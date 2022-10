SK시그넷, 미 텍사스에 전기차 충전기 생산공장 신설

IT기반 모빌리티기업 전환…서비스센터 안 가도 성능개선·기능탑재SW 경쟁력에 18조원 투자…"원가 20% 절감 등 수익성 향상" 현대자동차그룹이 2025년까지 모든 차종을 무선 업데이트가 가능한 소프트웨어 중심 자동차(SDV·Software Defined Vehicle)로 전환한다는 계획을 내놨다. 하드웨어가 주축인 자동차 제조업체에서 벗어나 소프트웨어를 중심으로 한 정보기술(IT) 모빌리티 기업으로 완전히 거듭난다는 취지다. 현대차그룹은 12일 그룹 유튜브 채널에서 '소프트웨어로 모빌리티의 미래를 열다(Unlock the Software Age)' 행사를 열고 소프트웨어를 중심으로 한 모빌리티 비전을 발표했다. 2025년부터 판매되는 모든 현대차그룹 차량을 언제 어디서나 기능이 업데이트되는 SDV로 바꾸겠다는 것이 계획의 골자다. 고객이 서비스센터에 방문하지 않아도 원하는 시간과 장소에서 차량의 성능을 개선하고 원하는 기능을 탑재할 수 있게 된 것으로, 2023년 출시되는 신차부터 무선 소프트웨어 업데이트(OTA·Over The Air) 기능이 기본 탑재될 예정이다. 현대차그룹은 고객이 원하는 소프트웨어 기능을 선택적으로 구매할 수 있는 구독형(FoD·Feature on Demand) 서비스도 내년 EV9 등 일부 차종에서 선보인다. 이런 SDV 전환 과정에서 커넥티드 카 서비스에 가입한 차량은 올해 말 1천만 대에서 2025년 2천만 대로 증가할 것이라고 현대차그룹은 기대했다. 현대차그룹은 차세대 공용 플랫폼을 개발하고, 기능 집중형 아키텍처(Domain Centralized Architecture)를 기반으로 제어기도 통합한다. 이에 따라 2025년 출시 예정인 승용 전기차 전용 플랫폼 eM과 목적기반모빌리티(PBV) 전기차 플랫폼 eS에는 현대차그룹의 통합 모듈러 아키텍처(IMA)가 처