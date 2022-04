[시승기] 형 닮아가는 동생…벤츠 C-클래스 새로 태어나다

8년만에 완전변경모델 국내 출시…S-클래스 같은 디자인과 성능메르세데스-벤츠의 베스트셀링 중형 세단인 C-클래스가 8년 만에 완전 변경모델로 돌아왔다.C-클래스의 6세대 완전 변경모델은 '더 뉴 C 200 4MATIC 아방가르드'와 '더 뉴 C 300 AMG 라인' 2가지 모델로 국내에 출시됐다.벤츠코리아는 5일 서울 여의도 서울 마리나~파주 K필름 스튜디오 구간을 주행하는 미디어 시승회를 개최했다.여의도 주차장에서 마주한 C-클래스는 벤츠 최상위 세단인 S-클래스에서 크기만 작아진 느낌을 줬다.S-클래스만큼의 웅장함은 없었지만, 짧은 프론트와 긴 휠베이스를 통해 역동성을 더한 듯했다.실내 공간은 기존모델 대비 25㎜ 늘어난 휠베이스(앞뒤 바퀴 사이의 거리)로 다소 넓어졌지만, 차체가 작다 보니 뒷좌석 탑승객은 '비좁음'을 느낄만했다.내부 중앙에 위치한 11.9인치 세로형 LCD 디스플레이로 냉·난방, 라디오, 내비게이션 등 차량의 거의 모든 설정을 터치 조작할 수 있었다.물리적 버튼이 최소화돼 단순함과 깔끔함의 조화도 이뤄냈다.기본으로 탑재된 파노라마 선루프는 개방감을 더했고, 64가지 앰비언트 라이트는 고급스러운 분위기도 연출했다.여의도에서 파주까지 63㎞ 구간은 더 뉴 C 300 AMG 라인을 시승했다.D 형태의 스티어링 휠과 세로로 긴 좌석 헤드 레스트는 차량 내부에서도 역동성을 느끼게 해줬다.자유로에 진입해 가속해보니 AMG 라인답게 차는 힘차게 앞으로 나아갔다.C 300 AMG에는 C 200과 동일한 2세대 마일드 하이브리드 엔진이 탑재됐다.48V 온보드 전기 시스템을 갖춘 4기통 가솔린 엔진에 통합 스타터 제너레이터(ISG)가 탑재돼 가속 시 최대 20마력의 힘을 추가로 제공한다.S-클래스에 적용된 주행 편의성과 안전성 관련 기능들도 C-클래스에서 사용할 수 있었다.벤츠는 S-클래스의 드라이빙 어시스턴트 패키지 플러스를 C 클래스에 기본 적용했다고 설명했다.차량 스스로 앞차와의 거리를 조절하며 주행하는 기능은 발의 피로도를 줄여줬다.'가다 서다'를 반복한 구간에서도 무리 없이 주행을 자동으로 이어갔다.낮 시승이라 헤드라이트를 켜지는 않았지만, S-클래스의 '디지털 라이트'도 탑재됐다고 한다.디지털 라이트는 날씨와 도로 상황에 따라 헤드램프 밝기를 자동으로 조절해 주변 차량 운전자의 시야를 방해하지 않으면서 안전한 주행을 가능하게 해 준다.헤드업 디스플레이도 기존 모델보다 크고 선명하게 표시됐다.내비게이션은 물론 현재 속도와 도로 제한 속도 등의 정보도 제공됐다.내비게이션은 교차로에서 회전하거나 고속도로 나들목에서 빠져나갈 때 실시간 전방 영상을 띄워줬다.가야 할 차로를 보여주면서 초행길에서도 길을 헤매지 않도록 도와줬다.다만 고속 주행 때 실내에서 들리는 노면 소음과 풍절음은 다소 컸다.63㎞ 구간 주행 후 연비는 13.6㎞/L로 나왔다.파주에서 여의도로 돌아오는 구간에는 더 뉴 C 200 4MATIC 아방가르드를 시승했다.AMG를 먼저 시승한 이후 타보니 민첩함이 떨어지는 느낌이 들었다.언덕길을 올라갈 때도 AMG와 비교하면 가속 페달을 더 오래 세게 밟아야 했다.AMG와 동일하게 가속 시 추가 마력을 제공한다는 점에서 다른 동급 차량과 비교하면 가속력은 만족할만한 수준이었다.최근 대다수의 신차에 적용된 헤드업 디스플레이가 적용되지 않은 점은 다소 불편하게 느껴졌다.C 200의 62㎞ 구간 주행 후 연비는 11.7㎞/L로 나왔다.벤츠는 S-클래스가 부담스럽고 E-클래스와는 차별화를 추구하는 고객들이 C-클래스를 선택할 것으로 기대하고 있다.다만 C-클래스의 가격이 C 200은 6천150만원, C 300 AMG가 6천800만원이라는 점은 소비자에게 부담이 되는 요인으로 꼽힌다./연합뉴스