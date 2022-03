현대차·정몽구재단, 사회문제 해결할 스타트업 발굴해 2억 지원

현대차그룹과 정몽구 재단은 'H-온드림 스타트업 그라운드'에 참여할 스타트업을 모집한다고 16일 밝혔다.'H-온드림 스타트업 그라운드'는 현대차그룹과 재단이 사회적 문제를 해결하고자 하는 임팩트 스타트업을 발굴-육성-투자하는 사업이다.▲예비 창업~법인 3년차 스타트업의 시장 검증을 지원하는 'H-온드림 A(Adaptive Incubating)' ▲연 매출 1억원 이상 스타트업의 성장 가속화를 지원하는 'H-온드림 B(Business Accelerating)' 트랙 ▲현대차그룹과 협력해 환경 문제를 해결하기 위한 프로젝트를 지원하는 ‘H-온드림 C(Collective Environment Action)' 트랙으로 세부 운영된다.현대차그룹과 재단은 'H-온드림 A' 트랙에서 20팀, 'H-온드림 B' 트랙에서 5팀, 'H-온드림 C' 트랙에서 3팀을 선발해 총 28개팀에게 재정적인 지원을 한다. 'H-온드림 A' 트랙을 통해 기본 2000만~4000만원을, 'H-온드림 B' 트랙을 통해 기본 4000만~최대 1억원을, 'H-온드림 C' 트랙을 통해 기본 5000만~최대 2억원을 지원할 예정이다.특히 'H-온드림 C' 트랙에 선발된 팀에는 프로젝트 종료 후 후속 평가를 실시한다. 우수한 성과를 거뒀음이 확인될 경우 추가 인센티브 5000만원을 지급한다. 또 주제별 멘토링, 맞춤성장 컨설팅, 법률, 세무, 전문강좌 등 다양한 성장 지원 프로그램을 운영할 예정이다.'H-온드림 A'와 'H-온드림 B' 트랙에 지원하고자 하는 스타트업은 오는 17일부터 다음달 14일까지, 'H-온드림 C' 트랙은 오는 17일부터 부터 31일까지 H-온드림 공식 홈페이지에 접속해 지원서를 제출하면 된다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com