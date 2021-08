그랜드스타렉스 동력전달축 결함…현대·BMW 등 2만9천대 리콜

국토교통부는 현대자동차, 비엠더블유코리아, 메르세데스-벤츠코리아, 재규어랜드로버코리아, 한국토요타자동차, 혼다코리아에서 제작 또는 수입·판매한 총 35개 차종 2만8천946대에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜)한다고 11일 밝혔다.현대차에서 제작·판매한 그랜드 스타렉스 1만407대는 후방 동력전달축(프로펠러 샤프트) 연결부가 약해 파손될 가능성이 확인됐다.이 경우 후륜 주행모드 시 뒷바퀴에 동력이 전달되지 않아 주행 중 차량이 멈출 가능성이 있어 리콜에 들어간다.비엠더블유코리아에서 수입·판매한 630i xDrive 등 15개 차종 5천656대는 엔진 스타트 후 즉시 끄는 경우 등 특정 상황에서 브레이크 진공펌프가 오작동으로 손상될 우려가 있다.이로 인해 브레이크 페달이 무거워지고 제동거리가 늘어날 가능성이 있어 리콜이 결정됐다.메르세데스-벤츠코리아에서 수입·판매한 C 200 등 3개 차종 4천781대는 엔진제어장치(ECU) 소프트웨어 오류로 장시간 공회전 시 발전기 내 부품(다이오드)이 과열돼 화재가 발생할 가능성이 확인됐다.재규어랜드로버코리아에서 수입·판매한 디스커버리 SD4 등 4개 차종 721대는 배터리 접지 볼트 설치 불량으로 차량에 전원 공급이 제대로 되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 있다.한국토요타자동차에서 수입·판매한 프리우스 2WD 등 2개 차종 488대는 긴급제동 보조장치 소프트웨어 오류로 충돌 전 제동 보조 기능이 지연돼 사고가 발생할 가능성이 확인됐다.또 RAV4 201대는 연료펌프 제어장치의 결함으로 장시간 주차 후 연료 압력이 낮은 상태에서 급가속할 경우 연료공급이 제대로 되지 않아 시동이 꺼질 가능성이 확인돼 리콜에 들어간다.혼다코리아에서 수입·판매한 NBC110 등 9개 이륜 차종 6천692대도 리콜 대상이다.해당 차종은 자기인증 적합 조사 실시 결과, 후부 반사기 반사 성능이 자동차 안전기준에 못 미치는 것으로 나타났다.국토부는 우선 리콜을 진행하도록 하되 추후 시정률 등을 고려해 과징금을 부과할 계획이다.이번 리콜 대상 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상 수리받을 수 있다.제작사는 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자 메시지로 시정 방법 등을 알리게 된다.리콜 전 자동차 소유자가 자비로 수리한 경우 제작사에 비용 보상을 신청할 수 있다.리콜과 관련한 자세한 정보는 자동차 리콜 센터(www.car.go.kr, ☎ 080-357-2500)에서 확인할 수 있다.[표] 리콜 대상 자동차┌──────┬────────┬────────┬───────┬────┐│ 제작사 │ 차명(형식) │ 결함장치 │ 제작일자 │대상대수│├──────┼────────┼────────┼───────┼────┤│현대자동차㈜│그랜드 스타렉스(│프로펠러 샤프트 │2018.02.01.~2│ 10,407││ │ TQ) │ │ 019.12.04. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 10,407│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│ 비엠더블유 │ 540i xDrive │브레이크 진공펌 │2020.06.15.~2│ 107││ 코리아㈜ │ │ 프 │ 020.10.29. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │540i xDrive Luxu│ │2019.06.25.~2│ 205││ │ ry │ │ 020.06.30. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 630i xDrive │ │2020.06.16.~2│ 1,169││ │ │ │ 021.06.21. │189(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │630i xDrive Luxu│ │2019.07.03.~2│ 633││ │ ry │ │ 020.06.30. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 640i xDrive │ │2020.06.26.~2│ 126││ │ │ │ 021.06.18. │ 32(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │640i xDrive Luxu│ │2019.06.11.~2│ 323││ │ ry │ │ 020.06.30. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │745e iPerformanc│ │2019.04.02.~2│ 334││ │ e │ │ 021.06.08. │7(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │745Le iPerforman│ │2019.04.02.~2│ 397││ │ ce │ │ 021.06.11. │ 13(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ M340i │ │2019.06.28.~2│ 876││ │ │ │ 021.06.25. │ 56(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ M340I xDrive │ │2020.02.14.~2│ 1││ │ │ │ 020.02.14. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │M340i xDrive Tou│ │2020.02.28.~2│ 137││ │ ring │ │ 021.06.16. │ 11(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ M440i xDrive │ │2020.10.19.~2│ 120││ │ │ │ 021.06.17. │ 17(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ X3 M40i │ │2020.03.17.~2│ 232││ │ │ │ 021.06.2. │ 84(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ X4 M40i │ │2020.06.03.~2│ 197││ │ │ │ 021.06.17. │118(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Z4 M40i │ │2019.02.21.~2│ 272││ │ │ │ 021.05.28. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 5,656│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│메르세데스벤│ C 200 │ 발전기 │2014.04.26.~2│ 2,308││ 츠코리아㈜ │ │ │ 017.11.23. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ C 200 Coupe │ │2015.11.12.~2│ 1,152││ │ │ │ 018.02.28. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ C 200 Cabriolet│ │2016.01.22.~2│ 1,321││ │ │ │ 018.02.28. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 4,781│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│ ㈜재규어 │ 디스커버리 SD4 │배터리 접지 볼트│2019.01.21.~2│ 106││랜드로버코리│ │ │ 019.05.29. │ 149││ 아 │ │ │2019.11.04.~2│ ││ │ │ │ 020.06.26. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 디스커버리 TD6 │ │2018.10.18.~2│ 229││ │ │ │ 019.06.10. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 디스커버리 SD6 │ │2019.08.28.~2│ 236││ │ │ │ 020.03.02. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │디스커버리 D300 │ │ 2020.09.17. │1(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 721│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│ 한국토요타 │ 프리우스 2WD │긴급제동보조장치│2020.07.01.~2│ 458││ 자동차(주) │ │ 소프트웨어 │ 021.05.10. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 프리우스 AWD │ │2020.07.24.~2│ 30││ │ │ │ 021.05.11. │ ││ ├────────┼────────┼───────┼────┤│ │ RAV4 │연료펌프제어장치│2021.09.01.~2│ 201││ │ │ │ 021.05.14. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 689│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│혼다코리아( │ NBC110 │ 후부반사기 │2020.01.22.~2│ 5,280││ 주) │ │ │ 020.10.07. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ MSX125 │ │2020.01.07.~2│ 192││ │ │ │ 020.06.11. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CRF250RLA │ │2020.05.26.~2│ 12││ │ │ │ 020.07.29. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CMX500A │ │2020.02.03.~2│ 352││ │ │ │020.10.01. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CBR500RA │ │2020.01.07.~2│ 144││ │ │ │ 021.01.08. │ 16(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CB500FA │ │2020.07.15.~2│ 17││ │ │ │ 020.07.25. │ 15(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CB500XA │ │2020.04.24.~2│ 120││ │ │ │ 021.01.15. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CBR650RA │ │2020.02.19.~2│ 320││ │ │ │ 020.08.25. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CB650RA │ │2020.02.19.~2│ 224││ │ │ │ 020.08.24. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 6,692│├──────┴─────────────────────────┼────┤│ 총 계 │ 28,946│└────────────────────────────────┴────┘/연합뉴스