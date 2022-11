[하이빔]화물연대 파업, '인간 vs 로봇' 경쟁 유도?

-직원 역량강화 위한 렉서스의 서비스 경진대회 -전국 마스터 테크니션 한자리에 모여 실력 겨뤄 지난 10월 발표된 컨슈머인사이트의 '2022 자동차 기획조사'에서 렉서스가 'A/S 만족도(CSI)' 1위를 기록했다. 이 외에 '판매 서비스 만족도'에선 토요타와 렉서스가 각각 1, 2위를 차지하며 배경에 관심이 모이고 있다. 29일 업계에 따르면 A/S 만족도에서 렉서스는 846점으로 지난 2019년부터 올해까지 4년 연속 1위(22년 공동1위)를 달성했다. 토요타는 838점으로 3위를 차지했다. '판매 서비스 만족도' 부문에서는 토요타가 총 838점을 받아 지난해 2위에서 올해 1위로 올라섰고 렉서스는 837점을 받아 근소한 점수 차이로 2위를 차지했다. 특히 토요타와 렉서스는 수입차 브랜드 평균 점수인 786점보다 높은 점수를 받으며 위상을 드러냈다. 그 결과 판매 서비스 만족도 부문에서 2015년, 2019년, 2020년, 2022년에는 토요타가 1위를, 2016년, 2017년, 2018년, 2021년에는 렉서스가 1위를 하는 등 토요타, 렉서스 브랜드가 2015년부터 8년간 번갈아 가며 1위를 차지하고 있다. 토요타·렉서스가 8년 동안이나 최고 수준의 소비자 만족도를 유지하는 데 가장 중요한 역할을 한 것은 정비 엔지니어의 '스킬 콘테스트'다. 해당 대회는 서비스 현장에서 소비자를 만나는 테크니션과 서비스 어드바이저 역량 강화이자 최고의 서비스 인력을 뽑는 경진대회다. 전국 각지에서 모인 마스터들의 치열한 경쟁으로 서비스 인력의 수능시험이라고도 불린다. 스킬 콘테스트는 단순히 차를 소유하는 기쁨을 떠나 판매 서비스와 AS 영역에서도 감동을 실현해주는 중요한 기반이다. 렉서스 브랜드 국내 런칭 초기인 2002년부