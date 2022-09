현대차, 이베코그룹과 수소연료전지 탑재된 밴 첫 공개

하노버박람회서 e데일리 수소전기차 선봬…충전시 최대 350㎞ 주행현대자동차가 이탈리아 상용차 전문 기업 이베코그룹과 함께 개발한 수소전기 밴이 세계 최대 상용차 박람회에서 첫선을 보였다.현대차와 이베코그룹은 19일(현지시간) 독일에서 열린 'IAA 하노버 상용차 박람회'(IAA Transportation 2022 in Hannover)에서 'e데일리 수소전기차'를 세계 최초로 공개했다.현대차와 이베코그룹은 지난 3월 탄소중립을 앞당기겠다는 목표 아래 '공동 기술 및 상호 공급 기회 탐색을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했고, 친환경차와 관련한 다양한 협업프로그램을 진행해왔다.e데일리 수소전기차는 두 기업이 함께한 두 번째 결과물로, 이베코그룹의 대표 차량인 '데일리'를 기반으로 한 7t(톤)급 밴에 이베코그룹 산하 FPT 인더스트리얼의 140kW급 전기모터와 현대차의 90kW급 수소연료전지 시스템이 탑재됐다.이 차량은 1회 충전 시 최대 350km를 주행할 수 있고, 충전 시간은 15분 내외다.최대 적재량은 3t이다.특히 이번에 탑재된 수소연료전지 시스템은 앞서 현대차의 수소전기트럭 '엑시언트'에 탑재돼 스위스에서 450만km 이상의 누적 거리를 달성한 바 있다.현대차는 이러한 선행 결과에 기반해 e데일리 수소전기차가 장거리 부문에 도입될 수 있을 것으로 기대하고 있다.마틴 자일링어 현대차 상용개발담당 부사장은 "양사 협업의 두 번째 결과물인 e데일리 수소전기차가 공개됐다"며 "현대차는 이베코그룹과 다양한 프로젝트를 진행해 탄소중립에 속도를 낼 것"이라고 말했다.마르코 리카르도 이베코그룹 기술 및 디지털 부문 최고 책임자(CT&DO)는 "세계 최초로 공개한 e데일리 수소전기차는 양사의 파트너십이 성공적임을 증명하는 구체적인 성과"라고 밝혔다.현대차와 이베코그룹은 이후에도 '엔지니어드 바이 이베코 그룹, 파워드 바이 현대'(Engineered by Iveco Group, powered by Hyundai)라는 슬로건 아래 제품의 교차 판매, 전동화 시스템을 포함한 기술·부품의 교차 사용에도 나설 계획이다./연합뉴스