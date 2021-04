벤츠 E250 에어백 결함…혼다·BMW 등 7개사 1만3천여대 리콜

국토교통부는 메르세데스-벤츠코리아, 혼다코리아, 비엠더블유코리아, 테슬라코리아, 만트럭버스코리아, 한국상용트럭, 한불모터스에서 수입·판매한 자동차 52개 차종 1만3천797대와 총 3개 모델 66대 건설기계(덤프트럭)에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜) 한다고 29일 밝혔다.메르세데스-벤츠코리아에서 수입·판매한 GLE 450 4MATIC 등 17개 차종 6천199대는 주차등이 안전기준에 부적합한 것으로 확인됐다.국토부는 우선 해당 차종에 대한 리콜을 진행하도록 하고, 추후 시정률 등을 고려해 과징금을 부과할 계획이다.또 E 250 등 11개 차종 1천461대는 동반자 좌석 위치 센서의 납땜 불량으로 차량 충돌 시 에어백과 안전벨트 조임 장치가 작동되지 않을 가능성이 있어 리콜이 결정됐다.혼다코리아에서 수입·판매한 어코드 등 7개 차종 4천567대는 연료펌프 내 부품인 임펠러 결함으로 연료펌프가 제대로 작동되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인됐다.비엠더블유코리아에서 수입·판매한 BMW 520d 등 10개 차종 574대는 후방 동력전달 축인 프로펠러 샤프트 연결 부품이 약해 연결부(플렉서블 디스크)가 파손될 우려가 있는 것으로 나타났다.이로 인해 동력 전달이 제대로 되지 않고 안전에 지장을 줄 우려가 있어 리콜에 들어간다.테슬라코리아에서 수입·판매한 모델S 561대는 차량에 탑재된 플래시 메모리 장치의 용량 부족으로 터치스크린 오작동 우려가 있는 것으로 확인됐다.해당 차종은 후방 카메라 디스플레이가 표시되지 않거나 성에·안개 제거 장치, 방향 지시등이 정상 작동되지 않을 가능성이 있다고 국토부는 설명했다.만트럭버스코리아에서 수입·판매한 TGS 카고트럭 등 자동차 2개 차종 296대와 TGS 41.470 8X4 BB 등 2개 모델 덤프트럭 39대, 한국상용트럭의 KCTD02TGS250 모델 덤프트럭 27대는 메인 퓨즈의 조립 불량으로 차량 진동 등에 의해 퓨즈가 끊어질 우려가 있는 것으로 나타났다.이로 인해 전원공급이 되지 않아 각종 전기장치가 작동되지 않거나 시동이 꺼질 가능성이 확인돼 리콜에 들어간다.한불모터스에서 수입·판매한 푸조 508 2.0 BlueHDi 등 4개 차종 139대도 리콜 대상이다.해당 차종은 와이퍼 모터 연결 배선이 모터 본체와의 간섭으로 손상되고, 이로 인해 장치가 작동되지 않을 가능성이 확인됐다.이번 리콜 대상 차량은 제작·판매사 서비스센터에서 무상 수리받을 수 있다.제작사는 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자 메시지로 시정 방법 등을 알리게 된다.리콜 전 자동차 소유자가 자비로 수리한 경우 제작사에 비용 보상을 신청할 수 있다.리콜과 관련한 자세한 정보는 자동차 리콜 센터(www.car.go.kr, ☎ 080-357-2500)에서 확인할 수 있다.[표] 리콜 대상 자동차┌──────┬────────┬────────┬───────┬────┐│ 제작사 │ 차명(형식) │ 결함장치 │ 제작일자 │대상대수│├──────┼────────┼────────┼───────┼────┤│메르세데스- │ GLE 350 de 4MAT│ 주차등 │2020.08.14. │1(미판매││벤츠코리아( │ IC │ │ │ )││ 주) ├────────┤ ├───────┼────┤│ │GLE 300 d 4MATIC│ │2018.07.12.∼2│ 111││ │ │ │ 020.11.09. │7(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLE 400 d 4MATI│ │2018.07.17.∼2│2(미판매││ │ C │ │ 018.11.07. │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLE 350 4MATIC │ │ 2019.06.06. │1(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLE 350 e 4MATI│ │2020.03.27.∼2│5(미판매││ │ C │ │ 020.10.22. │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLE 450 4MATIC │ │2018.08.01.∼2│ 3,772││ │ │ │ 020.11.09. │ 99(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GL│ │2019.10.15.∼2│121(미판││ │ E 53 4MATIC+ │ │ 020.10.15. │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLE 400 d 4MATI│ │2019.07.23.∼2│ 1,225││ │ C Coupe │ │ 020.11.09. │ 19(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLE 350 e 4MATI│ │2020.03.25.∼2│ 29(미판││ │ C Coupe │ │ 020.11.09. │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GL│ │2019.11.01.∼2│ 45││ │ E 53 4MATIC+ │ │ 020.10.09. │ 12(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GL│ │2019.11.04.∼2│ 33(미판││ │ E 63 S 4MATIC+ │ │ 020.10.22. │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLS 400 d 4MATI│ │2019.01.14.∼2│ 356││ │ C │ │ 020.11.06. │ 27(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLS 580 4MATIC │ │2019.06.24.∼2│ 144││ │ │ │ 020.11.09. │170(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Maybach GLS 600 │ │2020.05.08.∼2│4(미판매││ │ 4MATIC │ │ 020.08.05. │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GT│ │2017.04.20.∼2│3(미판매││ │ R Coupe │ │ 019.10.09. │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GT│ │ 2019.08.08. │1(미판매││ │ R │ │ │ )││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GT│ │2017.03.10.∼2│ 7││ │ C │ │ 020.10.22. │5(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┼────────┼───────┼────┤│ │ E 220 D 4MATIC │동반자 좌석 위치│2020.11.11.∼2│ 25││ │ │ 센서 │ 020.12.02. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ E 250 │ │2020.11.11.∼2│ 581││ │ │ │ 020.12.22. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ E 450 4MATIC │ │2020.11.11.∼2│ 39││ │ │ │ 020.12.10. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ E 350 4MATIC │ │2020.11.11.∼2│ 471││ │ │ │ 020.12.19. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLC 220 d 4MATI│ │2020.12.07.∼2│ 8││ │ C │ │ 020.12.09. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLC 300 e 4MATI│ │2020.11.24.∼2│ 143││ │ C │ │ 020.12.10. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLC 300 4MATIC │ │2020.12.17.∼2│ 22││ │ Coupe │ │ 020.12.23. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLC 220 d 4MATI│ │2020.12.01.∼2│ 5││ │ C │ │ 020.12.10. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLC 300 e 4MATI│ │2020.11.17.∼2│ 135││ │ C │ │ 020.12.10. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ Mercedes-AMG GL│ │ 2020.11.26. │ 15││ │ C 43 4MATIC │ │ │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ GLC 300 4MATIC │ │2020.12.21.∼2│ 17││ │ │ │ 020.12.23. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 7,660│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│혼다코리아( │어코드(CV1(1.5T)│ 연료펌프 │2018.11.29.∼2│ 1,443││ 주) │ ) │ │ 019.06.10. │ 181││ │ (CV2(2.0T)) │ │2018.11.14.∼2│ ││ │ │ │ 019.01.11. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 어코드 HEV │ │2019.01.11.∼2│ 1,174││ │ (CV3) │ │ 019.06.17. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ CR-V(RW1) │ │2018.12.20.∼2│ 251││ │ (RW2) │ │ 019.04.22. │ 733││ │ │ │2018.12.05.∼2│ 1││ │ │ │ 019.04.23. │ ││ │ │ │ 2019.08.07. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ HR-V(RU5) │ │2019.02.20.∼2│ 180││ │ │ │ 019.08.08. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 오디세이(RL6) │ │2018.11.06.∼2│ 25││ │ │ │ 019.05.06. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 파일럿(YF6) │ │2018.11.05.∼2│ 484││ │ │ │ 019.04.17. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ 시빅(FC1) │ │2019.01.14.∼2│ 95││ │ │ │ 019.04.01. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 4,567│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│ 비엠더블유 │ BMW 320d │후방 프로펠러샤 │2011.02.24.∼2│ 10││ 코리아(주) │ │ 프트 연결 리벳 │ 011.03.31. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 335i │ │2011.02.04.∼2│ 6││ │ │ │ 011.03.15. │ 2││ │ │ │ 2011.05.17. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 520d │ │2011.03.07.∼2│ 450││ │ │ │ 011.04.29. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 530d │ │2011.03.09.∼2│ 34││ │ │ │ 011.04.29. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 535i │ │2011.03.08.∼2│ 21││ │ │ │ 011.04.29. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 730d │ │2011.03.07.∼2│ 17││ │ │ │ 011.04.29. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 730Ld │ │2011.03.08.∼2│ 13││ │ │ │ 011.03.31. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW 740Li │ │2011.03.14.∼2│ 16││ │ │ │ 011.04.20. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW M Coupe │ │2011.03.14.∼2│ 4││ │ │ │ 011.04.26. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │ BMW Z4 sDrive │ │ 2011.03.03. │ 1││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 574│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│테슬라코리아│ 모델 S │ 플래시 메모리 │2017.01.06.∼2│ 561││ (유) │ │ │ 018.02.09. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 561│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│ 만트럭버스 │TGS 카고(18.430 │ 메인 퓨즈 │2020.07.23.∼2│ 2││ 코리아(주) │ 4X2 BL) │ │ 020.07.28. │4(미판매││ │(26.430 6X4 BB) │ │2020.10.16.∼2│ )││ │(26.470 6X4 BB) │ │ 020.10.17. │ 1││ │(26.470 6X4 BL) │ │ 2019.08.29. │ 3││ │(26.470 6X6 BB) │ │2020.12.01.∼2│ 2││ │(28.430 6X2 BL) │ │ 020.12.18. │ 4││ │(35.510 8X4 BL) │ │2020.09.04.∼2│17, 5(미││ │ (44.510 10X4) │ │ 020.09.14. │ 판매)││ │ │ │2019.08.29.∼2│104, 25(││ │ │ │ 020.06.09. │ 미판매)││ │ │ │2019.09.03.∼2│ ││ │ │ │ 021.02.16. │ ││ │ │ │2019.12.13.∼2│ ││ │ │ │ 021.02.18. │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │TGX 트랙터(28.51│ │2019.07.25.∼2│ 13││ │0 6X2 BLS) (28.5│ │ 020.01.28. │ 109, 7(││ │ 10 6X2 BLS) │ │2019.07.24.∼2│ 미판매)││ │ │ │ 021.02.06. │ ││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 296│├──────┼────────┬────────┬───────┼────┤│한불모터스( │Peugeot 508 1.5 │창닦이기(와이퍼)│2020.09.30.∼2│ 8││ 주) │ BlueHDi │ 모터 연결 배선 │ 020.10.12. │ 13(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Peugeot 508 SW 1│ │ 2020.09.21. │ 1││ │ .5 BlueHDi │ │ │ ││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Peugeot 508 2.0 │ │2020.07.09.∼2│ 65││ │ BlueHDi │ │ 020.10.14. │ 40(미판││ │ │ │ │ 매)││ ├────────┤ ├───────┼────┤│ │Peugeot 508 SW 2│ │2020.09.30.∼2│ 5││ │ .0 BlueHDi │ │ 020.10.19. │7(미판매││ │ │ │ │ )││ ├────────┴────────┴───────┼────┤│ │ 소 계 │ 139│├──────┴─────────────────────────┼────┤│ 총 계 │ 13,797│└────────────────────────────────┴────┘[표] 리콜 대상 건설기계(덤프트럭)┌──────┬────────┬───────┬───────┬─────┐│ 제작사 │ 차명(형식) │ 결함장치 │ 제작일자 │ 대상대수 │├──────┼────────┼───────┼───────┼─────┤│ 만트럭버스 │TGS 41.470 8X4 B│ 메인퓨즈 │2020.12.23.∼2│ 3││ 코리아(주) │ B │ │021.02.26. │ ││ ├────────┤ ├───────┼─────┤│ │TGS 41.510 8X4 B│ │2020.12.23.∼2│ 36││ │ B │ │ 021.03.17. │ ││ ├────────┴───────┴───────┼─────┤│ │ 소 계 │ 39│├──────┼────────┬───────┬───────┼─────┤│한국상용트럭│ KCTD02TGS250 │ 메인퓨즈 │2020.06.09.∼2│ 27││ (주) │(TGS 37.510 8X4 │ │ 020.12.03. │ ││ │ BB) │ │ │ ││ ├────────┴───────┴───────┼─────┤│ │ 소 계 │ 27│├──────┴────────────────────────┼─────┤│ 총 계 │ 66│└───────────────────────────────┴─────┘/연합뉴스