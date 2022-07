'세단형 전기차' 아이오닉 6 사전계약 다음달로 밀린다

현대자동차가 서울 성동구 성수동에 위치한 '캐스퍼 스튜디오 성수'를 새롭게 단장해 개관한다고 27일 밝혔다. 캐스퍼 스튜디오 성수는 경형 스포츠유틸리티차(SUV) 캐스퍼 고객을 위한 팝업 스토어 형식의 전시 공간으로 오는 30일부터 내달 28일까지 약 한 달간 운영된다. 현대차는 스트리트 편집숍 '카시나'와 협업해 'Play CASPER, Play Streets'라는 주제로 특별 제작한 쇼카, 커스터마이징 액세서리, 한정판 굿즈 등 고객 체험 이벤트를 제공한다. 조대, 이해강, Old Shoess, MAWZ 등 국내 유명 아티스트와 함께 팝업스토어 전시 공간 및 작품을 연출했다고 현대차는 덧붙였다. 고객들은 또 지난 6월 말 출시한 개인 맞춤형 액세서리 제작 서비스 '현대 바이 미(Hyundai by Me)' 제품을 만나볼 수 있다. 이밖에 사회관계망서비스(SNS) 인증샷 이벤트, 캐스퍼 그릴 배지, 열전사 티셔츠 및 반다나 커스텀 제작, 타투 체험 등 다양한 참여형 활동이 마련됐다. /연합뉴스