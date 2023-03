벤츠코리아, 서울모빌리티쇼에 AMG SL 등 11종 전시

-EV 전용 플랫폼·SDV·자율주행·AI에 집중 -새 랜드 슬로건 'Go Different. KG MOBILITY'로 방향성 확정 쌍용자동차가 KG모빌리티로 회사명을 변경하고 모빌리티 기업으로의 변화를 추진한다고 22일 밝혔다. 쌍용차는 이날 평택 본사에서 개최한 주주총회에서 정용원 대표이사를 비롯한 임직원, 주주 등이 참석한 가운데 KG모빌리티로 사명 변경을 확정했다. 회사는 1954년 1월 하동환자동차제작소로 출발해 1977년 동아자동차, 1988년 쌍용자동차 이후 35년 만의 새 이름을 얻게 됐다. KG모빌리티는 앞으로 자동차 업계의 패러다임 변화에 맞춰 EV 전용 플랫폼과 SDV(Software Defined Vehicle), 자율주행, 인공지능(AI) 등 모빌리티 기술 분야에 집중할 계획이다. 이달 31일 개막하는 서울모빌리티쇼에선 토레스 EVX를 비롯해 KR10, O100, F100 등의 콘셉트카 공개하고 모빌리티 기업으로의 변화를 알릴 예정이다. KG모빌리티는 인증 중고차 사업과 특장 사업 등 다양한 신규 사업 진출도 계획하고 있다. 인증 중고차 사업은 5년·10만㎞ 이내의 KG모빌리티(쌍용차) 브랜드 차를 매입해 성능 검사와 수리를 거쳐 품질을 인증한 중고차를 판매하는 사업이다. 올해 상반기까지 판매와 정비 조직 및 체제 등 사업 준비를 완료한 후 하반기부터 사업에 나설 계획이다. 또한, 현재 판매하고 있는 전동 사이드 스텝과 데크탑(Deck-Top) 등 자동차 커스터마이징 용품 사업 강화와 함께 특장차 제작과 판매 등의 사업을 추진하기 위해 별도 법인을 설립하고 사업화를 추진 중이다. 한편, 회사는 사명 변경과 함께 새 브랜드 슬로건 'Go Different. KG MOBILITY'도 소개했다. 쌍용차가 지금껏 달려왔던 길, 그리고 앞으로 도전할 미