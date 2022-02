독일 자동차 전문지 '아우토 자이퉁' 평가

전기 SUV 평가서 아이오닉5 1위, 기아 EV6 2위

테슬라 '모델Y', 벤츠 'EQB' 제치고 최상위 석권

현대차 아이오닉5

기아 EV6