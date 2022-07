상암에 장애인 탑승 자율주행차 첫선…지하철∼공원 노선 신설

AS 부문서는 4년 연속 1위 한국GM은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관한 '2022년 한국 산업의 서비스품질지수(KSQI)'에서 '국산 자동차 판매점' 부문 10년 연속 1위를 달성했다고 20일 밝혔다. 한국GM은 AS 부문에서는 4년 연속으로 1위를 차지했다. 국산 자동차 판매점 부문에서는 100점 만점에 96점을 받았고, AS 부문에서는 93점을 획득했다. 로베트로 렘펠 한국GM 사장은 "공신력 있는 KSQI에서 판매 및 서비스 부분에서 다년간 최우수 기업으로 선정된 것은 고객과 고객의 최접점에서 최고의 서비스를 펼친 임직원의 노고가 있었기에 가능했다"며 "GM은 고객 중심, 고객 최우선 가치를 바탕으로 향후 비즈니스를 펼칠 것"이라고 말했다. /연합뉴스