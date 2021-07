'2021 한국산업 서비스 품질지수' 조사

사진=쉐보레

쉐보레가 한국능률협회컨설팅이 주관한 '2021 한국산업 서비스 품질지수(KSQI)' 조사에서 국산자동차판매점 및 사후관리(AS) 부분 1위에 올랐다고 21일 밝혔다.쉐보레는 국산자동차판매점 부문에서 9년 연속 서비스 품질 1위 기업에 선정됐다. AS 부문에서도 3년 연속 우수 기업으로 꼽혔다. 특히 맞이 인사, 복장·용모, 친절성, 적극성, 고객 배려, 배웅 인사 등 11개 평가 항목에서 국산자동차판매점, AS 부문 각각 96점, 91.8점을 기록했다고 회사 측은 설명했다.카젬 카허 한국GM 사장은 "쉐보레가 공신력 있는 판매 및 서비스 조사에서 다년간 최우수 1위 기업으로 인정받은 것은 매우 자랑스러운 성과"라며 "앞으로도 '평생고객 창출'이라는 목표 아래 지속적인 판매 응대 및 서비스 품질 향상을 통해 고객 만족도를 높이고 꾸준히 사랑받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.KSQI는 매년 국산차의 판매 및 서비스 관련 직원들의 고객 응대 서비스 전반에 대한 종합평가를 실시한다. '미스터리 쇼핑(서비스 평가단이 일반 고객으로 가장해 매장에 방문, 고객 접점에서의 판매 및 AS 응대 수준을 평가)' 방식으로 평가를 진행된다. 평가 대상은 총 31개 산업 125개의 기업 및 기관이다.신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com