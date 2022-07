현대차그룹, 자율주행 스타트업 포티투닷 인수 검토

인수액 4천억∼6천억원 추정…다음달 중 인수 마무리 전망현대차그룹이 자율주행 스타트업인 '포티투닷' 인수를 검토 중인 것으로 29일 알려졌다.IB업계에 따르면 현대차그룹은 현재 포티투닷 지분 20.36%를 보유 중인데 다른 주주들의 지분을 전량 사들여 이 회사를 인수할 계획이다.이 회사의 최대 주주는 설립자인 송창현 대표(36.19%)이며 나머지 주주는 롯데렌탈, 신한금융그룹, 스틱벤처스, 위벤처스 등 국내 기업과 벤처캐피탈(VC)들로 구성돼 있다.현대차그룹은 포티투닷을 인수한 뒤 계열사로 편입할 것으로 보인다.거래 규모는 4천억∼6천억원으로 추정되며, 인수 작업은 이르면 다음 달 중으로 마무리될 전망이다.포티투닷은 2019년 네이버 최고기술책임자(CTO) 출신의 송 대표가 세웠다.애초 '코드42'라는 사명으로 출발했다가 2020년 8월 지금의 이름으로 바꿨다.현대차그룹은 2019년 이 회사에 전략 투자를 했으며, 지난해 4월에는 그룹 내 모빌리티를 총괄하는 'TaaS(Transportation as a Service·서비스로서의 교통) 본부'를 신설하면서 송 대표를 본부장(사장)으로 영입했다.송 대표는 현대차그룹에 영입된 뒤에도 포티투닷 대표를 겸직했고, 현대차그룹과 포티투닷의 전략적 협력관계도 유지돼 왔다.Taas는 차량 또는 이동 수단을 서비스 형태로 제공하는 'LaaS'(Logistics as a Service)와 'MaaS'(Mobility as a Service)의 상위 개념으로, 포괄적인 수송 서비스를 의미한다.다만 현대차그룹 관계자는 포티투닷 인수에 대해 "다양한 방안을 검토 중이나 아직 구체적인 내용은 최종적으로 확정되지 않았다"고 말했다./연합뉴스