관련 도.소매업) 강남구 선릉로 422, 402호 (대치동,전우빌딩)



▷로코아이디어즈(윤나혜·100·식품관련 제품 도소매업) 구로구 서해안로26길 7 (오류동)



▷루다프로젝트(이진수·320·식자재 유통 및 도소매업) 강남구 강남대로 438, 2층 211호 (역삼동,스타플렉스)



▷리앤디소프트(어해진·50·컴퓨터 및 전기 관련 기자재 도소매업) 금천구 디지털로 99, 1401-31호(가산동, 스타밸리)



▷리얼엔터(조기현·50·오락, 취미용품 유통업 및 무역업) 강남구 테헤란로87길 17, 606호 (삼성동,마젤란21아스테리움)



▷리퓨어미(김용상·50·인터넷 관련 정보제공업을 포함한 전자상거래업 및 통신판매업) 마포구 양화로 183, 2층 230호 (동교동,효성홍익인간오피스텔)



▷마이글로벌스(이순배·20·카드단말기 공급업) 성동구 아차산로 113, 8117호 (성수동2가,삼진빌딩)



▷마태(김지혜·1·화훼 도.소매업) 강남구 논현로71길 43, 201호 (역삼동)



▷맥스인스트루먼트(이창용·10·전기전자부품 도,소매업) 금천구 가산디지털1로 212, 405-4호 (가산동,코오롱디지털타워애스턴)



▷모든텍스(김동민·50·커튼, 침구류, 수예, 악세사리, 원단, 화섬, 면직물 도소매업) 종로구 율곡로30길 10, 7층 (종로6가,태광빌딩)



▷미큐어(옥경아·10·건강기능식품 유통전문판매업) 강남구 선릉로 818, 6층 (청담동,위워크디자이너클럽)



▷바른나무파트너스(류영재·20·의료기기 도소매업) 영등포구 영등포로 109, 1층 라열 3호 (당산동2가,영등포유통상가)



▷베스탑(김형진·1·휴대폰 도소매업) 중구 다산로 223, 5층 514호 (신당동,신당빌딩)



▷보티보아르떼(김명서·10·미술품중개업) 강동구 천중로50길 48-12, 101동 506호 (길동,라인아파트)



▷불카이코리아(황인재·4·자동차, 트레일러, 풀 트레일러, 특수운송차, 일반운송차 수입 판매 및 수리, 정비사업) 영등포구 영등포로57길 9, 909호 (신길동,대우디오빌골든뷰오피스텔)



▷뷰엘리(박우성·1·의약품, 화장품, 미용용품 도소매 및 수출입업) 강남구 영동대로 602, 6층 (삼성동,미켈란107)



▷비케이헌터(박세호·25·의류 및 신변잡화 도소매업) 강북구 한천로 1077, 3층 22-2호 (수유동,현광빌딩)



▷비타애니(성민수·4·건강기능식품 도소매업) 서초구 강남대로51길 10, 지하108-150호 (서초동)



▷삼미유통(김보성·50·식품 및 잡화 도소매업) 서대문구 세검정로1길 93, A동 지하 (홍은동,벽산상가)



▷샤인인터내셔날(유세일·20·수입식품 수입 및 판매(도소매)) 강동구 명일로 163-1, 2층 (둔촌동)



▷서강배관(전중기·30·건축설비 자재 도소매, 유통, 수출입, 무역업) 동대문구 천호대로25길 81, 11층 1107호 (용두동,랜드마크타워1)



▷서울의료기비제이메디칼(정하준·1·의료기기 도.소매업) 강서구 공항대로 260, 지하1층 내 환자편의시설 (마곡동,이대서울병원)



▷성진골드(윤미숙·50·귀금속 도매업) 종로구 돈화문로6나길 15, 1층 (봉익동)



▷센스앤띵스(하병호·1·의류 도소매업) 구로구 구로중앙로28길 59, 지층 (구로동)



▷셀라픽(현선진·1·의류 도소매업) 양천구 중앙로 294, 6층 28-5호 (신정동,명성빌딩)



▷소잡는데이(이상현·5·소고기, 돼지고기, 닭고기, 부산물 생육 도,소매업) 은평구 통일로87길 6-5, 1층 (갈현동)



▷숨인터내셔널(차수범·10·화장품 도.소매업) 서초구 남부순환로319길 14 (서초동)



▷슈커밍(이진우·10·신발 도·소매 수출·입업) 광진구 광나루로52길 17, 301호 (구의동)



▷스카이에프앤에프(이종준·10·금속스냅 도매업) 동대문구 장한로 188, 201호 (장안동,종오빌딩)



▷스트링홀릭스(이지환·15·악기 도,소매 및 서비스업) 송파구 중대로 220, 501호 (가락동,국토빌딩)



▷스틸하트(안은영·10·철강 제품 도소매업) 영등포구 당산로52길 28-1 (당산동6가)



▷실리온(이소영·5·화장품 판매, 관리업) 중구 장충단로 247, 2층 219호 (을지로6가,굿모닝시티쇼핑몰)



▷심성(김욱·30·휴대폰 등 정보통신기기 판매업) 구로구 디지털로 271, 5층 (구로동,벽산디지털밸리3차)



▷쓰리어클락(유성보·5·화장품, 생활용품 도소매, 수출입) 서초구 법원로3길 19, 2층 (서초동,양지원)



▷씨앤엘(최경진·5·화장품 도,소매업) 강서구 마곡중앙6로 42, 511호 (마곡동,사이언스타)



▷씨앤케이디에프에스(이희욱·50·화장품 도소매업) 양천구 오목로 225, 10층 (신정동,크로노스빌딩)



▷씨엔에스테크탑(박정우·1·휴대폰 도소매업) 양천구 목동로23길 34, 206호 (신정동,심미에셈빌)



▷아이린홀딩스(신지연·10·전자상거래업) 강남구 선릉로112길 12-2, 402호 (삼성동,호암빌딩)



▷아이브홀딩스(정인철·30·쇼핑몰 운영 및 온라인 판매업) 마포구 서강로 133, 934호 (노고산동,병우빌딩)



▷앤엑스랩(윤정배·30·인터넷 쇼핑몰 등 전자상거래업 및 통신판매업) 강남구 강남대로44길 7, 3층 304호 (도곡동,글수레빌딩)



▷어드밴스드리테일(이승준·5·패션의류 및 액세서리 도, 소매업) 강남구 삼성로 401 (대치동)



▷에스엔제이플러스(전미경·8·화장품 및 의류 도소매업) 강서구 화곡로68길 82, 402호 (등촌동,강서아이티밸리)



▷에스티케이글로벌(조승근·5·시멘트부재료 판매업) 서초구 강남대로51길 10, 비1층 108-151호 (서초동,강남효성해링턴타워)



▷에어로스(진정철·1·전자상거래업) 구로구 디지털로33길 12, 2층 210호 (구로동,우림이비지센터2차)



▷에이디컴퍼니(박아람·10·온라인 광고 상품 및 서비스와 다이렉트 마케팅 상품 및 서비스의 판매 및 마케팅) 금천구 가산디지털2로 98, 2동 1107호 (가산동,아이티캐슬)



▷에이블프로(이동길·10·의류, 잡화 판촉물 유통 및 도소매업) 금천구 시흥대로 97, 29동 209호 (시흥동,시흥산업용재유통센타)



▷에이솔루션즈(이상헌·15·플랜트 지자재 도소매, 수출입업) 마포구 잔다리로 48, 3층 327호 (서교동,정원빌딩)



▷에이스팬텀(윤종호·25·의류 및 신변잡화 도소매업) 양천구 목동로23길 34, 206호 (신정동,심미에셈빌)



▷에코디자인플러스(정정숙·1·공산품,농산품,건강식품,건강용품,의료기기,식음료 도소매업) 관악구 은천로 176, 2층 (봉천동)



▷에프엑스스윙(박동엽·50·통신판매업) 동작구 장승배기로 51, 5층 503호 (상도동,동창빌딩)



▷에프엠에이파트너스(신진환·10·수입 식품의 도,소매업) 중구 청계천로 100, 서관 제9층 960호 (수표동,시그니처타워)



▷엔라이프컴(오형근·7·컴퓨터 주변기기 도.소매) 동대문구 답십리로68길 31, 3층에스71호실 (장안동,공감대6차)



▷엘에프컴퍼니(민석기·300·화장품 책임판매업) 서초구 서초대로 397, B동 2203호 (서초동,부띠크모나코)



▷엘투케이에이치(임관섭·10·가전, 전기, 전자제품 주변기기 도,소매 및 수출입업) 광진구 광나루로56길 85, 제5층 제비001호 (구의동,테크노-마트 21)



▷엠피에스이(백영렬·50·소프트웨어 판매 및 용역 서비스업) 금천구 범안로 1126, 904호 (가산동,대륭테크노타운21차)



▷오스카프럼오지(정승원·30·목재도구 및 주방용 나무제품, 그 외 기타 나무제품 유통업) 강남구 논현로86길 34, 4층 (역삼동,포커스빌딩)



▷올아이디컴퍼니(이주휘·10·컴퓨터 및 주변기기 도,소매업) 성동구 성수이로24길 31, 801호 (성수동2가,성진코원빌딩)



▷와이비유통(김진헌·50·가전제품 도소매업) 양천구 화곡로3길 34, 신도브래뉴신월2차아파트 제상가동제1층 제101호(신월동, 신도브래뉴신월2차아파트)



▷와이엘앤컴퍼니(김용주·50·콘택트렌즈 도소매) 중구 장충단로13길 5, 1층 (을지로6가)



▷완옥션(김석민·25·미술품, 고미술품, 가구, 보석, 차 기타 귀중품 등 경매가능한 물품의 위탁판매업) 종로구 종로 192-1, 303호 (종로4가,왕자빌딩)



▷원트러스트(추제용·10·일반식품 도 소매 및 수입 수출 무역업) 강남구 언주로 732, 6층 (논현동,세종빌딩)



▷유창축산미트(정성태·50·농축수산물 판매업 및 가공 제조업) 성동구 고산자로24길 17 (마장동)



▷은진종합전기(송영호·50·전기, 전자부품 도소매 및 납품업) 강동구 천호대로 1073, 1104호 (천호동,힐탑프라자)



▷이아이모터스(김종환·50·중고자동차 도.소매업) 강서구 양천로53길 30, 312호 (가양동,서서울모터리움)



▷이어줄(이하연·1·홍콩 New Genius Ltd 회사 음이온, 게르마늄 관련 제품 수입 판매 사업) 송파구 한가람로 478, 상가 201호 (풍납동,씨티극동아파트)



▷이오스솔루션(강길호·100·수입명품, 의류, 패션잡화류 도, 소매업) 강동구 천중로40길 78, 4층 409호 (길동,실버스타텔)



▷제이앤팩토리(윤혜진·50·의류 도.소매업) 중구 퇴계로 286, 6층 6022호 (쌍림동,쌍림빌딩)



▷제이제이아이앤티(주현주·10·생활용품 및 잡화 도소매업) 강동구 양재대로115길 19, 502호 (길동)



▷중롄영강(리우동린·100·화장품 도.소매업) 동작구 흑석로5길 38, 302호 (흑석동)



▷지엔에이패션(정춘배·50·여성용 패션 소품 도소매업) 중구 남대문시장6길 34 (남창동)



▷진한글로벌(구윤하·100·통신판매업) 구로구 디지털로 271, 209호 (구로동,벽산디지털밸리3)



▷청송오에이(장진희·30·사무용기기(복사기, 복합기, 팩스, 프린터등) 판매 및 임대업) 용산구 원효로19길 31, 1층 3호, 4호 (원효로4가)



▷초리(신용일·80·농, 수, 축산물 관련 통신판매업) 강동구 올림픽로 594, 6층 (성내동,화랑빌딩)



▷카보드(코헨아크닌피에르안토니·70·주류 도매 및 상품중개업) 용산구 소월로38길 25, B동 2층 1호 (이태원동)



▷켐투스(김경철·10·화학제품 도소매업) 강서구 공항대로 228, 1107, 1108호 (마곡동,리더스타워)



▷코비드(이찬두·100·인터넷 통신판매와 통신판매 중개 및 전자상거래) 강서구 공항대로 164, 9층 913호 (마곡동,류마타워)



▷코스니즈(권수환·50·화장품, 헤어제품, 미용용품, 미용관련기기 도소매 및 수출입업) 송파구 법원로 128, C동 1117호 (문정동,문정에스케이브이원지엘메트로시티)



▷타이어라인(박종희·50·자동차 타이어 판매업) 강남구 언주로 423 (역삼동)



▷투마이니(이축복·30·도소매 통신판매업 및 전자상거래업) 강서구 공항대로45길 44, 701호 (등촌동,청림빌딩)



▷트래블위드(이수복·10·스포츠용품 및 레저용품 도,소매업) 서초구 사평대로 368, 722호 (서초동,중앙빌딩)



▷트레이드인터내셔날(윤상현·2·컴퓨터 주변기기 도소매) 구로구 공원로 26, 412호 (구로동,금호아파트)



▷티에스지컴퍼니(박용섭·30·화장품 판매, 도소매업) 구로구 경인로 661, 101동 3층(신도림동, 신도림1차푸르지오)



▷팅크넷(오광열·1·휴대폰 도소매업) 중구 삼일대로4길 9, 3층 3369호 (충무로2가,라이온스빌딩)



▷파이프닥터(김지원·50·건축 자재, 배관 세척기, 자화수기 도소매등 판매업) 강남구 언주로93길 16, 3층 (역삼동)



▷페이버코스메틱스(이민재·35·화장품 도소매업) 강남구 도산대로 122, 2층 (논현동,에메랄드타워)



▷포이벨(박연아·20·의류,농수산물식품 도소매및 통신판매업) 강남구 테헤란로64길 9, 312호 (대치동,선릉역대우아이빌)



▷폭스크래프트(남경선·20·잡화, 원단, 의류, 액세서리 등 도소매 및 유통업) 서초구 서래로 50, 502호 (반포동,한영빌딩)



▷퓨리즘(정재원·10·조명기기,기구 유통업.) 강남구 영동대로 602, 6층 (삼성동,미켈란107)



▷플라잉에그(김응철·50·생활용품 도소매업) 송파구 법원로 114, 엠스테이트 제비동 제10층 제비-1008호 (문정동,엠스테이트)



▷플레이스메이커(유지백·50·식음료 도,소매, 판매, 유통업) 강남구 테헤란로27길 30, 1층 (역삼동)



▷플로애플(맹소망·20·쇼핑몰판매업) 서초구 강남대로 369, 12층 1714호 (서초동,에이플러스에셋타워)



▷피앤씨텍스타일(최중범·100·섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 중개업) 송파구 백제고분로41길 16, 302호 (송파동,일송빌딩)



▷피엔케이로직(박민경·10·생활용품 도매 및 소매업) 관악구 남부순환로 1430(신림동)



▷하이제이(유진희·100·상품종합중개업) 종로구 율곡로 53, 7층 706호 (안국동,해영회관)



▷한빛의류(김창유·10·남성의류 도소매업) 은평구 통일로71길 2-1, 5층 35호 (대조동,대조빌딩)



▷한승미트(정창수·50·국내산 정육. 돈육 및 수입육 판매업) 성동구 청계천로10다길 34-3, 1층 (마장동)



▷한신코리아(김동열·50·컴퓨터 및 주변기기 유통 및 도소매업, 무역 및 수출입업) 중구 퇴계로 235, A동 207호 (충무로4가,남산센트럴자이)



▷한양씨앤씨(권진철·100·건축자재 판매업) 양천구 곰달래로14길 6-1 (신월동)



▷해럴드네트웍스(전유미·30·건강기능식품사업) 송파구 오금로11길 33, F동 6층 103호 (방이동,신동아타워)



▷화인조명(이재승·100·LED(엘이디)조명기구 도소매 및 서비스업) 강서구 공항대로 228, 909호 (마곡동,리더스타워마곡)



◇인쇄출판



▷다인아트(김주덕·10·서적, 간행물 및 기타 인쇄물 출판업) 중구 마른내로 105, 12층 3호 (오장동,범창빌딩)



▷더블유케이엔터테인먼트(민화자·30·음반 및 도서 출판물의 기획, 제작 대행업) 종로구 삼봉로 81, 414호 (수송동,두산위브파빌리온빌딩)



▷더스톰프(김정현·50·대중문화에 이바지할 음반 제작, 기획, 공급업) 강서구 강서로56길 110, 3층 (등촌동,상지빌딩)



▷더시어터코리아(이민정·30·매거진, 잡지출판업) 성동구 성수일로10가길 4 (성수동2가)



▷레보이스트(오병훈·100·음반제작 및 공급업) 마포구 양화로 161, 805호 (동교동,케이스퀘어)



▷박경령(박경령·3·만화, 소설 창작업) 노원구 한글비석로24길 14, 4층 539호 (상계동,신흥빌딩)



▷스튜디오날다(주일우·9·서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업) 마포구 월드컵북로1길 52, 3층 (서교동,운복빌딩)



▷아티스트랩(이태환·100·도서 제작 및 유통, 판매업) 강남구 역삼로2길 17, 2층 (역삼동,제이플러스타워)



▷엔제이엔젤릭(박남진·20·힐링뮤직레이블 음반기획 및 제작, 아티스트육성) 강남구 논현로149길 40, 102호 (논현동,폴라리스빌딩)



▷이엘이뮤직(강민국·1·오디오물 출판 및 원판 녹음업) 서대문구 연희로11가길 23, 3층 301호 (연희동)



▷책수레(정시원·2·출판업) 도봉구 노해로67길 2, 지하2층 9-117호 (창동,한국빌딩)



▷클레오노모스(임동건·0·출판, 영상 방송통신 및 정보서비스업) 강남구 선릉로 704, 10층 302호 (청담동,청담벤처프라자)



▷태산씨티피(박동수·50·인쇄 제조업) 중구 수표로6길 6, 2층 (충무로3가)



▷한국시민(최병석·1·정기 간행물 발간) 종로구 인사동5길 20, 9층 (관훈동,오원빌딩)



◇잡화



▷두두월드(김경진·100·생활용품, 식품, 식음료 제조, 도소매업 및 유통업) 강남구 도곡로4길 28, 5층 비호 (도곡동,두노빌딩)



▷바마움(김한얼·3·운동 및 경기용품 제조업, 중개업, 도매업, 소매업) 서초구 동광로 56-9, 502호 (방배동,보우빌딩)



▷신우앤컴퍼니(김형진·50·포장재 제조업) 성동구 성수이로7길 7, B동 205호 (성수동2가,한라시그마밸리2)



▷쓰리비티(최자랑·50·차량 등 관련 악세사리 개발, 제조 및 판매유통업) 서초구 반포대로14길 27, 408호 (서초동,탑스벤처타워)



▷에이치비허수아비(이현봉·50·생활용품 제조,도,소매,수입수출업) 강서구 공항대로10길 10 (공항동)



▷와이피(공윤표·60·수족관 용품 제조업) 종로구 종로44길 89, 2층 (창신동)



▷일상사(최화자·20·생활용품 제조및판매업) 마포구 토정로 28-9, 3층 (합정동,20015빌딩)



▷파티해(김홍연·30·파티용품 개발 및 제조업) 금천구 벚꽃로24길 24, B동 2층 (가산동,세일로빌딩)



◇전기전자



▷그린파워(김기태·50·통신기기, 장비 및 부속품의 제조 및 도소매업) 금천구 가산디지털2로 123, 1010동 43호 (가산동,월드메르디앙2차)



▷네스프(이종욱·900·전지관련장비, 반도체관련장비, 디스플레이관련장비 제조 및 판매업) 강남구 영동대로 616, 3층 (삼성동,아남빌딩)



▷더모션(정희섭·30·모션제어기 개발 및 제조) 금천구 벚꽃로 244, 1002호 (가산동,벽산디지털밸리5차)



▷마스인포텍(강성휘·50·컴퓨터 및 주변기기 제조 및 도소매업) 강남구 논현로85길 47, 303호 (역삼동)



▷모헤닉티피티(김태성·10·전자기기 제조업) 강남구 테헤란로20길 18, 2층 (역삼동,부봉빌딩)



▷세이콘(최은정·1·스마트안전장비, 전자부품, 금형 제조업) 송파구 송파대로28길 24, 1604호 (가락동,밀리아나2차)



▷소모비전(신승종·1000·전자제품 관련 카메라모듈 제조 및 도소매업) 강남구 영동대로 311, 6층 (대치동,소모빌딩)



▷에스아이씨(강상일·30·자동제어장치, 계장제어장치 설계 및 제작업) 금천구 가산디지털2로 165, 1407호 (가산동,백상스타타워2차)



▷에프티에너지(한재연·5·건물공조시스템 제조 및 판매) 강남구 봉은사로43길 8, 3층 (논현동)



▷엔디케이(온규협·50·유에스비메모리 제조 및 도소매업) 영등포구 당산로27길 20-3, 지층 1호 (당산동3가)



▷유니웍스메디칼(유호봉·50·의료기기의 제조 및 수출입 판매업.) 송파구 법원로 127, 14층 1404호 (문정동,문정대명벨리온)



▷이노엠(이해석·50·다목적센서시스템 개발,제조 및 도.소매업) 중구 통일로 114, 1411호 (의주로1가,바비엥2)



▷이젠트리(이해종·100·전산기기 개발 및 판매) 구로구 디지털로31길 41, 309호 (구로동,이앤씨벤처드림타워6차)



▷지하안전시스템(김성조·300·지하매설식 전기설비 시스템 제조업 및 판매업) 서초구 서운로 34, 4층 (서초동,우정빌딩)



▷티엔지산전(최낙용·0·전기회로 개폐, 보호 및 접속장치 제조업) 관악구 호암로 582, 1층 (신림동)



▷한메드플러스(박상민·20·의료기기제조업) 중랑구 망우로 487, 2층 (망우동,성암빌딩)



▷한성반도체(이동혁·10·전기, 전자 부품 및 제품 제조업, 도소매업, 수출입업) 구로구 경인로53길 15, 라동 2314호 (구로동,중앙유통단지)



◇정보통신



▷건우인베스트(정예록·26·응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 금천구 가산디지털1로 70, 707호 (가산동,호서대벤처타워)



▷게임오버(조현종·1·인터넷 및 모바일용 응용 소프트웨어 개발 및 공급) 성동구 연무장11길 10, 2층 224호 (성수동2가,우리큐브빌딩)



▷굿소프트(김영중·1·소프트웨어 개발, 제조, 공급업) 강서구 등촌로39가길 19-8, 102호 (등촌동,우림빌라)



▷그랫(정윤영·30·온라인 정보 제공업) 서초구 강남대로 369, 12층 1711호 (서초동,에이플러스에셋타워)



▷나유다(홍영훈·5·포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) 도봉구 노해로65길 7-18, 305호 (창동)



▷다플랫폼(김진수·50·플랫폼 개발 및 공급업) 양천구 등촌로 118, 301호 (목동)



▷더라피스(배재호·50·포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업) 종로구 창덕궁길 117, 402호 (원서동,레스빌)



▷더블유비에스앤씨(허재환·50·소프트웨어 자문 및 개발 공급업) 양천구 목동중앙북로8라길 27, 1층 (목동)



▷더클랩(신용필·5·소프트웨어 개발 및 공급업) 서초구 사평대로 335, 504-14호 (반포동,금성빌딩)



▷동행소프트웨어(김창유·10·소프트웨어 개발 및 공급업) 동작구 등용로 38, 비1 9-117호(상도동)



▷듀고(김창기·100·컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업) 강남구 봉은사로68길 55 (삼성동)



▷디바인테크놀로지(이용채·100·응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 강남구 강남대로 342, 4층 401-4호 (역삼동,역삼빌딩)



▷디센티오(홍희경·10·컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업) 중구 퇴계로 450, 9층 (신당동,신영빌딩)



▷디자이너(이찰스환·50·소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업) 서초구 서초대로 398, 518호 (서초동,플래티넘타워)



▷라이프닷컴(김태준·30·컨설팅 프로그램 개발업) 영등포구 도림로 365, 105동 302호 (도림동,동아에코빌)



▷리논(정홍근·30·기타 정보 서비스업) 강남구 테헤란로 423, 9층 에스더블유20호 (삼성동,현대타워)



▷리빙데어(허극·100·소프트웨어 자문, 개발 및 공급업) 강남구 논현로2길 33, 102호 (개포동)



▷링크로(권대선·50·차량 공유 플랫폼업 및 관련 중개업) 금천구 가산디지털2로 123, 511호 (가산동,월드메르디앙2차)



▷미릿(전주호·100·블록체인기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업) 금천구 가산디지털2로 115, 3층 305호 (가산동,대륭테크노타운3차)



▷블록체인마굿간(김대호·1·소프트웨어 자문, 개발 및 공급업) 서초구 강남대로 479, 지하1층 피치트리 206호 (반포동,신논현타워)



▷블루스톤(장준영·10·소프트웨어 개발, 자문, 공급 및 유지보수업) 서초구 강남대로93길 32, 2층 111호 (잠원동,한골빌딩)



▷비즈팝콘(정동찬·10·O2O 서비스업) 송파구 송파대로 201, 519-2호 (문정동,송파테라타워2)



▷사람과공간을잇다(김나래·1·유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공사업) 금천구 서부샛길 632, 701-8호 (가산동,대륭테크노타운5차)



▷세븐디바이드(최민욱·30·소프트웨어 개발 및 공급업) 송파구 중대로 135, 서관 11층 송파 아이씨티 (가락동,아이티벤처타워 청년창업지원센터)



▷시소하우징(이광서·90·소프트웨어 및 웹사이트 개발, 판매, 유지보수, 공급업.) 중구 동호로34길 21, 7층 (광희동1가)



▷씨앤피커머스(용준우·50·소프트웨어 개발 및 공급업) 송파구 송파대로 201, 에이동 지129-2, 오에스-43호 (문정동,테라타워2)



▷씨유스포츠(차형호·1·모바일 앱 개발업) 강남구 봉은사로 429, 2층 206호 (삼성동,위즈빌딩)



▷씽크랩(엄태범·2·소프트웨어 개발 및 공급업) 서초구 사임당로 28, 589호 (서초동,나이스빌딩)



▷아워블록(박성관·10·블록체인 컨설팅업) 강남구 테헤란로 329, 1607호 (역삼동,삼흥빌딩)



▷아이디어셀(조철민·10·소프트웨어 개발 및 공급) 서초구 강남대로107길 21, 2층 (잠원동,대능빌딩)



▷아이보테크(최승천·15·컴퓨터프로그래밍서비스업) 송파구 법원로6길 7, 1004호 (문정동,유탑테크밸리)



▷아이클럭워크(샤오젠·350·소프트웨어 개발 및 공급업) 금천구 가산디지털2로 98, 2동 1107호 (가산동,롯데아이티캐슬)



▷아트파워(홍성일·1·인터넷사업) 마포구 동교로 156-4, 6층 (서교동,지엔씨미디어빌딩)



▷알케미스트그룹(정유찬·1·인터넷 정보서비스업) 강남구 테헤란로13길 58-4, 302호 (역삼동)



▷알파그래픽스(박상철·1·소프트웨어 개발 및 공급업) 구로구 디지털로 288, 1212호 (구로동,대륭포스트타워1차)



▷에스브이지네트웍스(황정아·10·이동통신 서비스 및 단말기 판매업) 구로구 디지털로30길 28, 비18호 (구로동,마리오타워)



▷에스아이브이씨(김대현·50·공공 IT 프로젝트 정책 컨설팅업) 금천구 두산로 70, B동 1810호 (독산동,현대지식산업센터)



▷에이아이바(김보민·1·응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 중구 장충단로13길 20, 12-비-5 (을지로6가,현대시티타워12층)



▷에이아이시스(박철균·50·소프트웨어 개발, 유통, 유지보수) 금천구 서부샛길 528, 834호 (가산동,미소지움)



▷에이치파트너스2019(한상훈·0·기타 정보기술 및 컴퓨터관련 서비스업) 도봉구 도봉로180길 46, 7층 (도봉동)



▷엑소스피어랩스(박상호·100·소프트웨어, 하드웨어 제조 및 개발업.) 강남구 역삼로 542, 1층 (대치동,신사에스앤지)



▷엘라마체인코리아(강덕호·10·컴퓨터 프로그래밍 서비스업) 강남구 학동로20길 21, 6층 (논현동,메디켄빌딩)



▷엘스페이스(정승훈·5·정보서비스업) 송파구 법원로 92, 1층 (문정동,파트너스1)



▷엠아이비에스(김도희·10·소프트웨어 앱 개발업) 강남구 테헤란로16길 15, 402호 (역삼동,산하타워)



▷엠엑스투게더(김태은·120·소프트웨어 개발 및 공급업) 강남구 테헤란로25길 34, 1층 (역삼동,삼보빌딩)



▷오렌지체인(오세미·2·모바일 어플리케이션 개발 및 공급업) 강남구 도곡로3길 25, 703호 (역삼동,삼성애니텔)



▷오로바스소프트(조성하·10·소프트웨어 개발 및 공급, 자문, 수출입 및 유지보수업) 금천구 가산디지털1로 149, 3층 303-13호 (가산동,신한이노플렉스)



▷올리브마운틴이공일구(정공균·50·웹 프로그래밍 개발 및 응용소프트웨어 개발, 제작, 자문, 공급, 판매(도소매), 서비스) 종로구 삼일대로30길 21, 1101호 (낙원동,종로오피스텔)



▷위드위즈팩토리(박미선·20·소프트웨어 개발 및 판매업) 강남구 논현로145길 58, 2층 (논현동)



▷위즈뎁(홍동현·20·금융아이티 시스템 구축업) 영등포구 여의대방로67길 10, 502호 (여의도동,외교빌딩)



▷윈플리(박서아·20·데이터베이스 및 온라인정보제공업) 구로구 디지털로33길 55, 1002호 (구로동,이앤씨벤쳐드림타워2차)



▷유비에스티알코리아(정창훈·100·블록체인 기반 유선 온라인 게임소프트웨어 개발 및 공급업) 강남구 선릉로89길 11, 9층 (역삼동,정림빌딩)



▷유토피아이(이경도·1·소프트웨어 개발 및 공급업) 구로구 디지털로 288, 1212호 (구로동,대륭포스트타워1차)



▷임베딩소프트(정찬의·50·소프트웨어 개발 및 공급업) 서초구 서운로6길 26, 301호 (서초동,지훈빌딩)



▷제이엠앤에프(강정욱·1·소프트웨어 개발, 자문 및 공급업) 서초구 법원로3길 19, 2층 2204호 (서초동,양지원)



▷제이피시스템스(박재억·5·전산시스템개발) 강서구 양천로 492, 1008호 (등촌동,길훈엔트런스빌)



▷지골드(조동훈·20·멤버십카드 발행업) 강남구 테헤란로 423, 10층 (삼성동,현대타워)



▷체인지포인트(이동현·10·소프트웨어 개발, 제작, 생산 유통 및 서비스업) 송파구 중대로 135, 서관 11층 (가락동,아이티벤처타워)



▷체인플로라(황성익·100·소프트웨어 개발 및 유통업) 금천구 디지털로9길 99, 705호 (가산동,스타밸리)



▷카이도소프트(김은미·0·소프트웨어 개발 및 판매업) 강남구 봉은사로63길 11, 438호 (삼성동)



▷캐리카(장성훈·70·소프트웨어 기술의 개발, 공급,홍보 및 서비스) 송파구 백제고분로19길 16-14, 301호 (잠실동)



▷쿤크리에이터스(손무곤·50·소프트웨어 개발 및 공급업) 서초구 강남대로47길 11, 501호 (서초동,덕영빌딩)



▷퀀티넬(이현일·5·응용 소프트웨어 공급업) 강남구 남부순환로 2621, 13층 플래그원 1318호 (도곡동,서브원강남빌딩)



▷태선기업(김태엽·10·포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업) 송파구 올림픽로 212, B동 3704호 (잠실동,갤러리아팰리스)



▷토탈리에픽스튜디오(이신희·1·게임 소프트웨어 개발 및 공급) 강남구 강남대로 464, 319호 (역삼동,비제바노)



▷투니코(김범준·50·소프트웨어 개발 및 공급 유지보수) 서초구 나루터로 75, 408호 (잠원동,금산빌딩)



▷트루테크놀로지스(하재우·10·시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 마포구 독막로6길 5 (합정동)



▷팀배틀코리아(류우징빈·845·소프트웨어 개발 및 공급업) 강남구 선릉로90길 38, 3층 (대치동,현민타워)



▷패트롤저널(이세진·3·뉴스서비스업) 마포구 양화로 161, 501호 (동교동,케이스퀘어)



▷퍼브클라우드(조윤진·20·인터넷 정보 서비스업) 금천구 범안로 1142, 720호 (가산동,스카이밸리2차)



▷페이모네스(최진수·50·소프트웨어 개발 및 공급업) 송파구 법원로4길 10, 204호 (문정동,힐스테이트에코문정)



▷페이액티브에스케이(서돈수·1·소프트웨어 개발, 공급) 강남구 학동로68길 29, 102동 402호 (삼성동,삼성동힐스테이트1단지아파트)



▷피스라(장재영·5·소프트웨어개발업) 서초구 서초대로46길 19-7, 4층 (서초동)



▷휴니버스글로벌(이상헌·400·소프트웨어 개발 및 공급업) 성북구 안암로 145, 312-2호 (안암동5가,고려대학교 자연캠퍼스산학관3층)



◇피혁



▷그린앤프로덕트(박은정·10·친환경 제품(가방, 모자, 의류, 패션잡화, 패브릭제품 등) 제조업) 종로구 세종대로23길 47, 603호 에스-503 (당주동)



▷파시나르(김규비·50·신발 제조업) 성동구 연무장5가길 7, 6층 더블유605호 (성수동2가,성수역현대테라스타워)



◇화학



▷뉴포뮬러(임광빈·50·화장품, 화장용품 제조 및 도·소매업) 강남구 테헤란로14길 48, 2층 (역삼동)



▷동화무약(윤진성·210·한약품,의약품 제조 및 판매업) 동대문구 고산자로 465 (제기동)



▷래빗트윈스그룹(김정웅·320·화장품 제조, 도소매 및 무역업) 용산구 원효로 128, 1208호 (원효로3가,이테크벨리)



▷메이드포유(진정임·10·일반 및 친환경 제습제,방습제 제조,도소매,수출입업) 금천구 디지털로 173, 1103호-43호실 (가산동,엘리시아)



▷멜란지(김민호·5·화장품 제조 및 수출입업) 마포구 토정로 16, 301호 (합정동,평산빌딩)



▷비웨이브컴퍼니(김은영·30·화장품 제조업) 중구 장충단로13길 20, 12층 무신사스튜디오 에이-19 (을지로6가,현대시티타워)



▷비유뷰티(김지연·2·화장품 제조 및 유통업) 강남구 강남대로 320, 1108호 (역삼동,황화빌딩)



▷스타레이(김철주·10·화학제품의 제조 및 판매업) 서초구 서초중앙로24길 33, 104동 1502호 (서초동,서초교대이편한세상)



▷오린(오달님·50·화장품 제조, 도소매업) 금천구 가산디지털1로 205, 3층 302호 (가산동,케이씨씨웰츠밸리)



▷제네르떼(이찬영·65·화장품, 화장용품 제조 판매 및 수출입업) 서초구 논현로27길 96, 602호 (양재동,시화빌딩)



▷티르티르(이보희·1000·화장품 제조 및 판매업) 마포구 잔다리로3안길 5 (서교동)



▷페이스리퍼블릭(김요한·10·화장품 및 화장용품의 제조, 판매, 수출입 및 도소매) 강남구 강남대로 382, 17층 1713호 (역삼동,메리츠타워)



<부산>



◇건설



▷누리통신(김대운·10·통신공사업) 연제구 월드컵대로 18, 4층 (연산동)



▷두성기전(차상목·50·전기공사업.) 동래구 반송로341번길 68-3 (명장동)



▷본건축디자인(이건호·10·실내인테리어 공사업) 해운대구 양운로 53, 417호 (좌동,투모로우오피스텔)



▷부산철강태양광(강남욱·1·태양광발전소 건설, 관리 및 운영, 유지, 보수업) 해운대구 마린시티3로 1, 440호 (우동,선프라자)



▷신성전기산업(석득세·155·전기공사업) 해운대구 선수촌로208번가길 65-3 (반여동)



▷신익아트룸(박갑식·100·건축공사업) 사하구 낙동대로519번길 32(하단동, 신익아트룸)



▷엠제이아이티솔루션(천성환·10·정보통신 공사업) 해운대구 삼어로133번나길 8-4 (반여동)



▷재성건설개발(최재관·10·주택건설업) 금정구 금강로 308, 202호 (장전동)



▷태윤종합건설(김정희·352·건축공사업) 사상구 새벽로 131, 1동 311호 (감전동,부산산업용재유통상가)



▷하우존(박달남·300·주택건설업) 금정구 중앙대로1826번길 48-55, 4층 (구서동,금단빌딩)



◇관광/운송



▷대오로지스(김명수·300·특수화물 자동차운송업) 남구 신선로 435, 3층 (용당동,청해회초밥)



▷라스투어(김명건·60·일반여행업) 동구 중앙대로286번길 7-8, 807호 (초량동,지원더뷰오션1차)



▷세종투어(정민경·45·국내외 여행알선업) 부산진구 부전로 118, 2층 (부전동)



▷제이디엔티로직스(박지만·100·일반화물자동차 및 특수화물자동차 운송사업) 강서구 녹산산단232로 38-3, 3동 210호 (송정동,툴마트)



▷지와이앤지엘에스(이해용·300·화물자동차 운송업) 중구 충장대로5번길 50-1, 6층 (중앙동4가,명지빌딩)



◇금속



▷동진피팅코퍼레이션(김용성·50·배관자재 제조 및 판매업) 연제구 법원남로 16, 1105호 (거제동,협성법조빌딩)



▷디엘기공(김재희·50·금속 구조재 제조 및 설치업) 해운대구 좌동순환로 243, 706호 (좌동,에이스센텀스퀘어오피스텔)



▷삼도에스디(동옥순·10·금형 및 임가공업.) 강서구 낙동북로138번길 21-3 (강동동)



▷티엠씨(김용열·50·금속가공 및 무역업) 강서구 미음산단로92번길 12 (구랑동)



◇기계



▷도은엔지니어링(정용준·50·일반산업기계제작) 강서구 낙동북로102번가길 25 (강동동)



▷워크메이트(강보금·50·장애인 및 노인 재활보조기기 제조업) 남구 용소로46번길 7, 1층 (대연동,남구청년창조발전소)



▷케이디피(박성호·50·정밀산업기계 제작업) 강서구 과학산단로 483 (지사동)



▷태영피아이(김영태·50·산업용 밸브 가공 및 제조) 강서구 맥도길473번길 38-7 (대저2동)



◇농수축산



▷농업회사법인갈수록(박재희·2·농,축산,수산물의 생산,유통,가공,판매(도,소매)사업 및 수출입업) 부산진구 중앙대로941번길 66-12 (양정동)



▷농업회사법인녹산가(박재희·2·농,축산,수산물의 생산,유통,가공,판매(도,소매)사업 및 수출입업) 부산진구 중앙대로 885 (양정동)



▷농업회사법인산유(유호연·25·영농에 필요한 종묘생산 및 판매, 종균사업 및 수출입업) 해운대구 좌동순환로 280, 101동 801호 (좌동,해운대한라아파트)



▷농업회사법인풍요(박재희·2·농,축산,수산물의 생산,유통,가공,판매(도,소매)사업 및 수출입업) 연제구 거제천로182번길 50-3 (연산동)



◇무역



▷오션가든(주현우·50·냉동수산물 수입,수출업) 서구 원양로 310, 704호 (암남동)



▷제이인터(최호영·50·농.축.수산물 수출입업 및 동대행업) 강서구 녹산산단407로 65 (송정동)



▷참그루(김정주·10·농수산물 무역업) 사상구 사상로500번길 15-7, 201호 (모라동,휴팰리스)



◇서비스/기타



▷겨루(차정옥·10·부동산 매매업) 수영구 광안해변로 100, 210동 509호 (남천동,비치아파트)



▷광평(이종규·1·부동산 매매업) 연제구 쌍미천로141번길 16, 303호 (연산동)



▷꼬마킹콩(권민서·10·강사 교육업) 수영구 수영로 411, 636호 (남천동,글로리빌딩)



▷담장(김태선·60·부동산, 주택 매매 및 임대업) 강서구 명지오션시티11로 84, 111동 503호 (명지동,명지롯데캐슬)



▷더샤인팩토리(민진숙·5·일반교습학원업) 수영구 수미로 6-2, 1층 (수영동)



▷더윤(윤한팔·5·사업경영 및 자문관리업) 연제구 중앙대로 1180-1, B동 206호 (거제동,부원)



▷로앤하(김홍경·20·부동산의 매매 및 임대) 금정구 금정로 20, 106동 2502호 (장전동,래미안장전)



▷민사(이화걸·20·공연기획업) 금정구 명서로45번길 73 (서동)



▷바우브라더스(조동승·0·문화행사 기획서비스업) 중구 흑교로17번길 15, 1층 (부평동4가)



▷복성(장기·50·일반 음식점업) 금정구 금정로237번길 38, 1층 (구서동)



▷서진파트너스(이성원·10·정비사업 컨설팅업) 강서구 유통단지1로 41, 131동 219호 (대저2동,부산티플렉스)



▷세진부동산개발(김순남·50·부동산 매매업) 기장군 장안읍 협동로 8-1, 2층 (장안리)



▷세홍씨앤디(장영희·100·부동산임대업) 금정구 금강로 427, 4층 (구서동)



▷시오리지우(최준하·0·로컬 푸드 홍보 서비스업) 금정구 금정로 63-1, 청년창조발전소 꿈터플러스 (장전동)



▷싸이리서치(신임균·50·여론조사업) 동래구 여고로 1, 2층 (사직동,삼주빌딩)



▷썰스데이파티(배일범·10·기타 일반 및 생활숙박시설 운영업) 수영구 광안로62번길 39, 206호 (광안동,부산광안대우아이빌)



▷씨엔제이(장은재·50·부동산 임대, 전대 및 매매업) 남구 신선로 319, 지하1층 (용당동,목화다방)



▷아이소(김경오·100·온실가스감축 및 에너지 절감 신기술개발 및 보급업) 해운대구 수영강변대로 140, 721호 (우동,부산문화콘텐트콤플렉스)



▷에이치지(류제학·10·부동산 임대업) 영도구 해양로247번길 35, 5층 (동삼동)



▷연서(조연서·10·부동산 임대업) 해운대구 윗반송로51번길 176-22, 2층 (반송동)



▷예지움(이동엽·50·건축시엠, 에프엠 기획 개발업) 동래구 금강로8번길 84, 1층 (온천동)



▷오션킹쉬핑앤매니지먼트(박점묵·30·선원 송출, 송입업) 중구 중앙대로98번길 13, 2층 201호 (중앙동4가,해원빌딩)



▷오손(손웅희·233·부동산 매매 및 임대업) 해운대구 동백로 23, 2101호 (우동,현대아쿠아팰리스동백섬)



▷오영재(오은선·0·부동산경영컨설팅업) 해운대구 세실로69번길 7, 901호 (좌동,이스트월드)



▷와이에이치앤피플(권영희·50·경영컨설팅업) 해운대구 대천로103번길 61, 107동 1902호 (좌동,엘지아파트)



▷와이엔케이(유창한·10·부동산 매매 및 개발업) 동래구 사직북로5번길 49, 3층 (사직동)



▷우신부동산(김태극·50·부동산 매매업) 연제구 시청로 6, 101동 214호 (연산동,부산더샵시티애비뉴)



▷위너종합부동산중개법인(구영준·50·부동산 중개업) 연제구 중앙대로 1084, 9층 (연산동,진도사옥)



▷윤슬(허윤옥·50·부동산 분양대행업 (아파트,상가)) 해운대구 송정해변로 16-1, 3층 (송정동,대양횟집)



▷이오에프씨(이성욱·10·일용잡화 및 식자재 프렌차이즈사업) 남구 황령대로 486, 3층 6호 (대연동)



▷이케이건설(김윤철·30·의료 컨설팅업) 동구 초량상로 91, 3층 (초량동,삼보빌딩)



▷정원이엔씨(박정규·10·건축공사업) 수영구 수영로652번길 6, 201호 (광안동,정원센텀뷰)



▷정토산업개발(조규행·10·부동산개발 및 투자컨설팅) 기장군 기장읍 기장해안로 108, 504호 (시랑리,에이원오션시티)



▷제이개발서비스(정성운·10·전문건설 하도급업) 부산진구 부전로 43, 1521호 (부전동,서면베르빌)



▷제이인베스트먼트(이인재·20·부동산, 주택, 상가 매매 및 임대업) 사하구 다대동로 30, 101동 1905호 (다대동,다대영동비치타워)



▷조광(이용석·10·부동산매매업) 동구 중앙대로371번길 12, 301호 (수정동,조광빌딩)



▷주원디앤씨(안준현·50·부동산 매매업) 기장군 정관읍 정관로 696, 6층 (달산리,아떼우스빌딩)



▷채움부동산중개법인(김성수·50·상업용 건축물 및 주택의 임대관리 등 부동산의 관리대행) 수영구 수영로642번길 28 (광안동)



▷케이에스메디칼(윤기성·30·부동산 임대) 수영구 수영로 654 (광안동)



▷코리아메디팜(장영하·100·부동산임대업) 해운대구 센텀중앙로 90, 609호 (재송동,큐비이센텀)



▷풍고(권호성·10·부동산 개발업) 해운대구 달맞이길117번가길 138, A동 6호 (중동,대림엠파이어빌라)



▷퓨처모빌리티(박재용·0·모빌리티와 관련된 모든 것들을 위해 모빌리티 컨텐츠개발 및 제공) 부산진구 초읍천로 57, 305호 1호실 (초읍동)



▷핸섬피쉬(정희석·100·비지니스호텔 운영업) 강서구 신호산단1로217번길 12 (신호동,구더젠틀호텔)



▷현대산업(이은경·22·폐기물 중간재활용업) 금정구 공단로8번길 15 (금사동)



▷황토랑보드(조기문·300·친환경건축자재연구,개발,생산,판매 및 시공업) 강서구 대저로 88, 2층 (대저1동)



◇식품



▷대주통상(이봉배·200·농축수산물 가공 및 판매업) 사하구 다대로605번길 17, 2층 2호 (다대동)



▷티케이컴퍼니(김승일·1·즉석식품 제조업) 사하구 다대로135번길 34-1, 1층 (신평동)



◇유통



▷남진인터내셔날(최재중·100·냉동수산물 도,소매업) 서구 충무대로 56, 208호 (암남동,송도탑스빌)



▷누리무역(김경덕·10·상품 종합 도,소매업) 해운대구 달맞이길117번나길 127, 505호 (중동,송림비치빌)



▷대경툴(오세준·50·조선기자재 공구류 판매업 및 무역업) 강서구 가락대로900번길 16 (범방동)



▷대성시스템(김희연·10·컴퓨터 및 주변기기 판매업) 사상구 괘감로 37, 27동 216호 (괘법동,산업유통상가)



▷더봄에프에스(김진한·70·식자재 유통사업) 기장군 정관읍 병산로 100 (용수리)



▷루미델(김민정·100·전자상거래업) 사상구 모라로 22, 1408호 (모라동,부산벤쳐타워)



▷바른에너지(이기운·10·1차 전지 및 축전기 판매업) 기장군 정관읍 양수길 53 (모전리)



▷삼광크랩(이동기·30·수산물 도.소매업) 해운대구 양운로 88, 102동 1908호 (좌동,해운대쌍용플래티)



▷삼성솔루션(김수진·50·가전제품 도매업) 동래구 아시아드대로255번가길 32-5, 4층 (온천동)



▷성원쇼핑몰센타(이차희·10·전자상거래업) 연제구 월드컵대로 149, 1102호 (연산동,한울빌딩)



▷슈니(이순희·1·의류 도소매업.) 금정구 개좌로27번길 34, 301호 (서동,플레이빌)



▷오투웰바이오(전구완·10·건강식품 도,소매 및 통신판매업) 부산진구 거제대로 86, 5층 (양정동,셀렉스빌딩)



▷유에스파마텍코리아(이재백·10·수입식품 도,소매업) 해운대구 센텀중앙로 90, 1103호 (재송동,큐비이센텀)



▷이앤제이푸드(이필만·10·신선 식품 및 단순 가공 식품 도매업) 강서구 낙동남로622번길 24 (녹산동)



▷지알컴퓨터(김영숙·1·조미료도매업) 남구 수영로 298, 10층 1001호 (대연동,산암빌)



▷지앤씨(송창환·10·전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업) 금정구 중앙대로 1920, 101동 2601호 (구서동,구서협성엠파이어)



▷카누리(김춘란·50·자동차 부품 도.소매업) 해운대구 좌동순환로8번길 68 (중동)



▷캔디퀸즈(유창환·20·잡화 및 생활용품 도,소매업) 부산진구 전포대로223번길 15, B동 413호 (전포동,테크노프라자)



▷태양비엠디(조현승·100·철강 도소매업, 제조업) 사상구 낙동대로 832, 2층 (감전동,(주)태양)



▷태평(김효근·20·용접 자재 판매업) 금정구 부산대학로 29, 1층 108호 (장전동,네오스퀘어)



▷팀어반(박지현·10·식자재 도, 소매업) 부산진구 중앙대로692번길 21-5 (부전동)



▷포레본(예준석·1·화장품 책임유통관리업(도소매업)) 동구 중앙대로180번길 16-12, 603호 (초량동)



▷하나비나코리아(곽길연·150·상품 중개업) 사하구 하신번영로 365, 108동 602호 (하단동,가락타운)



▷하림상사(김봉호·100·폐철선 임가공업) 강서구 생곡산단1로24번길 29, 2층 (생곡동)



◇인쇄출판



▷아트프린텍(양유경·30·각종 원단 및 필림, 타일, 유리에 특수인쇄) 강서구 유통단지1로57번길 34, 109동 105호 (대저2동)



◇잡화



▷자이콘글로벌(정승민·50·무기섬유제품 가공판매업) 금정구 중앙대로 1893, 3층 302호 (구서동)



▷제이라로비(김혜란·16·아로마 관련제품 제조 및 판매업) 수영구 망미배산로30번길 15, 1층 (망미동)



◇전기전자



▷객실관리시스템공감(김성철·1·무선 통신장비 제조업) 사상구 주례로 47, 5309호 (주례동,동서대학교 산학협력단)



▷반도테크(김주한·5·전자제품 및 배관 제조업) 사상구 새벽로 131, 4동 322호 (감전동,부산산업용재유통상가)



▷부흥테크(최시영·5·전자제품 및 배관 제조업) 사상구 새벽로 131, 3동 338호 (감전동,부산산업용재유통상가)



▷아원메디칼(권일광·1·의료기 제조업) 동래구 명륜로 258, 2층 (명륜동,우송빌딩)



▷알앤엠(김진수·10·의료기기 제조업) 부산진구 연지로 4, 3층 (연지동)



▷엔유코퍼레이션(차성민·30·계측기기, 이화학 기기 제조업) 동구 중앙대로296번길 3-7, 1층 (초량동)



▷유디에스(이윤제·50·전시 및 광고용 조명장치 제조업) 기장군 기장읍 청강로 87 (청강리)



▷일심보조기(심이보·100·의료기기제조, 수입 및 판매업) 동래구 명륜로 69, 상가 501호 (수안동,경보이리스힐)



◇정보통신



▷신화콜(문선배·200·온라인정보제공업) 수영구 광남로 80, 501-2호 (광안동,신화빌딩)



▷애니원웍스(문승모·20·IT, ICT 업무개발 컨설팅사업) 부산진구 가야대로 734 (부전동)



◇화학



▷빈티지그라운드(김민규·30·접착제 및 젤라틴 제조업) 사상구 학감대로123번길 37 (학장동)



▷아크인터내셔널(김세형·10·산업용타이어 제조업) 금정구 중앙대로1793번길 37 (부곡동)



<대구>



◇건설



▷건명설비테크(황상구·1·건축공사업) 남구 영선길 71, 202호 (대명동,청아하이츠)



▷라원건설(김정남·510·건축 공사업) 동구 효목로 30-2 (효목동)



▷삼삼인테리어디자인(박순연·1·인테리어공사업.) 동구 신암북로7길 35-12, 1층 (신암동)



▷선방인테리어(이승자·10·건축공사업) 동구 동부로22길 48, 102동 1608에이호 (신천동)



▷양남도시개발(최금차·300·토공사업) 북구 칠곡중앙대로52길 20, 상가동 108호 (태전동,삼성아파트)



▷어반하우징(이승희·100·대지조성사업) 달서구 당산로45길 9, 4층 (감삼동)



▷진보이앤씨(배봉효·30·철근콘크리트공사업) 수성구 노변로 55, 상가 1동 204호 (노변동,수성월드메르디앙)



▷태경건설산업(김현정·155·습식방수공사업) 달서구 달구벌대로291길 37, 2층 (장기동)



▷태화전기(이진현·151·전기공사업) 서구 평리로52길 28 (내당동)



◇관광/운송



▷씨엔비(이복원·20·냉장 및 냉동 창고업) 달성군 옥포읍 시저로 35 (강림리)



◇금속



▷대기도금(김진기·50·크롬도금 및 착색, 피막업) 북구 노원동로3길 59-1 (노원동3가)



◇기계



▷에이원(김서현·10·금형제조업) 북구 팔달북로 96-6 (노원동3가)



▷유일지피(이승민·5·자동차부품 제조 및 판매업) 중구 명덕로35길 43 (남산동)



▷이앤와이네트웍스(최동준·100·자동차부품제조업) 달성군 다사읍 서재로36길 17-18, 1동 지하 108호 (서재리)



◇무역



▷한국할랄산업협회(최상호·20·무역업, 인증컨설팅, 전시회, 박람회.B2B매칭업) 동구 동부로26길 16, 1동 314호 (신천동,부띠끄시티드라마)



◇서비스/기타



▷422미디어랩(지진우·5·병의원 의료 경영컨설팅업) 달서구 조암로 16, 7층 (월성동)



▷경광(이재영·5·인테리어관련 교육사업) 달성군 다사읍 서재본1길 6 (서재리)



▷노블리스(박재순·200·부동산 매매업) 남구 월배로 474, 3층 (대명동)



▷농업회사법인사람과농민(박수용·10·산지생태목장 체험농장 운영 및 부대사업.) 수성구 월드컵로6안길 12 (대흥동)



▷닥게리(김명란·10·프랜차이즈업(체인점 모집 및 경영자문)) 남구 이천로32길 19-2 (이천동)



▷대구쥬(김여진·1·관광편의 시설업) 달성군 가창면 가창로 1003 (용계리)



▷더배나리(전병혁·28·부동산 매매업) 중구 서성로 99, 102동 2303호 (수창동,대구역센트럴자이)



▷더워시수성(오원열·100·셀프세차장 운영업) 수성구 지범로 43-5 (두산동)



▷덕하태양광발전소(윤영심·0·태양광발전사업) 수성구 청호로 422, 101동 1203호 (범어동,우방청솔맨션)



▷라이징썬하우스(김태하·50·부동산 매매업) 수성구 동대구로 376, 201동 208호 (범어동,범어숲화성파크드림에스)



▷래빛(이병우·200·부동산 매매 및 임대업) 수성구 명덕로 455, 102동 1706호 (수성동3가,수성3가 롯데캐슬)



▷성경(김성수·30·부동산 매매업.) 서구 달구벌대로 1789, 205호 (내당동)



▷소년의꿈(정환석·10·부동산매매, 임대업) 중구 서성로 99, 101동 3805호 (수창동,대구역센트럴자이)



▷솔빛서예관(허미경·100·서예교육) 수성구 달구벌대로 3116-1, 3층 (시지동,아트빌딩)



▷에이블디앤아이(안경호·10·부동산 임대 및 매매업) 수성구 동대구로 167, 3층 (황금동)



▷엘앤엘에프(이경택·100·부동산 투자 및 개발업) 수성구 국채보상로 916, 3층 (범어동)



▷여택(김순연·1·부동산 임대업) 서구 달구벌대로 1685, 5층 (내당동)



▷와이지에너지(박영규·1·에너지진단, 에너지절약사업 등 에너지 관련 사업) 동구 경안로 751, 201호 (동호동,동호빌딩)



▷일신도시개발(박영철·1·부동산 개발업) 달성군 다사읍 다사로 69 (매곡리)



▷제이원알앤디(장재광·10·부동산 분양대행업) 동구 봉무동 1539-17



▷케이씨씨(박언자·5·휴게음식점업) 북구 호암로 51, 비동 1층 5-1호 (침산동,대구삼성창조경제단지파크몰)



▷태도정건업(권두수·0·부동산 임대업) 달서구 본리서3길 13, 105호 (본리동,세원빌라트)



▷태원(이명희·20·부동산 투자전문 컨설팅업) 수성구 범안로16길 51 (범물동)



▷토브건설(김칠성·1·부동산임대업) 수성구 용학로 303, 312동 2층 2호 (지산동,지산3단지내상가)



▷티에스아이디(김경민·10·부동산 경매 및 경매대행업) 수성구 청수로 214, 1501동 605호 (황금동,캐슬골드파크)



▷해도듬(박영애·30·농축산물 생산 및 도.소매업) 중구 태평로 33-8 (태평로3가)



◇식품



▷달려축산(심보용·1·축산물 가공업) 북구 옥산로5길 15, 1층 (노원동1가)



◇유통



▷굿모닝우드(최영민·50·건축자재 도,소매업) 남구 대명로14길 61-1, 1층 (대명동)



▷뉴한신모터스(허경찬·50·국산,수입 중고자동차 매매 및 알선,이전등록 대행업) 동구 안심로 327, 303호 (각산동,엠스퀘어)



▷다다유통(조승현·50·각종 식자재 유통업) 북구 노원동로3길 22-1 (노원동3가)



▷대구청정포크(윤경순·100·지육판매 및 유통업) 수성구 상화로 34 (상동)



▷더조은차(이수범·50·국산,수입 중고자동차 매매 및 알선,이전등록 대행업) 동구 안심로 327, 304호 (각산동,엠스퀘어)



▷마그네타이저코리아(정세협·10·기계장비 및 관련 물품 도매업) 중구 국채보상로 487, 3층 (동산동)



▷선보아이엔디(박경동·500·건강기능식품 및 의약부외품 도,소매업) 동구 안심로 383 (신서동)



▷성도푸드(이상열·100·식용유외 식품 도, 소매업) 북구 칠성시장로1길 14 (칠성동1가)



▷세기쇼핑몰(신현기·1·의류 및 잡화 도소매업) 북구 경진로 69-4, 1층 101호 (복현동)



▷신화패션(신현기·1·의류및 잡화 도.소매업) 달성군 현풍읍 비슬로128길 18, 205호 (원교리)



▷에이잡스(권영석·10·전자상거래 및 관련 유통업) 북구 대현로 72, 에이동 (대현동)



▷유니쇼핑몰(김윤희·1·의류 및 잡화 도,소매업) 수성구 청수로25길 66-2 (황금동)



▷지구종합사무기(서정화·30·금융기기 및 전산용역업) 북구 경대로 125 (복현동)



▷팔공나눔(정수홍·50·수산물 판매업) 북구 내곡로 70, 상가동 105호 ) (사수동,대구금호 비1)



▷팔공장마당(김정우·50·도·소매업 관련 판매업 및 용역, 수탁사업) 북구 문주길 2-15 (금호동)



▷현아몰(이두현·1·의류 및 잡화 도매 및 소매업) 수성구 청수로25길 66-2, 103호 (황금동)



▷현어패럴(이두현·1·의류 및 잡화 도,소매업) 달성군 현풍읍 비슬로128길 18, 205호 (원교리)



▷호원상사(이찬우·300·공작기계 및 부품 판매업) 달성군 다사읍 대실역남로 8, 2층 201호 (죽곡리,애플타워)



◇잡화



▷영진봉제(이성록·1·생활용품(모기장, 세탁망 등) 제조업) 북구 칠곡중앙대로105길 47, 3층 (관음동)



▷해동이앤지(심정화·100·진공관련제품의 제조업) 달서구 달서대로109길 20, A동 112호 (신당동)



◇전기전자



▷리노디바이스(박동휘·10·의료기기, 의료보조기 제조 및 도.소매업) 동구 동내로 76, 118호 (동내동,한국메디벤처센터)



◇정보통신



▷소문난샵(이상구·10·IT관련 솔루션, 플랫폼 개발, 유지, 보수업) 남구 용두길 22 (봉덕동)



▷씨케이오유(정상기·0·응용소프트웨어개발업) 동구 송라로14길 25 (신천동)



◇화학



▷비디이노베이션(이승재·50·합성수지 제조 및 판매업) 수성구 청수로 108, 408호 (두산동,퍼플하임수성)



<인천>



◇가구/목재



▷그린힐스(김승호·10·가정용 가구 제작 및 설치업) 연수구 원인재로 180, 상가동 224호 (연수동,연수우성2차아파트)



◇건설



▷두성디자인(홍일·1·시설물 유지관리업) 계양구 봉오대로 644, 401호 (작전동,대창스페이스)



▷디아전력(강민주·150·전기 공사업) 서구 건지로284번길 111, 나동 106호 (가좌동)



▷리원건설(최영길·50·주거용 건물 건설업) 서구 청라라임로 85, 201동 1501호 (청라동,청라린스트라우스)



▷삼진환경(김용만·40·철구조물 공사 시공업.) 서구 가석로156번길 36 (가좌동)



▷성지산업(강태현·20·토공사업) 연수구 송도과학로16번길 13-18, 1127호 (송도동,송도건원테크노큐브)



▷세명산업개발(변동천·300·주택건설업) 서구 크리스탈로102번길 22, 917호 (청라동,경연타워)



▷엘케이에프앤씨(안효식·150·금속구조물, 창호,온실공사업) 옹진군 영흥면 영흥로 109-7 (내리)



▷태성씨앤이(신향숙·150·전기공사업) 남동구 은청로 18, 304-1호 (고잔동)



◇관광/운송



▷공성물류(윤혜영·30·일반화물자동차 운송사업) 중구 축항대로 283 (신흥동3가)



▷공성통운(윤혜영·2·일반화물자동차 운송사업) 중구 축항대로 283 (신흥동3가)



▷다빈로지스(강다빈·5·일반화물자동차 운송사업) 미추홀구 독정이로 94, 401호 (숭의동,라하프빌딩)



▷더케이컴퍼니(김원식·2·일반 화물 자동차 운송업) 미추홀구 염전로168번길 28, A동 418호 (도화동,도화두손지젤시티)



▷어부(방덕현·1·주차장 임대 및 운영업) 서구 검단로 467, 201호, 202호 (왕길동,다섬프라자)



▷인화에쓰씨엠(이종봉·50·물류 택배업) 동구 방축로37번길 30, B동 101호 (송현동,편익상가)



▷지원개발(이광선·10·건설기계 운송 알선업) 남동구 호구포로 201, 1309호 (논현동,논현두손지젤타워)



▷코리아디지마스터(고덕호·100·국제해상, 항공 화물포장 운송주선업) 서구 보듬2로 19 (오류동)



▷피터익스프레스(박진우·10·일반화물자동차 운송사업) 부평구 세월천로 13 (청천동)



▷한국홀딩스(이두일·10·화물주선및 알선사업) 중구 축항대로 275 (신흥동3가)



◇금속



▷동아에레포트공업(권순일·100·열처리 제작업) 계양구 계산새로 71, D동 10층 1010호 (계산동,하이베라스)



▷태안금속(최현기·10·도금업.) 서구 가람로 14, 619호 (오류동,요진코아텍)



◇기계



▷대풍블라스트(노재환·20·샌딩기계제작업) 서구 가정로37번길 11 (가좌동)



▷셀프세차킹콩샤워(김경희·10·세차기 제조 및 판매업) 남동구 청능대로468번길 24 (고잔동)



▷유원엔지니어링(유원섭·50·곤돌라 제작,설치,보수,유지관리업) 강화군 강화읍 강화산단로 267 (옥림리)



◇농수축산



▷농업회사법인부농(김연자·6·농업경영, 농산물의 유통, 가공, 판매업) 연수구 인천타워대로 323, 30층 148호 브이 (송도동,센트로드 비동)



◇무역



▷알앤제이컴퍼니(류우홍·10·무역업) 강화군 불은면 해안동로 464-15 (덕성리)



▷영진무역(정철원·50·건축자재 무역업 및 판매업) 남동구 하촌서로 13 (만수동)



▷월드브로스(전재용·1·자동차 수출입업 및 도소매 등 판매업) 연수구 인권로 2, 410호 (옥련동,송도프라자)



▷이솝앤사운드(옥승걸·15·악기 및 음향 장비 무역) 미추홀구 인주대로174번길 25, 2층 (용현동)



◇서비스/기타



▷가좌진영모터스(안석일·20·자동차 종합 수리업 및 정비업) 서구 봉수대로183번길 19 (가좌동)



▷다함매니저스(권은숙·3·건물(시설)관리업) 중구 하늘중앙로225번길 3, 803호 (중산동,영종엠타워)



▷대승종합관리(권영석·1·공동주택관리업) 서구 서곶로 782, 203호 (당하동,한양프라자)



▷동재이앤씨(신순희·10·부동산 개발 및 공급업) 서구 가남로 311, 2동 지하1층 (석남동,무궁화솜틀공장)



▷리채(권진이·10·주거용건물 매매 및 임대업) 연수구 송도미래로 30, 1901-3호 (송도동,스마트밸리 지식산업센터)



▷메이컴퍼니(유재익·10·자동화장비 설계 및 제작등의 서비스업) 연수구 송도미래로 30, A동 1703호 (송도동,송도스마트밸리)



▷박스바나코리아(구경태·10·건축설계 및 관련 서비스업) 미추홀구 매소홀로 68, 210동 1603호 (용현동,용현2단지금호타운)



▷부명디앤씨(채명근·20·부동산 매매업) 연수구 컨벤시아대로130번길 58, 103동 2305호 (송도동,송도자이하버뷰1단지)



▷블루밍필라테스(안철홍·1·스포츠시설운영업) 서구 검단로 453, 4층 (왕길동,정풍빌딩)



▷비앤티컴퍼니(김상만·10·부동산 매매 및 임대) 연수구 해돋이로84번길 29, 304동 302호 (송도동,송도풍림아이원3단지아파트)



▷빌드코리아(장만중·25·부동산 매매, 관리 및 임대업) 연수구 해돋이로 107, 3동 3702호 (송도동,송도더샵퍼스트월드)



▷상현(조일권·20·부동산 매매 및 임대업) 미추홀구 학익소로 66, 403호 (학익동,선정빌딩)



▷서영하우징(오경식·50·부동산 매매업) 연수구 컨벤시아대로130번길 14, 103호 (송도동,송도메디컬타워)



▷싸다모터스(이영식·30·자동차종합수리사업) 서구 가재울로 5 (가좌동)



▷썬라이즈(현화연·10·인력공급업) 연수구 학나래로118번길 30, 202호 (선학동,두형빌딩)



▷에이치앤에이치디벨롭먼트(김지훈·2·본 사업의 시행) 남동구 호구포로 139 (고잔동)



▷엔터스타미디어그룹(정진호·0·창작 및 예술관련 서비스) 남동구 은청로 4-7, A동 336-1호 (고잔동,남동공단산업용품상가)



▷영흥(강혜숙·10·부동산 투자, 개발, 컨설팅업) 옹진군 영흥면 영흥로523번길 32-66 (외리)



▷제이앤비파트너스공인중개(배남호·50·상업용 건축물 및 주택의 임대관리 등 부동산의 관리대행) 중구 신도시남로142번길 17, 402호 (운서동,운서프라자)



▷제이앤에스(하헌우·100·인력공급업) 연수구 학나래로6번길 35, 302호 (선학동)



▷제이앤피컨설팅(조정·20·부동산 임대업 및 전대업) 연수구 아트센터대로 149, 102동 304호 슈트디오2030 -에이 (송도동,커낼워크디1 스프링)



▷천하플랜(오승준·50·부동산 매매 및 분양대행업) 부평구 대정로 66, 406호 (부평동,다운타운일레븐빌딩)



▷풍연(정일호·0·장례예식장업 (설치, 운영)) 미추홀구 아암대로253번길 36 (학익동)



▷홍익엔하나로(김익서·100·자동세륜기 및 산업기계 임대업) 연수구 송도문화로28번길 81, 107동 2504호 (송도동,송도더샵그린스퀘어)



◇섬유



▷단비샵(전우진·0·의류,신발,악세사리,잡화,제조,도.소매,무역,전자상거래업) 서구 승학로 217, 상가 2층 (심곡동,경일)



◇식품



▷올바름에프앤비(김현민·20·축산물 가공업.) 부평구 후정동로25번길 13, 1층 (삼산동)



◇유통



▷경제강화(송영안·100·농,수,축산물 및 임산물의 저장, 유통, 가공, 판매업) 강화군 길상면 해안남로352번길 5-4 (장흥리)



▷그레이시크(권영일·2·의류 도소매업) 남동구 남동대로916번길 31, 7층 740호 (간석동,태화프라자)



▷다선인터내셔널(강성휴·2·화장품,잡화,악세사리,의류,향수 도소매업 및 무역업) 미추홀구 석정로150번길 29, 1층 1호 (도화동)



▷심성(김욱·30·휴대폰 등 정보통신기기 판매업) 서구 서곶로 788, 2층 (당하동,홀리랜드)



▷에이비엘깨끗(조용훈·1·세차용품 유통, 도소매, 무역업) 연수구 앵고개로 262, 844호 (동춘동,오피스밸리)



▷엘앤비(이수복·10·의류 도,소매업) 서구 원당대로 865, 504호 (원당동,대산프라자)



▷연세조은홀딩스(배영미·10·의료기자재 및 의료소모품 도,소매업) 연수구 송도미래로 30, D동 1303호 (송도동,송도스마트밸리지식산업센터)



▷위드식품(신성오·100·김치제품 도,소매업) 서구 가정로68번길 6 (가좌동)



▷인천농수산(류하·50·식자재 도.소매 및 판매업) 미추홀구 구월로19번길 6-61, 가동 4호 (주안동)



▷제이에스생활유통(최승희·50·잡화 유통업 및 제조업) 서구 북항로45번길 32 (석남동)



▷진우기업(유현창·50·전자부품 도매업) 부평구 동암남로 29, 3층2호중 일부 307호 (십정동,세종빌딩)



▷케이엔씨코퍼레이션(김남천·1·식품, 냉동식품, 중개 및 판매업) 연수구 앵고개로104번길 5, 801동 1103호 (동춘동,송도동일하이빌파크포레)



▷태창패밀리(장태창·1·정보통신 단말기 도.소매업) 남동구 인하로 616, 115호 (구월동,커뮤니티프라자)



▷티디글로발(정원상·200·식품 도소매업, 유통업 및 무역업) 연수구 인천타워대로 323, B동 705호 (송도동,송도센트로드)



▷한국유니엠(정종현·10·기계부품 판매 및 수출입업) 미추홀구 남주길31번길 8-39 (주안동)



▷한빛텔레콤(김창유·10·중고 휴대폰 도소매업) 연수구 용담로85번길 9, 5층 503-12-2호 (청학동,석광프라자)



◇인쇄출판



▷윤우인쇄(윤영일·50·인쇄업) 계양구 인향로 340, 203호 (선주지동)



◇잡화



▷영월드(이진균·30·안경렌즈용몰드 개발 및 제작업) 계양구 아나지로38번길 12, 다동 이호 (효성동)



▷와이케이국제산업(김연국·10·쇼핑백 및 지함제조업) 남동구 은봉로 51, B동 612호 (논현동,남동테크노파크)



▷이엔텍(김은희·5·화장품용기 제조업) 서구 보도진로30번길 5, 1층 (가좌동,가동)



◇전기전자



▷선영씨엔텍(박영선·10·정류기 기계제작) 남동구 함박뫼로377번길 24-10, 2층 (남촌동,신양산업사공장)



▷성은캐스트(조선순·50·전자부품 제조 및 도,소매업) 남동구 남동동로 293, 가동 1층 (논현동,남동공단 47블럭7로트)



▷에스에이치테크놀로지스(김현우·30·자동차용 전기식 연료 공급 장치 및 그 부속품의 제조, 판매) 미추홀구 경인로41번길 24, 5층 (숭의동,(주)유진전장숭의동공장)



▷위메이드(이요성·100·통신, 전기, 전자 장비 어셈블리 제조 및 조립) 서구 북항로245번길 3, 씨동 (원창동)



▷일우텍(남윤실·45·금속검출기 제조 및 판매업.) 남동구 함박뫼로 395, 2층 217호 (남촌동)



▷제이엘테크놀로지(이윤승·50·전자, 전기 제품 및 부품 제조, 판매업) 남동구 선수촌공원로 9, B동 504호 (구월동,구월테크노밸리)



▷진솔루션(김정모·20·제조업, 과학기기 및 연구용 시약, 기초화합물) 서구 백범로630번길 16, 807호 (가좌동,GJ가좌타워지식산업센터)



▷화진전기산업(유원재·50·전기부품제조업) 동구 방축로191번길 21-2, 2층 (송림동)



◇정보통신



▷미우비(박미나·20·소프트웨어(전자상거래용) 데이터베이스, 정보처리 및 제공기술, 시스템 구축 서비스업) 서구 청라커낼로288번길 8-10, 211호 (청라동,청라봄빌딩)



▷아이오티씨(최만태·5·소프트웨어 자문, 개발 및 공급업) 부평구 부평대로 138, 513호 (부평동,신일유스테이션)



▷아이오티체인(김경연·30·아이티(IT)솔루션 개발 및 판매업) 계양구 아나지로 258, 7층 (작전동)



▷최상위경제연구소(권민경·15·증권정보제공업) 서구 청라커낼로260번길 7-11, 411호 (청라동,퍼스트타워)



▷코랩(김수현·10·맞춤형 학습지원 시스템개발) 서구 대곡로 368, 68 (대곡동)



◇피혁



▷동아통상(박기춘·10·신발 제조업, 유통 및 도소매업) 남동구 앵고개로621번길 35 (고잔동)



◇화학



▷가온환경산업(차진호·10·미생물 배양제 조제업) 미추홀구 독배로446번길 7, 14층 1401호 (숭의동,다우림)



▷로마나(송양걸·10·화장품 제조,유통) 서구 북항로32번안길 35, 308호 로마나(원창동) (원창동,그리니프라자)



▷에이씨엠지(김은호·200·화장품 원료 제조 및 도매업) 남동구 은봉로114번길 27, 1층 (논현동)



▷정연(김정훈·10·의료용품 제조업) 남동구 고잔로41번길 29-1 (고잔동)



<광주>



◇건설



▷뉴에스비개발산업(백미·300·주택건설업) 광산구 임방울대로 779, 302호 (쌍암동)



▷도성(김정기·152·실내건축공사업) 서구 유덕로 173, 2층 (덕흥동)



▷동양디앤씨(이경태·50·주택건설 및 분양업) 서구 마륵복개로 91, B동 703호 (마륵동,DY빌딩)



▷리주산업(박상현·50·토공사업) 광산구 첨단중앙로170번길 58, 503호 (쌍암동,디엠빌딩)



▷샤론이앤지(윤오규·200·실내건축공사업) 북구 독립로 405-5, 402호 (우산동)



▷재홍건설(김창연·500·건축공사업) 서구 풍서좌로 99 (매월동)



▷지석건설(문영주·350·건축공사업) 동구 독립로368번길 15, 4층 (계림동,쓰리에스빌딩)



▷태경건설(손성숙·200·철근콘크리트 공사업) 서구 월드컵4강로112번길 7-2 (화정동)



◇건자재



▷창테크광주제작소(이정헌·1·창호 및 창호부속품 제조업) 광산구 고봉로68번길 38-33 (하남동)



◇관광/운송



▷모토케이(최근호·30·배달 대행업) 동구 동계천로 181, 1층 (동명동)



▷무빙하우스(이원·150·일반 화물자동차 운송업) 북구 일곡동 898-7



◇기계



▷브로스(김형재·10·농업용드론 제조, 판매업) 광산구 첨단내촌로70번길 108-13 (월계동)



◇농수축산



▷가현푸드빌(박국범·100·수산물 생산 및 식품 제조 가공업) 광산구 진곡산단4번로 51-26 (진곡동)



▷해정산업(마희남·50·말의 생산업) 광산구 고봉로185번길 50 (산정동)



◇서비스/기타



▷가이아대부(이석재·50·금전의 대부업) 서구 상무중앙로 98, 808호 (치평동)



▷더봄(이충헌·10·출장음식서비스업) 서구 시청로56번길 8, 403호 (치평동,세븐오피스텔)



▷브리엔(이정미·20·컴퓨터 임대업) 서구 상무중앙로 57, 402호 (치평동,S클래스 상가)



▷삼디글로벌(김정민·20·폐기물 처리업) 광산구 임방울대로 611-18 (도천동)



▷삼영글로벌(송경곤·50·부동산 개발 및 공급업.) 북구 저불로69번길 40, 101동 1008호 (용봉동,금호아파트)



▷손불지우파워텍(홍지우·5·태양광발전 컨설팅) 광산구 우산로 47, 3층 301호 내 101호(우산동, 리버힐아파트 상가동)



▷스노볼원(김정열·100·부동산 임대 및 기타 관련 서비스업) 남구 임암동 801



▷엠제이솔루션(백명준·30·부동산 임대업) 서구 내방로251번길 10, 101동 2405호 (쌍촌동,광명하이츠타운)



▷엠타운(김종협·50·분양대행업) 광산구 장신로 136, 701호 (수완동)



▷연대개발(박찬수·6·부동산매매 및 부동산임대사업) 광산구 송정로 91, 2층 (송정동)



▷오에스나인(한종석·20·컴퓨터 임대업) 서구 상무중앙로 57, 402호 (치평동,S클래스 상가)



▷장수용월파워텍(황육미·5·태양광발전 컨설팅) 광산구 우산로 47, 3층 301호 내 103호(우산동, 리버힐아파트 상가동)



▷지엔씨에너지(이임진·300·신재생에너지 개발 및 설치업) 동구 천변우로 339, 1608호 (수기동,제일오피스텔)



▷찬승(정용선·5·산업재산권 컨설팅업) 동구 지산로85번길 16-14, 2층 (지산동)



▷파인데이엔터테인먼트(박상현·5·행사 및 기획 및 연출업) 남구 제중로134번길 19 (서동)



▷풍산두우파워텍(황육미·5·태양광발전 컨설팅) 광산구 우산로 47, 3층 301호 내 105호(우산동, 리버힐아파트 상가동)



▷풍산용월파워텍(홍유길·5·태양광발전 컨설팅) 광산구 우산로 47, 3층 301호 내 102호(우산동, 리버힐아파트 상가동)



▷해드림부동산중개법인(김영우·310·상업용 건축물 및 주택의 임대관리 등 부동산의 관리대행) 동구 무등로375번길 17 (계림동)



◇유통



▷가로주름(황현조·2·광고업 및 광고 대행업) 남구 효덕로 277, 인성관 3층 (진월동,사회적기업사업단)



▷뉴에이스산업(임정석·30·펌프 도,소매 및 서비스업) 북구 서암대로132번길 12-3 (신안동)



▷라이징(이종민·50·사무용품 도소매업) 서구 화정로161번길 5, 205호 (화정동)



▷레인보우투어(서계영·30·도소매업(식자재, 의류, 의료기기, 농.축산물, 식육가공품, 화훼)) 남구 백서로 93, 2층 (양림동,양림지업사)



▷마스터플랜(문인창·10·환경개선제, 음수투약기, ICT제어기 유통업) 남구 효천안길 22 (임암동)



▷명성철물(김덕곤·1·건설철물, 건설자재 도소매업) 서구 매월2로 53, 3동 125호, 126호 (매월동,산업용재유통센터)



▷바른메디칼(임태성·500·의약품 도.소매업) 동구 독립로 338, 208호 (계림동)



▷엘메디팜(이현우·10·의약품 판매대행업) 남구 효덕로 209, 2층 201호 (행암동)



▷우진타이어(정지운·10·자동차 타이어 및 튜브 판매업) 북구 삼소로 398 (월출동)



▷제이트리코스메틱(문지연·50·화장품 유통업) 광산구 우산로95번길 60, 상가동 201호 (우산동,대광로제비앙)



◇인쇄출판



▷광주선샤인(김형민·1·웹툰제작) 동구 금남로 238 (금남로2가,10층 무등빌딩)



◇잡화



▷에스엠옵틱(이대훈·10·안경케이스 제조 및 도,소매업) 서구 천변좌하로 502 (쌍촌동)



◇전기전자



▷미래철물(유종훈·10·전시 및 광고용 조명장치 제조업) 북구 금남로 125, 나동 (북동)



▷스타코퍼레이션(안정남·50·기타기계기구의 제작 및 판매업, 유통업) 광산구 하남산단10번로 48 (안청동)



◇정보통신



▷더조은뉴스(박종수·5·인터넷뉴스 보도업) 북구 군왕로 85, 3층 (두암동)



▷위온(윤성빈·10·인터넷 컨텐츠 개발 및 공급, 유통업) 동구 동계로 16-9 (산수동)



<대전>



◇건설



▷가온나래(진선호·50·주택 건설업) 유성구 동서대로179번길 48, 201호 (덕명동,맘보빌딩)



▷대전환경(김가람·20·석면 해체 공사업) 서구 계백로 838, 2층 (관저동,SK주유소)



▷미래지음(노진오·350·건축 공사업) 서구 문정로2번길 123, 202호 (탄방동,시티빌5차)



▷수디자인건축(민규영·5·실내건축공사업) 유성구 진잠옛로 188 (학하동)



▷야베스의건축(서윤석·3·건축공사업) 유성구 학하로 33, 103동 1902호 (계산동,학의뜰아파트)



▷에이스시티(고석보·50·건축 및 토목공사업) 동구 우암로277번길 101, B동 401호 (가양동,리치빌)



▷에이아이디이엔지(송석광·5·인테리어 공사업) 서구 한밭대로612번길 4, 2층 (월평동)



▷이룸기술(임재형·20·소방설비공사업) 대덕구 대화로 160, 10동 205호 (대화동,산업용재유통상가)



▷제이와이홀딩스(신지용·30·주택건설업) 중구 유등천동로 574, 2층 201호 (태평동)



◇관광/운송



▷서현유통(배재철·10·상품대리발송 및 도급업) 유성구 노은로 416, 507동 1303호 (하기동,송림마을5단지아파트)



▷이로운(박세은·100·국외여행업) 서구 둔지로 36, 4층 402호 (둔산동,갤러리타워)



◇기계



▷에스아이텍(임선묵·40·기계 제작업) 유성구 테크노4로 17, A동 310호 (관평동,대덕비즈센터)



▷충청위니아(고민규·100·냉, 난방기기 제조 도,소매업) 중구 계백로 1574 (유천동)



◇농수축산



▷농업회사법인준호(이준호·1·농산물의 생산, 유통, 가공, 판매) 서구 계백로 1159, 5층 31호 (가수원동,바네스데코빌딩)



▷농업회사법인티농(김수연·10·농산물의 생산,유통,가공,판매) 동구 곤룡로 70-20 (낭월동)



◇무역



▷금강무역(정호경·20·농수산물 수입, 수출 및 판매) 동구 대전로542번길 24, 지하 (천동)



▷케이티씨와이드(김용필·50·농기계 무역업) 유성구 테크노4로 17, D동 604호 (관평동,대덕비즈센터)



◇서비스/기타



▷가온물류(윤영희·5·부동산 개발, 관리, 매매 및 임대) 서구 괴정로 73, 202호 (괴정동)



▷꿈꾸는아이들의미소(정하연·10·평생교육시설 운영업) 유성구 노은로 158, 4층 405호 (지족동,그랜드타운)



▷뉴디컴(박진호·2·원자력시설 해체 및 관리업) 유성구 엑스포로 448, 307동 1505호 (전민동,엑스포아파트)



▷레이첼(진선주·1·부동산매매업) 대덕구 계족로663번길 30, 8동 403호 (법동,삼정하이츠타운)



▷로하스아트컴퍼니(김대식·0·문화예술 교육 및 프로그램 운영) 서구 둔산남로 3, 4층 (둔산동,운암키즈몰)



▷몬스터코퍼레이션(이지선·27·키즈카페업) 유성구 상대동로2번길 8, 1층 (상대동)



▷미래융합기술컨설팅(정종서·1·경영전략컨설팅업) 유성구 노은서로210번길 32, 411동 501호 (지족동,열매마을아파트4단지)



▷산내들평양냉면(빙만배·30·식당업) 동구 산내로 1339 (낭월동)



▷새롬환경(오정현·100·환경오염 측정대행업) 동구 산내로1287번길 5, 3층 (낭월동)



▷썬개발(김태양·50·부동산 컨설팅업) 유성구 반석서로 77 (반석동)



▷썬이엔씨일차(김아린·50·부동산 컨설팅업) 유성구 반석서로 77 (반석동)



▷아트먼트(이단비·1·어린이전문 공연 및 교육 콘텐츠 제작 및 판매) 서구 유등로 653, 지하1층 (탄방동)



▷에스티에이블(김윤식·120·의약 및 약학 연구 개발업) 유성구 테크노4로 17, C동 311호, 312호 (관평동,대덕비즈센터)



▷에이치이엠(강형모·66·골프연습장 운영업) 유성구 현충원로 200 (덕명동)



▷에프앤씨홀딩컴퍼니(이배웅·1·부동산 컨설팅 및 금융서비스업) 서구 대덕대로 325, 9층 15호 (월평동)



▷엠더블유컨설팅(박종규·1·부동산시행사업 및 시행대행업) 유성구 계룡로32번길 34, 103호 (구암동)



▷와이엠사람들(조명화·50·직업상담 및 소개업) 중구 보문로 146-15, 상가동 1층 (대사동)



▷완(한정철·0·인테리어 사업, 관광 펜션업 및 유사형태 숙박업 운영) 동구 회남로275번길 80 (신하동)



▷지에스메카(박지선·10·부동산 매매업) 중구 계룡로 922, 201동 802호 (문화동,문화동하우스토리2차)



▷진경이앤씨(임재동·50·첨단교통기술의 용역(교통계획, 아이.티.에스, 교통영향분석 및 개선대책수립)) 서구 둔산로 70, 6층 2호 (둔산동,신우빌딩)



▷케이에스에이(최조영·201·건물 및 시설물관리 용역업) 동구 동대전로 295, 206호 (가양동,신도빌딩)



▷코리아씨엔씨(이종호·10·부동산 개발 및 시행사업) 서구 둔산로 133, 1001호 (둔산동)



▷코리아요리아트아카데미대전(이준모·50·요리학원 운영업) 서구 대덕대로 216, 5층 (둔산동)



▷프리미어시티(고정현·10·부동산 매매 및 임대업) 유성구 학하남로 5 (계산동)



▷후영(최원정·1·서비스업) 중구 산성로 56, 502호 (산성동,포렛빌)



◇식품



▷누엘푸드(김수한·30·식자재 제조 및 판매업) 서구 월평중로14번길 44 (월평동)



◇유통



▷다사랑(김재문·1·홈쇼핑사업) 동구 옥천로 187, 8층 (판암동)



▷다주(편주라·100·마스크 도.소매업) 서구 신갈마로 102, 404호 (갈마동,갈마그랜드프라자)



▷명문컴퍼니(성용환·10·휴대폰 도매업) 동구 동산초교로22번길 5, 1층 (홍도동)



▷씨엔와이(조용성·100·석유류 판매업) 중구 동서대로 1183 (태평동)



▷올댓뷰티아카데미대전(엄선홍·50·미용관련상품 도소매업) 서구 대덕대로 216, 5층 (둔산동)



▷우주창고(방현준·1·건강식품 및 일반식품 판매업) 유성구 온천북로33번길 13, 2층 (봉명동)



▷위어스(이종연·30·건축자재 도소매업) 중구 산성로 1, 3층 (산성동)



▷일강약품(이운철·500·의약품 도소매업) 중구 대둔산로 206 (안영동,근영빌딩)



▷테크니스트(김성신·50·운동용품 통신판매 및 도,소매업) 유성구 온천로 45, 알파동 1125호 (봉명동,유성푸르지오시티)



▷하늘셀프주유소(이순율·50·유류 일반판매 및 셀프판매업) 동구 대전로 541 (천동)



▷후레쉬정우마트(한우리·200·식품 도.소매업) 서구 복수동로51번길 22 (복수동,정우빌딩)



◇인쇄출판



▷벌꿀출판(정윤희·0·서적출판업) 서구 대덕대로 325, 974호 (월평동)



◇전기전자



▷아이티유(이나영·10·정보통신 관련 제품의 제조, 판매, 임대 서비스업) 서구 괴곡길 135, 1층 (정림동)



▷위딕(노태환·100·헬쓰,의료기기 설계, 개발 및 판매업) 유성구 죽동로 71, 302호 (죽동,(주)인포스)



▷케이씨솔루션(권호근·1·전자제품 및 부품 제조업) 유성구 학하남로99번길 6-4, 202호 (학하동)



▷해성인더스(정환택·50·전자부품 제조업) 유성구 테크노1로 20, 2동 301호 (관평동)



◇정보통신



▷엔픽(김태일·10·뉴스 제공업) 중구 대종로593번길 14, 204호 (선화동,세진빌딩)



▷유니와이드테크놀러지대전(강미애·1·소프트웨어 개발 제조 및 판매업) 서구 둔산북로 121, 1714호 (둔산동,아너스빌)



◇화학



▷선우개발(정형식·10·합성수지 재생 가공 및 도.소매업) 중구 산성로 137, 1호 (문화동)



▷웨일코퍼레이션(유영환·10·의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업) 서구 갈마로219번길 47, 482호 (괴정동)



<울산>



◇금속



▷신진(박순남·1·철파레트 제조업) 울주군 웅촌면 고연로 183-21 (고연리)



▷에이치디종합중기(유일태·20·철골제작업) 중구 장춘로 136, 204호 (옥교동,어반펠리체)



◇기계



▷대경솔루션(황진기·8·공작기계 부품제조업) 북구 효천3길 15 (효문동)



▷밸콘(송영학·50·산업용밸브 제조업) 울주군 청량읍 송전3길 18 (상남리)



▷씨앤(전형완·1·선박 임가공업) 울주군 온산읍 신경1길 5, 101호 (덕신리)



◇농수축산



▷농업회사법인가천(김동주·100·농산물의 생산.유통.가공.판매) 중구 옥교11길 29 (학성동)



▷농업회사법인유덕(정수환·50·농산물의 생산,유통,가공,판매) 울주군 두동면 봉계산업로 9-16 (봉계리)



◇서비스/기타



▷수인(엄현애·10·부동산 매매업) 남구 동산로 43, 나동 505호 (신정동,넝쿨아파트)



▷씨투엘(박상규·10·프랜차이즈 운영업) 남구 돋질로 36, 2층 (신정동)



▷아시안퍼시픽(서주희·10·부동산 임대업) 중구 시계탑거리 39 (옥교동)



▷예세(송세일·150·부동산임대업) 북구 제내1길 6, 10층 (신천동)



▷우진컨설팅(주욱성·10·금융컨설팅) 중구 종가로 668-9, 104동 803호 (서동,우정LH1단지)



▷제이아이엔교육(천희주·80·교육사업) 남구 대암로 50, 5층 (신정동)



▷피엔에이치(신무철·680·부동산임대업) 동구 방어진순환도로 651, 201호 (일산동,세움베스트)



◇유통



▷153데이케어센터(김경숙·10·복지용구 판매업) 중구 장춘로 150, 2층 (학산동)



▷끌리제(오송이·1·전자상거래업) 남구 팔등로 132, 1층 (신정동)



▷칠칠카모터스(박명옥·1·자동차 매매업) 북구 진장유통로 95, 134호 (진장동)



▷컴바인(김상범·10·스포츠용품 도,소매업) 동구 학문로 55-2, 1층 (화정동)



▷티토토(이기백·100·전자상거래업) 남구 삼산로67번길 29, 402호 (달동)



◇잡화



▷국토이엔지(구종영·30·자동차시트 부품 제조업) 울주군 범서읍 모두박길 9-23, 1층 (구영리,서광스위트홈)



▷투디엠에스(김영진·50·강화구조물복합재,소재,부품 제조업) 울주군 상북면 길천산업로 401, 1층 (거리)



▷팔복(임경열·1·불교용품 제조 및 도,소매업,) 울주군 온양읍 화산발리로 580, D동 (발리)



◇전기전자



▷나무에프에이(남태호·30·전기판넬 제조업) 중구 남외로 60, 204동 1104호 (남외동,남외푸르지오2차아파트)



▷엔사이트(구성영·80·에너지 저장장치 제조업) 북구 진장유통로 16, 2117호 (진장동,진장디플렉스)



◇정보통신



▷이두(이동영·10·소프트웨어 개발, 제조, 공급업) 울주군 삼남면 향교로 164, 109동 1502호 (교동리,울산교동리슈빌아파트)



▷임팩트디엔에이(손하늘·1·인터넷 정보 서비스업) 중구 먹자거리 31, 406호 (성남동)



◇화학



▷비케이이앤씨(박정욱·100·일반용 도료 및 관련제품 제조업) 울주군 웅촌면 고연로 97-11 (고연리)

모바일한경 구독신청 지면 구독신청 ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지